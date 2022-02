Antti Aalto on Suomen ainoa mäkimies Pekingin olympialaisissa. Normaalimäen kisassa hän oli kahdestoista.

Mäkihypyn junioritoiminta on virkistynyt eri puolilla Suomea, ja entisen menestyslajin syöksykierre on katkennut. Suomalainen mäkihyppy ei kuollutkaan.

”Olihan se erikoista olla tuolla itsekseen. Oli uusi kokemus olla olympialaisissa yksin, mutta se on tämän hetken agenda. Ikävä juttu, mutta koetin hoitaa oman osani niin hyvin kuin pystyin.”

Näin kommentoi mäkihyppääjä Antti Aalto Pekingin olympialaisten normaalimäen kisan jälkeen.

Suomalainen mäkihyppy on tällä hetkellä kaikkien aikojen syvimmässä montussa. Suomi on olympialaisten historian toiseksi menestynein mäkihyppymaa Norjan jälkeen, vaikka viimeinen mitali on Matti Hautamäen hopea Torinosta vuodelta 2006.

Kaikkiaan suomalaiset mäkihyppääjät ovat voittaneet olympialaista 22 mitalia, joista kymmenen on kultaista.

Nyt tilanne on ankea. Antti Aalto on ainut mieshyppääjä Pekingin kisoissa, kun Niko Kytösaho ei päässyt matkaan koronaviruksen takia. Naisista olympialaisissa kilpailevat Julia Kykkänen ja Jenny Rautionaho.

Aalto hoiti oman hommansa hyvin ja oli normaalikilpailussa 12:s.

Suomen kolmen urheilijan joukkueeseen kiteytyy kuitenkin kauan tiedetty tosiasia: mäkihyppääjiä on Suomessa vähän ja kansainväliselle tasolle yltäviä urheilijoita muutama.

Kimmo Yliriesto tammikuussa mäkihypyn PM-kisoissa Norjan Knykenissä.

Onko vielä toivoa? Mihin suuntaan suomalainen mäkihyppy menee?

Kohti parempaa, jos asiaa kysytään Kimmo Yliriestolta.

Mäkihypyn lajikoordinaattorina Hiihtoliitossa työskentelevä Yliriesto vastasi sunnuntaina puhelimeen ajaessaan Siilinjärveltä kotiinsa Kouvolaan.

Yliriesto, 39, on entinen maajoukkuehyppääjä itsekin. Parhaimmillaan hän sijoittui maailmancupin kilpailussa seitsemänneksi Sapporon suurmäessä vuonna 2005.

Ylirieston helmikuun ensimmäinen viikonloppu kului Savossa työn puolesta nuorten kisoissa. Hänellä on syytä iloon.

”Siilinjärvellä oli junioricup ja naisten 18-vuotiaiden pienen mäen SM-kisat. Kaikkiaan viikonlopun kilpailuissa Kuopiossa ja Siilinjärvellä oli yhteensä melkein sata hyppääjää.”

Yliriesto uskoo, että myös Hopeasomman loppukisoissa eli alle 16-vuotiaiden SM-kisoissa päästään taas yli sadan hyppääjän rajan muutaman vuoden tauon jälkeen.

Viime vuosina useampikin lehti on laatinut artikkelin, jossa mainitaan kaikki Suomen aikuisikäiset mäkihyppääjät. Vuonna 2019 HS listasi artikkelissaan 45 mäkikotkaa.

Tällaisessa tilanteessa ei ole ihme, että takavuosien menestyslajissa on eletty hautajaistunnelmissa.

Nyt näyttää paremmalta. Optimismiin on aihetta.

Juniorityö on seuroissa on elpynyt, ja monella paikkakunnalla on vaikeimpiin vuosiin verrattuna innostunut tunnelma.

Esimerkiksi Lahden Hiihtoseuralla (LHS) oli viisi vuotta sitten vain kymmenen innokasta junioria mutta ei yhtään valmentajaa.

Kunnes entinen maajoukkuehyppääjä Olli Muotka nosti kätensä pystyyn.

Muotka on Suomen viimeisiä arvokisamitalisteja. Hän oli voittamassa lentomäen MM-joukkuepronssia vuonna 2010.

”Mä voisin lähteä valmentajaksi. Jos siis vaan huolitte”, Muotka sanoi Lahden Hiihtoseuran blogin mukaan.

Sen jälkeen LHS:n harrastajamäärät ovat lähes kymmenkertaistuneet. Monet juniorit ovat tehneet jo usean vuoden ajan 900–1 000 hyppyä.

Samalla Karpalon pienet hyppyrimäet heräsivät henkiin. Muotkan johdolla paikat on kunnostettu ja välineet uusittu. Myös valmennus toimii.

Muotka ja hänen kollegansa Eetu Kytösaho ovat LHS:n palkkalistoilla.

Lahti ei ole ainoa paikka, jossa toiminta on herännyt kuolleista.

Tänä talvena peräti 15 seuraa järjestää nuorille mäkikoulun. Myös lisenssin ja skipassin hankkineiden määrä on kääntynyt kasvuun.

Skipassi vaaditaan kilpailuihin osallistuvilta alle 12-vuotiailta urheilijoilta. Sitä vanhemmat tarvitsevat lisenssin.

”Olemme saaneet pysäytettyä skipassien määrän laskun ja käännettyä määrän jopa nousuun,” Yliriesto sanoo.

Tuoreiden tietojen mukaan skipasseja on lunastettu tälle kaudelle noin 150 yhteensä 20:stä eri seurasta. Parhaimmissa seuroissa on skipassi on 30 juniorilla.

Myös liiton leiritoiminta on virkistynyt. Viime kesän suurimmalla leirillä oli 75 nuorta hyppääjää.

”Mäkikoulutoiminta on herännyt henkiin usealla paikkakunnalla. Mäkiä on kunnostettu ja muovitettu ja rakennettu jopa uusia. Seurojen päivittäinen toiminta on parantunut. Isossa kuvassa ympäri maata on tosi hyvä pöhinä”, Yliriesto listaa.

Olli Muotka oli mukana Lahden Hiihtoseuran mäkihyppy­harjoituksissa Lahdessa 27. tammikuuta.

Aiemmin mäkihyppy tunnettiin kuppikunnistaan. Oli Lahden, Puijon, Jyväskylän ja Ounasvaaran porukat. Yhteistyö oli hankalaa.

Yhteisöllisyyttä alkoi löytyä, kun lajin loppuminen häämötti.

”Nyt seurat tekevät yhteistyötä ja ollaan iloisia siitä, että mäkihyppy ja yhdistetty menevät eteenpäin koko maassa eikä vain omalla paikkakunnalla.”

Juniorityössä on tehty monenlaisia ruohonjuuritason oivalluksia.

”Muutamilla paikkakunnilla on todettu äärimmäisen hyväksi, kun on tehty parin kolmen metrin pikkutösä. Näin kynnys kokeilla lajia on mahdollisimman matala. Kymmenen metrin mäki on aloittelijalle yllättävän iso”, Yliriesto kertoo.

Myös lajiosaamista löytyy yhä eri puolilta Suomea, ja tilanne paranee kaiken aikaa. Yliriesto vetää Olli Muotkan ja Lasse Moilasen kanssa nyt toista valmentajakurssia.

Ensimmäiseltä valmistui 15 juniorivalmentajaa, ja toisella on mukana 11 kurssilaista.

”Kurssi antaa eväitä mäkikoulutoimintaan. Seurojen ja vanhempien kiinnostus on kasvanut kovasti. Välillä oli tosi hiljaista.”

Hiihtoliitolla on kova tavoite junioriurheilijoiden määrän kasvussa. Kun nyt skipasseja on lunastettu 150, on kauden 2026–2027 tavoitteeksi asetettu 500.

Useimpiin lajeihin verrattuna sekin määrä on vähäinen, mutta mäkihypylle tavoitteen toteutuminen olisi merkki uudesta alusta.

Mikä tämän uuden nousun on saanut aikaiseksi?

”Taustalla on varmasti useita syitä”, Yliriesto sanoo.

Suurin ansio kuuluu niille hyville tyypeille, jotka ovat alkaneet eri puolilla Suomea vetää toimintaa, hän arvioi.

Entä kuinka kauan menee, että juniorimäärien kasvaminen säteilee kansainväliselle tasolle?

Pikavoittoja ei ainakaan ole luvassa.

”12-vuotiaita ja nuorempia on jo hyvä porukka ja enemmän määrää. Se vie vuosia, mutta lyödään lisää löylyä kiukaalle, niin eiköhän menestystäkin tule”, Yliriesto sanoo.

”Viiden vuoden kuluttua alkaa isolla mäelläkin olla enemmän tunkua.”

Hän iloitsee, että myös yhä useampi tyttö on löytänyt mäkihypyn.

”Tyttöjä on jo neljäsosa junioreista, ja heitä tulee mukaan samassa suhteessa kuin poikia.”

Lajin imago on muuttunut muutenkin. Jos suuruuden vuosina lajin julkikuvaa maustoi umpimielisyys, niin nyt mennään avoimuuden ehdoilla.

”No ne oli sellaisia aikoja kuin ne olivat. Viime kesänä yksi valmentaja sanoi, että on hienoa saada olla mukana, eikä hän voi kuvitella, että tässä porukassa tulisi kuppikuntia.”

Vaikka mäkihyppy on harrastajamääriltään pieni laji ja menestys vaatimatonta, sen merkitys on Suomen hiihtoliitolle suuri.

Hiihtoliiton talouden kannalta on tärkeää, että laji pystyisi nostamaan profiiliaan.

”Mäkihypyllä on merkittävä asema Hiihtoliiton taloudessa”, sanoo toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen.

Mäkihyppy tuo merkittäviä tulovirtoja maailmancupin osakilpailujen kautta, jotka Hiihtoliitto järjestää marraskuussa Rukalla ja kevättalvella Salpausselällä.

”Laji on Keski-Euroopassa suuri ja sen tv-ja markkinointikorvaukset siksi merkittäviä. Sopimussummia en voi kertoa, mutta mäkihyppy on korvauksiltaan selkeästi suurin, seuraavaksi on maastohiihto ja sitten yhdistetty.”

Vaarana on, että Suomi menettää toisen kisaviikonlopuista. Se iskisi loven Hiihtoliiton talouteen. Urheilullinen menestys auttaisi, jos maailmancupin kisojen järjestelyoikeuksista tulee iso vääntö.

Julia Kykkänen kilpailee Pekingissä jo kolmansissa olympialaisissaan.

Suomen kisojen kohtalo riippuu myös siitä, mihin suuntaan Kansainvälinen hiihtoliitto FIS lähtee maailmancup-kokonaisuutta kehittämään.

Suomen kisaviikonlopuissa on edustettuina kaikki kolme pohjoismaista lajia, mutta FIS:n piirissä on myös kiinnostusta järjestää enemmän mäkihypyn maailmancup-kisoja erillään muista lajeista.

”Meille pilkkominen ei olisi hyvä asia. Me haluamme pitää meidän maailmancupit kolmen lajin tapahtumina”, Hämäläinen sanoo.

Rukan kisaviikonlopun asema on kaikkien kolmen lajin osalta vahva. Hiihtourheilun kehdoksi Suomessa mielletyn Salpausselän ei niinkään.

”Ruka nähdään FIS:n silmissä niin poikkeuksellisena ilmapiiriltään ja maisemaltaan. Salpausselän kisojen ajankohta taas heilahtaa arvokisojen mukaan. Kiinteä ajankohta olisi turvallisempi.”

Voiko Suomi menettää jotain, jos kisaviikonloppuja ryhdytään pilkkomaan?

”Näin voi tapahtua, jos jotain muutetaan. Siksi pyrimme pitämään kiinni vakioidusta mallista ja kehittämään sitä eteenpäin.”

Lajin nykytilaa Hämäläinen pitää surullisena, mutta hän näkee hyppyrin keulalla ainakin valon pilkahduksia.

Nykyisille hyppääjille hän ei halua asettaa paineita, vaan katsoo tilannetta mieluummin kahden olympiadin projektina. Samalla pitäisi saada olosuhteet kuntoon.

Jotta tie huipulle on mahdollinen, Suomesta pitäisi löytyä riittävästi profiililtaan oikeanlaisia mäkiä juniorista aikuisiin.

”Pohjoismaiden nuorten mestaruuskisoista tuli jo hyvin menestystä. Harrastajamäärät kasvavat. Tilanne ei ole toivoton. ”