Bull In The Barne United voitti arpajaisista Roberto Carlosin käyttöönsä.

Englantilainen pubiliigan joukkue Bull In The Barne United saa helmikuun aikana riveihinsä pelaajan, jollaisesta se ei ole koskaan voinut edes haaveilla.

Shrewsburyn kaupungissa pelaava joukkue pääsee esittelemään kotiyleisölleen todellisen jalkapalloikonin, kun brasilialainen puolustajalegenda Roberto Carlos, 48, liittyy joukkueen riveihin yhden ottelun ajaksi.

Carlos voitti Brasilian paidassa MM-kultaa vuonna 2002 ja lopetti pelaajauransa vuonna 2012. Nyt hän poseeraa uuden seuransa Twitter-tilillä uunituore pelipaita kädessään.

”Mies, myytti ja legenda liittyy Bull In The Barne Unitediin yhden ainutlaatuisen jalkapallo-ottelun ajaksi. Tätä voisi sanoa kaikkien aikojen pubiliigahankinnaksi. Tervetuloa Shrewsburyyn!” Bull In The Barne hehkutti.

Carlosin pelaajasiirto on palkinto verkkokauppayhtiö Ebayn järjestämästä arvonnasta, johon osallistuminen maksoi joukkueelle kuusi euroa. Arpajaisten tuotot lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

”Yksi kavereistani lähetti minulle linkin arvontaan ja ajattelin, että olisi hauskaa osallistua. En ajatellut asiaa sen enempää. Mutta kun sain sähköpostin, joka kertoi voitosta, se oli hullua”, Bull In The Barnen manageri ja maalivahti Ed Speller sanoi paikalliselle Shropshire Star -sivustolle.

”Leukani putosi lattiaan”, hän kuvaili puolestaan Independentille.

Pubijoukkueen Twitter-julkaisun kommenttikentässä Carlosin saapumista ruodittiin huumorilla. Hänen takiaan joku pelaajista joutuu istumaan penkillä yhden ylimääräisen ottelun.

”Kyllä ottaisi päähän, jos olisin vasen laitapuolustaja Bull In The Barne Unitedissa”, yksi seuraajista vitsaili.