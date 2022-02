Kansainvälisen olympiakomitean haluttomuus huomioida Kiinan ihmisoikeus­loukkauksia ja puuttua niihin on johtanut siihen, että Kiinan hallinnolle on ikään kuin näytetty vihreätä valoa tehdä, mitä se haluaa, sanoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin globaalien aloitteiden johtaja Minky Worden.

Worden kertoo HS:n haastattelussa, että kansainvälinen olympiakomitea (KOK) ei ole tunnistanut vaikutusvaltaansa eikä se ole ottanut käyttöön keinoja, joilla Kiinan ihmisoikeusloukkauksiin olisi voinut puuttua.

HS kysyi asiantuntijoilta, miten KOK:n pitäisi muuttua, jotta olympialaisia ei myönnettäisi enää maihin, joissa tehdään paljon ihmisoikeus­loukkauksia.

Etenkin ihmisoikeusjärjestöjen edustajilla on kysymykseen yksi selvä vastaus. KOK:lle on jo osoitettu keinot ihmisoikeusongelmien tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

”Jokainen maa syyllistyy ihmisoikeusrikkomuksiin. Kysymys kuuluukin, onko olemassa kehystä, jonka puitteissa puuttua rikkomuksiin – ja poliittista tahtoa tehdä niin”, Minky Worden sanoo.

Kiinan jo entuudestaan huono ihmisoikeustilanne heikkeni Wordenin mukaan entisestään vuoden 2008 Pekingin kesäolympialaisista lähtien vuoteen 2015, jolloin talviolympialaiset myönnettiin Kiinalle. Sama kehitys on jatkunut kisojen myöntämisen jälkeen.

”Ehkä sokeeraavimpia ovat olleet Kiinan hallinnon ihmisoikeusrikokset 13 miljoonan ihmisen uiguurivähemmistöä ja muita muslimeja kohtaan Xinjiangissa. Sorto­politiikkaan kuuluvat vangitsemiset, kidutus, seksuaalinen hyväksikäyttö ja pakkotyö.”

Pekingin talviolympialaisia vastaan protestoitiin Kanadan Vancouverissa helmikuun alussa.

Vuonna 2020 Kansainvälinen olympiakomitea julkaisi selvitys­työryhmänsä suositukset järjestön ihmisoikeus­strategiaksi. Selvityksen tekijöinä olivat YK:n entinen ihmisoikeus­komissaari prinssi Zeid Ra’ad Al Hussein ja ihmisoikeusjärjestö Shiftin puheenjohtaja Rachel Davis.

Suomen Amnestyn toiminnanjohtajan Frank Johassonin mukaan KOK:n selvityksessä oli yksi selkeä ja vahva suositus.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen-johtaja Frank Johansson Amnestyn mielenosoituksessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Suomen-vierailua vastaan Helsingissä Esplanadin puistossa elokuussa 2019.

”Urheilua ja ihmisoikeuksia seuraavat järjestöt ovat tulleet siihen tulokseen, että paras väline KOK:n kaltaisille järjestöille ovat YK:ssa vuonna 2011 hyväksytyt yrityksiä koskevat ihmisoikeusperiaatteet. Vaikka monet urheiluliikkeet eivät muodollisesti ole yrityksiä, ne kuitenkin toimivat yritysten lailla”, Johansson sanoo.

”Vahva suositus periaatteiden käyttöönotosta on annettu maaliskuussa 2020, mutta KOK ei ole toiminut suosituksen mukaisesti.”

” ”Se on ollut Kiinan hallinnolle vihreä valo tehdä, mitä se haluaa.”

Wordenin mukaan periaatteet eivät yksin ratkaisisi Kiinan ihmisoikeusongelmia, mutta ne antaisivat KOK:lle tavan käsitellä niitä.

Miksi niitä ei ole otettu käyttöön?

”Vastaukseni on, että KOK on tietoisesti viivytellyt YK:n periaatteiden käyttöönotossa ennen Pekingin olympialaisia, koska se ei ole halunnut painostaa olympiaisäntää.”

”Valinnan seuraukset urheilijoille, medialle ja olympialiikkeelle ovat olleet katastrofaaliset. Se on ollut Kiinan hallinnolle vihreä valo tehdä, mitä se haluaa”, Worden toteaa.

Wordenin mielestä seuraukset voi nähdä käytännössä esimerkiksi Pekingin järjestelykomitean lausunnossa, jonka mukaan urheilijoiden pitää vaieta rangaistuksen uhalla. KOK ei ole hänen mukaansa halunnut tietää Kiinan ongelmista.

”He ovat johdattaneet urheilijat ennennäkemättömän riskialttiiseen tilanteeseen. Urheilijat ja toimittajat ovat kisoissa vaarallisissa työolosuhteissa.”

Kaikki oli Wordenin mukaan nähtävissä hyvissä ajoin. Human Rights Watch antoi vuonna 2015 KOK:lle vakavan varoituksen Kiinan olympiaisännyydestä.

” ”Suurin ongelma on siinä, että KOK:ta ja kansainvälisiä lajiliittoja ei valvota.”

Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani.

Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani kirjoitti viime vuonna Helsingin Sanomissa, että Tokion ja Pekingin olympialaiset pitäisi perua.

Itanin mukaan olisi äärimmäisen tärkeää, että KOK kertoisi selkeästi, mitä ihmisoikeuksien kunnioittaminen järjestölle tarkoittaa.

”Suurin ongelma on siinä, että KOK:ta ja kansainvälisiä lajiliittoja ei valvota ulkoisesti. Tämä on iso rakenteellinen ongelma, josta ei puhuta. Ongelma mahdollistaa globaalilla tasolla korruptoituneen toiminnan”, hän sanoo.

Itanin mukaan ihmisoikeuksien arviointi kisahakutilanteissa pitäisi ulkoistaa ihmisoikeusjärjestöille.

”Silloin saatettaisiin kategorisesti todeta, että joillekin maille ei vain voi antaa kisoja. Tällaista kategorista riskiä ei haluta ottaa taloudellisten syiden takia. Toinen riski on, että ulkopuolisia päätöksentekijöitä lisäämällä pitäisi lisätä läpinäkyvyyttä. Tämä on se kehä, jota kuljetaan, ja sitä on tosi vaikea muuttaa ilman rajua ulkopuolista painetta.”

Itani sanoo luottavansa kansalliseen olympiakomiteaan. Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoo kansallisen olympiakomitean tekevän voitavansa.

Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

”Meillä ei ole muodollista valtaa KOK:n sisällä, mutta osana laajempaa olympia­perhettä pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan siihen, että KOK ja muut kansainväliset urheilu­järjestöt ottaisivat paremmin huomioon erilaiset vastuullisuus­termin alla olevat keskeiset tekijät kestävästä kehityksestä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen”, Vapaavuori sanoo.

KOK:n urheilijakomission puheen­johtajana on suomalainen kaksinkertainen olympia­pronssi­mitalisti Emma Terho, jonka mukaan muutostyö on jo aloitettu.

Kansainvälisen olympiakomitean jäsen Emma Terho.

”KOK:ssa on aloitettu sekä organisaation, kisojen että olympia­liikkeen kattava toiminnan tasolle menevä suunnitelma, johon kuuluu muun muassa ihmis­oikeus­yksikön perustaminen johtamaan tuota työtä. Esimerkiksi nyt tulevissa kisaisännyyden sopimuksissa on myös viittaus YK:n periaatteisiin”, Terho kertoo.

On totta, että KOK:n eri lausumissa viitataan YK:n periaatteisiin, mutta niitä ei ole otettu sellaisenaan laajalti käyttöön. Amnesty Suomen toiminnanjohtajan Frank Johanssonin mukaan periaatteiden pitäisi läpäistä KOK:n koko toiminta.

”YK:n periaatteiden avulla urheilujärjestöt veisivät kaikkeen toimintaansa huolellisuusvelvoitetta. Sen avulla voisi seurata, ettei järjestö itse syyllisty loukkauksiin, eikä edesauta loukkauksia tai ole tekemisissä sellaisten tahojen kanssa, jotka loukkauksiin syyllistyvät. Silloin heillä olisi oikeudellinen perusta toiminnalleen”, hän huomauttaa.

Minky Wordenin mukaan KOK:lla ei ole ehdotonta vaikutusvaltaa, mutta se olisi voinut käyttää enemmän vaikutusvaltaa Kiinaan.

”Se olisi voinut saattaa KOK:n epämukavaan tilanteeseen, jos se olisi joutunut sanomaan, että Kiina on näyttänyt hiljentäneen olympiaurheilijan, tennispelaaja Peng Shuain ja pyytänyt Kiinaa päästämään Pengin vapaaksi ja nostamaan syytteen seksuaalisesta väkivallasta.”

”Tietäen Kiinan kamalan ihmisoikeustilanteen KOK ei siitä huolimatta ottanut käyttöön kehystä [YK:n periaatteet], jonka puitteissa ihmisoikeuksia olisi voinut käsitellä.”

” ”Pitää tehdä rehellinen arviointi näiden kisojen katastrofista.”

Kiinalainen tennistähti Peng Shuai.

Seuraavat olympialaiset on myönnetty Ranskalle vuodelle 2024, Italialle 2026, Yhdysvaltoihin 2028 ja Australialle 2032.

Myöntämättä ovat vuoden 2030 olympialaiset, joista päätettäneen ensi vuonna.

Mitä KOK:n pitäisi tehdä, että Kiinan kaltainen ristiriita kisojen ja ihmisoikeuksien välillä estettäisiin tulevaisuudessa?

”Ensinnäkin pitää tehdä rehellinen arviointi näiden kisojen katastrofista, vuodesta 2015 vuoteen 2022. Siihen kuuluu raportti siitä, että kun Kiina oli valmistautumassa olympialaisten järjestämiseen, se vangitsi miljoona kansalaistaan uudelleenkoulutus- ja pakkotyöleireille. Se on ennennäkemätöntä olympialaisten modernina aikana. Toisekseen KOK:n pitää ottaa käyttöönsä YK:n periaatteet liiketoiminnasta ja ihmisoikeuksista”, Worden sanoo.

Kiinan suurlähetystön edessä Berliinissä protestoitiin ja vaadittiiin parannusta Kiinan uiguurivähemmistölle jo kesäolympialaisten alla elokuussa 2008.

