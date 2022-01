Yleisön tukikaan ei kääntänyt Ässien kurssia, Antti Kalapudas syötti JYPin voittoon.

Porin Ässien sukellus jääkiekkoliigassa jatkuu, eikä maanantain jumbofinaalilla JYPiä vastaan ollut kummallekaan joukkueelle enää muuta merkitystä kuin kunnian säilyttäminen.

Paikalle pääsi pitkästä aikaa yleisöä, mutta porilaiset joutuivat toteamaan Ässien tappioputken kasvaneen jo yhdeksän ottelun mittaiseksi. JYPille puolestaan 3–2 (2–0, 1–1, 0–1) -voitto oli kolmas peräkkäinen.

JYPin ykkösketjun keskushyökkääjä Antti Kalapudas syötti kaksi joukkueensa kolmesta maalista.

”Pari tuskaisempaa kautta on takana, joten nyt on todella hieno onnistua. Severi Lahtisen ja Jerry Turkulaisen kanssa ajattelemme pelistä samalla tavalla, mutta nyt on tullut onnistumisia”, Kalapudas kertoi.

”Joukkueen tapa pelata yhdessä on sellainen, että valmennus voi ottaa hatun pois päästä. Alivoima oli hyvää, ja Markus Ruusu oli siellä viimeinen lukko”, JYPin päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi kiitteli.

JYPin Braden Christoffer napautti ottelun voittomaalin vain kaksi sekuntia ennen toista erätaukoa. Seuraavan aloituksen jälkeen Ässien Shawn Lalonde ja Derek Barach osoittivat halukkuutta tiukkaankin vääntöön, mutta tilanne rauhoittui nopeasti.