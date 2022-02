Toisessa välieräparissa pelaavat Portugali ja Espanja.

Jännitys voi tiivistyä muutenkin kuin urheilullisesti futsalin EM-kisojen välierissä Hollannissa.

Venäjä voitti puolivälierissä Georgian maalein 3–1 ja kohtaa välierissä Ukrainan, joka pudotti omassa puolivälierässään jatkosta Kazakstanin 5–3.

Välierät pelataan perjantaina. Toisessa välieräparissa pelaavat Portugali ja Espanja.

Venäjän ja Ukrainan välillä on ollut käytännössä ollut sotatila viimeiset kahdeksan vuotta. Tilanne maiden rajalla on jännittynyt, kun Venäjä on kerännyt sinne pitkään joukkojaan.

Maailman politiikan jännitteet ovat aina ajoittain näkyneet myös urheilussa.

Nykyajan tunnetuin tapaus on vuoden 1956 Melbournen kesäolympialaisten vesipallo-ottelusta Unkarin ja Neuvostoliiton välillä.

Verikylvyksi nimetyssä ottelussa tunteet kuumenivat tappeluksi Neuvostoliiton voimatoimin kukistaman Unkarin kansannousun takia.

Unkari voitti itse ottelun maalein 4–0.

Suomen tie futsalin EM-kisoissa katkesi maanantaina tappioon Portugalia vastaan.

Loppuottelu pelataan sunnuntaina Amsterdamissa kello 18.30 Suomen aikaa.