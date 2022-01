Ogier sanoo, että hänellä ei ole mitään todistettavaa.

Ralliautoilun kahdeksankertainen maailmanmestari, ranskalainen Sebastien Ogier tekee kesällä debyyttinsä legendaarisessa Le Mansin 24 tunnin ajossa.

Ogier, 38, ajaa rata-autoilun WEC-kestävyyssarjaa sveitsiläisen kellovalmistajan sponsoroimassa Richard Mille Racing -tallissa, talli ilmoitti maanantaina.

”Jännittävää ja samalla vähän pelottavaa”, Ogier kuvaili uutta haastettaan uutistoimisto AFP:lle.

Richard Mille -tallin mukaan Ogier ajaa MP2 (Le Mans Prototype) -autoa, joka on WEC:n toiseksi ylintä luokkaa pääsarja Hypercarin alla.

Ogier vuorottelee yksin ajettavassa autossa kahden muun ranskalaiskuljettajan, vasta parikymppisten lupausten Lilou Wadoux'n ja Charles Milesin kanssa. Le Mansissa kolmikko tekee sitten yhdessä töitä.

”Tästä tulee hieno kokemus, ja on hyvä aloittaa näin (tällä tasolla). Todennäköisyys sille, että tulen menestymään kestävyysajoissa, on yhä varsin alhainen. Ja siinä on sitä haastetta, josta pidän”, Ogier mietti.

"Suhtaudun tähän aika rennosti. Minulla ei ole mitään todistettavaa sen jälkeen, mitä tein rallissa.

Rallin MM-sarjassa Ogier aikoo ajaa valikoidusti Toyota-tallin riveissä. Kausi alkoi kakkossijalla Monte Carlon rallissa. Toyota lähtee myös mukaan kestävyyssarjaan, ja Ogier testasi sen Hypercar-autoa marraskuussa ja uudelleen viime viikolla.

”Ei olisi fiksua olla Toyotalla (WEC:ssä) heti. Minun on edettävä askel askeleelta, edistyttävä ennen kuin näen, mikä on toteuttamiskelpoista tulevaisuudessa”, Ogier kuittasi Toyota-optioitaan rata-autoilussa.