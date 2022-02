Virtanen kiertää viikonloppuna Tukholman olympiastadionille rakennettua latua.

Teemu Virtanen on 54-vuotias ultrahiihtäjä ja myös Viaplayn hiihtolähetyksien haastattelija.

Ensi viikonloppuna jaetaan ensimmäiset hiihdon olympiamitalit Pekingin olympialaisissa. Lähes samaan aikaan ratkeaa, tekeekö ultrahiihtäjä Teemu Virtanen 24 tunnin hiihdon maailmanennätyksen.

”Se on vähän ongelma [olympialaiset], mutta tämä on mennyt töitteni mukaan. Selostan ja teen haastatteluja Viaplaylle, ja tämä oli vapaa viikonloppu niiden suhteen”, Virtanen kertoo.

Lahtelaisen Virtasen, 54, ME-yrityksen tekopaikkana on Tukholman olympiastadion nyt viikonloppuna. Lähtö on alustavasti lauantaina 5. helmikuuta kello 11 Suomen aikaa, eli urakka on ohi sunnuntaina 6. helmikuuta kello 11.

Virtanen jättää pienen varauksen sille, että lähtöaika voi olla hieman aiemmin tai vaikkapa vasta lauantai-iltana. Syynä on säätilanne.

”Keliä jännitän. Se on siinä hilkulla, että se olisi superhyvä. Perjantaille luvataan vesisadetta, joka olisi ihan hyvä juttu [ladun tekemisen kannalta], jos yöllä on pakkasta. Jos ei mene miinukselle, kovettuuko latu. Tämä on nyt pienestä kiinni”, Virtanen toteaa.

Sunnuntaiaamulle on luvattu vesi- tai räntäsadetta.

”Vesisade ei ole niin paha. Enemmän pelkään räntää tai lunta, koska lumi on kuin liima. Kova latu kestää kyllä vettäkin.”

Olympiastadionille rakennetaan Virtasen käyttöön erillinen latu, sillä olympiastadion talvisin harrastajahiihtäjien käytössä ja avoinna myös ennätysyrityksen aikana. Virtanen testaa juoksurataa kiertävää latua perjantaina. Mukana hänellä on seitsemän suksiparia.

Ennätysyrityksellä on jatkuvasti kaksi valvojaa, sillä mahdollinen ennätys pyritään saamaan Guinnessin ennätystenkirjaan. Myös kirittäjiä on jonkin verran, mutta paljon Virtanen hiihtää myös yksin.

Virtasella on kaksi tavoitetta: rikkoa nykyinen 472 kilometrin ennätys ja hiihtää ensimmäiset 220 kilometriä alle 10 tunnissa. Jälkimmäinen liittyy ultrahiihtokilpailu Nordenskiöldsloppetiin, jonka pituus on juuri 220 kilometriä ja 10 tunnin alitusta pidettäisiin melkoisena haamurajan alituksena. Nordenskiöldsloppet on hiihdetty nopeimmillaan ajassa 11.44.43.

Virtanen pyrkii hiihtämään 24 tunnissa 480 kilometriä. Se vaatii keskimäärin 20 kilometrin tuntinopeutta eli jokainen kilometri pitäisi lykkiä kolmessa minuutissa. Ensimmäisten 12 tunnin aikana hän aikoo kuitenkin hiihtää hieman kovempaa kuin 20 kilometriä tunnissa.

”Loppu sen mukaan, mitä jaksaa”, Virtanen pohtii.

”Välillä mietin, että vauhti on aika hurja. Se ei salli yhtään helpotusta eikä kunnon taukoa pysty pitämään. Syke on kokoajan korkealla.”

Virtanen on kuitenkin luottavainen, sillä harjoittelu on mennyt hyvin eikä terveysongelmia ole ollut. Hän listaa kolme asiaa, jotka ratkaisevat ennätyskokeen onnistumisen.

”Keliolosuhteet, ei tule vammoja sekä nesteiden ja energioiden imeytyminen. Keli on tärkein asia.”

Nykyinen 24 tunnin hiihdon maailmanennätys on pietarsaarelaisen Hans Mäenpään nimissä vuodelta 2018. Viime talvena norjalainen Eirik Asdøl pääsi 476 kilometriin, mutta kyseessä on epävirallinen ennätys. Lisäksi Asdøl käytti sekatekniikkaa. Virtanen, kuten Mäenpääkin, lykkii koko matkan tasatyöntöä.

Virtasen oma ennätys on 433 kilometriä vuodelta 2010 – se oli tuolloin maailmanennätys.