Freestylehiihto
Miesten kumparelasku, 1. karsinta:
1) Mikael Kingsbury Kanada 81,15, 2) Walter Wallberg Ruotsi 79,12, 3) Benjamin Cavet Ranska 78,40, 4) Jimi Salonen Suomi 76,39, 5) Cole McDonald USA 76,27, 6) Kosuke Sugimoto Japani 76,26, 7) Ludvig Fjällström Ruotsi 76,20, 8) Daichi Hara Japani 76,11, 9) Olli Penttala Suomi 75,95, 10) Dylan Walczyk USA 75,86, ...25) Severi Vierelä Suomi 69,66.
Salonen, Penttala ja muu kärkikymmenikkö lauantain finaaliin. Vierelä osallistuu lauantaina toiseen karsintakilpailuun.
Jääkiekko
Naisten turnaus
A-lohko:
Suomi–USA 2–5 (0–2, 0–2, 2–1)
1. erä: 10.37 Amanda Kessel (Savannah Harmon) 0–1, 13.00 Alex Carpenter (Kelly Pannek–Jincy Dunne) 0–2 yv.
Jäähyt: 12.05 Petra Nieminen S 2 min, 14.55 Hayley Scamurra USA 2 min, 18.12 Sanni Rantala S 2 min.
2. erä: 25.32 Kendall Coyne Schofield (Cayla Barnes–Jesse Compher) 0–3, 26.36 Coyne Schofield (Harmon–Hilary Knight) 0–4.
Jäähyt: 30.01 Tanja Niskanen S 2 min.
3. erä: 43.15 Susanna Tapani (Nelli Laitinen–Nieminen) 1–4 yv, 48.01 Carpenter (Abby Roque–Kessel) 1–5, 57.40 Tapani 2–5 yv.
Jäähyt: 40.56 Michelle Karvinen S 2 min, 41.49 Maddie Rooney USA 2 min, 56.16 Hannah Brandt USA 2 min.
Jäähyt yhteensä: Suomi 4x2 min, USA 3x2 min.
Maalivahtien torjunnat: Anni Keisala S 12+17+18=47 (poissa 58.37–59.31), Maddie Rooney USA 5+2+3=10.
Erotuomarit: Kelly Cooke USA–Lacey Senuk Kanada (Alex Clarke Kanada–Sara Strong USA).
Kanada–Sveitsi 12–1 (3–0, 5–0, 4–1)
B-lohko:
Tshekki–Kiina 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)
Ruotsi–Japani 1–3 (0–1, 1–0, 0–2