Ovetškin on passitettu karanteeniin ja pudotettu samalla Washingtonin keskiviikkoillan kotiottelusta Edmonton Oilersia vastaan.

Washington Capitalsin kapteeni Aleksandr Ovetškin on saanut positiivisen koronatestituloksen ja joutuu sivuun viikonloppuna Las Vegasissa pelattavasta NHL:n tähdistöottelusta, Capitals tiedotti keskiviikkona.

36-vuotias venäläinen laitahyökkääjä on passitettu karanteeniin ja pudotettu samalla Washingtonin keskiviikkoillan kotiottelusta Edmonton Oilersia vastaan.

Ovetškin on tehnyt tällä kaudella 29 maalia, ja hän on maalipörssissä kolmannella sijalla. Maaliensa lisäksi hän on antanut 29 maalisyöttöä 46 ottelussa.

Ovetškin on uransa 759 maalilla NHL:n kautta aikain parhaimpien maalintekijöiden listalla neljäntenä ja vain seitsemän maalin päässä Jaromir Jagrista. Edesmenneellä Gordie Howella on 801 maalia ja tilastoykkösellä Wayne Gretzkyllä 894 maalia.

Ovetškin on ollut yhdeksän kertaa NHL-kauden paras maalintekijä ja valittu kolme kertaa NHL-kauden arvokkaimmaksi pelaajaksi (MVP).

Ovetškinin piti olla johtava pelaaja Venäjän jääkiekkojoukkueessa Pekingin olympialaisissa, mutta NHL päätti, että sen pelaajat eivät voi pelata olympialaisissa. Venäjä on maana hyllytetty Pekingin olympialaisista, mutta sen urheilijat voivat osallistua Venäjän olympiakomitean nimissä.