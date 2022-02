Suomalaiskiekkoilija Leo Komarov teki uransa vaikeimman päätöksen viime marraskuussa. Yhdeksättä kauttaan NHL:ssä pelannut Komarov ilmoitti 14. marraskuuta Instagram-tilillään purkaneensa sopimuksen New York Islandersin kanssa.

Sopimuksen purkaminen otti erityisen koville, sillä Islandersin organisaatio oli Komaroville kuin perhe kolmen viime vuoden ajan. Komaroville ei lopulta jäänyt paljon vaihtoehtoja, kun palkkakaton kanssa vaikeuksiin joutunut Islanders lähetti hänet AHL:ään.

Pelaaminen AHL:ssä ei ollut vaihtoehto, sillä Komarov ei halunnut olla erossa oikeasta perheestään, vaimostaan Juuliasta ja kahdesta pojastaan.

Niinpä Komarov, 35, palasi Eurooppaan ja solmi sopimuksen KHL:n jättiläisen Pietarin SKA:n kanssa. Pelihalut olivat kovat, sillä Komarov pelasi vain yhden ottelun syyskaudella Islandersissa.

"Siinä oli kaikenlaista. Oli iso askel siirtyä takaisin Eurooppaan”, taustoittaa Komarov, joka nähdään pitkän tauon jälkeen Leijonien mukana Pekingin olympiaturnauksessa.

Lue lisää: Leo Komarov teki elämänsä vaikeimman päätöksen ja purki sopimuksen New York Islandersin kanssa

Pelihalujen ja perhesyiden lisäksi Eurooppaan paluun vahvana motiivina oli pelata maajoukkueessa.

"Se oli osasyy siihen, miksi palasin. NHL:ssä olisi ehkä ollut sauma jatkaa, mutta samaan aikaan sain Pietarista hyvän tarjouksen. Se tarkoitti, että pääsen ainakin pelaamaan. Tavoitteena on ollut päästä olympialaisiin”, Komarov ilmoittaa.

Edellisen kerran Komarov nähtiin arvoturnauksessa Leijonien paidassa syksyllä 2016, kun hän pelasi silloisessa kotikaupungissaan Torontossa järjestetyssä World Cupissa.

Maaliskuussa 2017 Komarov solmi ulkomaalaisen vedonlyöntiyhtiön kanssa sopimuksen, mikä herätti keskustelua, sillä valtion omistamalla rahapeliyhtiöllä Veikkauksella on yhteistyösopimus Suomen jääkiekkomaajoukkueen kanssa.

Komarovin mukaan hänen sopimuksensa ei kuitenkaan ollut syy, miksi häntä ei nähty maajoukkueessa viime vuosien aikana. Kahtena edellisenä kautena Komarovin edustama Islanders eteni itäisen konferenssin finaaleihin.

"Sen sopimuksen kanssa ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, etten pelannut maajoukkueessa. Kyse oli enemmän siitä, että siinä vaiheessa oli paljon pelejä takana. Olin lähtenyt melkein joka vuosi maajoukkueen mukaan”, Komarov perustelee.

Perheen esikoinen muutti kokeneen pelimiehen arvomaailmaa.

"Meille syntyi lapsi ja päätin rauhoittaa tilanteen. Kesät halusin olla perheen kanssa.”

Leo Komarov pelasi kolme edellistä kautta New York Islandersissa.

Komarov on pelannut aiemmin urallaan yhdessä olympiaturnauksessa. Komarov, tuolloin 27, kuului Leijonien kapteenistoon Sotshin olympialaisissa, jotka päättyivät Leijonilla pronssijuhliin.

”Sieltä on hyviä muistoja. Olympialaiset ovat aina isoin turnaus, missä urheilija voi olla mukana. Silloin tuli pronssia, ja nyt on kovat tavoitteet. Katsotaan miten turnaus nyt menee”, Komarov sanoo.

Komarov palasi maajoukkueeseen joulukuussa Moskovan EHT-turnauksessa. Askissa ryskäsi tutun röyhkeä ja työteliäs roolipelaaja, joka vakuutti päävalmentaja Jukka Jalosen.

Kun puhelin soi ja Komarov sai kutsun olympiajoukkueeseen, päätöstä ei tarvinnut pohtia sen kummemmin.

”Jokainen pelaaja haluaa olla näissä isoissa turnauksissa mukana. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä paremmin ymmärtää sen, ettei ura kestä ikuisuutta. Tässä ollaan nyt viimeisiä kertoja mukana. Katsotaan, mihin se riittää.”

Ennen olympialaisia Komarov ehti pelata SKA:n tähtisikermässä 18 ottelua tehoilla 4+2. Konkarihyökkääjä myöntää, että sopeutuminen KHL-arkeen vei aikaa.

”Siinä kesti muutaman viikon päästä rytmiin mukaan, koska totta kai KHL:n ja NHL:n välillä on eroja. Kun sain pelejä alle, pikkuhiljaa peli alkoi kulkea. Pelaaminen tuntuu nyt ihan hyvältä. Olemme saaneet voittoja ja jätkät valmistautuvat pudotuspeleihin.”

SKA nousi isosti otsikoihin tammikuun alussa, kun seuran varapuheenjohtaja, osaomistaja ja toimitusjohtaja Roman Rotenberg nimesi itsensä SKA:n päävalmentajaksi.

Rotenberg on Venäjän jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja ja hän on istunut myös KHL:n hallituksessa. Aiempaa valmentajakokemusta hänellä ei ole.

”Medialle se palkkaus näytti ehkä isolle yllätykselle, mutta hän on ollut mukanamme pitkään. Siitä asti kun tulin seuraan, hän on vetänyt kaikki palaverit”, Komarov kertoo.

”Hän on hyvä ihminen. Hän on pyörinyt SKA:ssa pitkään ja nähnyt paljon erilaisia valmentajia. Jostain [valmennusura] on aloitettava.”

NHL-kokemuksella mitattuna Komarov on Leijonien olympiajoukkueen toiseksi kokenein pelaaja Stanley Cup -voittaja Valtteri Filppulan (37 vuotta ja 1 222 NHL-ottelua) jälkeen.

Pienestä Uusikaarlepyyn rannikkokaupungista kotoisin oleva Komarov pelasi NHL:ssä kunnioitettavat 550 ottelua. Pekingin olympia-askissa Komarov on kokemusta pursuavassa leijona­nipussa puolustavassa roolissa.

"Nykynuoret ovat erittäin hyviä pelaajia. Vaatii nöyryyttä olla siinä mukana, mutta kokemus auttaa. Tunnemme pelaajien kanssa toisemme hyvin ja olemme pelanneet pitkään kovalla tasolla. Leijonissa on aina ollut hyviä pelaajia. Meillä on hyvä joukkue koossa”, uskoo Komarov.

Komarov haluaa olla Leijonissa joukkuepelaaja, joka näyttää esimerkkiä ennen kaikkea työnteon kautta.

"Ei tässä tarvitse sanoa kenellekään mitään. Jokainen tietää, missä mennään. Vedän vain täysillä ja yritän näyttää nuoremmille mallia. Joskus aiemmin muut ovat opettaneet minua. Pitää olla vain oma itsensä, se on tärkeintä.”

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje hs.fi/uutiskirjeet

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta hs.fi/olympialaiset