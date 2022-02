Miesten joukkueella on olympialaisten pelaajakortit, naisilla koristelemattomat kuvat.

Leijonien virallisella Instagram-sivulla on esitelty molempien joukkueiden pelaajia, mutta miesten ja naisten kuvissa on selkeä ero. Miesten joukkueen henkilöesittelyissä on Suomen olympiajoukkueen logo ja muistakin olympiajoukkuelaisten kuvista tuttu visualisointi sinisine taustaväreineen sekä tähti- ja lumihiutale-elementteineen.

Naisten joukkueen kuvat taas muistuttavat enemmän koulukuvia, tausta on vaalea, ei logoja, visuaalista kimalletta, eikä nimeä kuvassa.

Internetissä on jo ehditty pohtimaan sitä, onko taustalla naisten urheilun arvostuksen puute? Muun muassa Instagramin Lemmenkipee-sivulla on pohdittu asiaa.

Jääkiekkoliiton viestintäjohtaja tyrmää epätasa-arvoisuuden.

”Ei todellakaan”, parahtaa Leijonien viestintäjohtaja Henna Malmberg ja kertoo, että kyseessä on inhimillinen erehdys.

”Ajatus oli alun perin niin, että olympiakomitean pelaajakortti olisi kaikilla, mutta alkumetreillä kävi pieni virhe. Henkilö, joka laittoi ensimmäiset kuvat, hänellä ei ollut käytettävissään näitä pelaajakortteja, joten päätimme panna kaikki naisten kuvat yhteneväisellä ilmeellä”, Malmberg selostaa.

Olisiko sitten ollut mahdollista panna myös miesten joukkueen kuvat tällä yhteneväisellä ilmeellä?

”Totta kai olisimme voineet, mutta meidän olisi varmaan joka tapauksessa pitänyt käsitellä miesten kuvia, koska meillä ei valitettavasti ole miehistä niin hyviä kuvia saatavilla kuin naisista.”

Kuvia on otettu kotimaan tapahtumissa, jonne kaikki miesten joukkueen pelaajat eivät ole päässeet osallistumaan.

”Eli osa on kännykällä otettuja, jotka eivät yksittäisenä kuvana edes toimi niin hyvin. Naisista on paljon paremmat kuvat kuin miehistä.”

Malmbergin mukaan naisten kuvat ovat siis pelkistetystä linjastaan huolimatta paremmat.

”Yritämme kyllä olla varsin tasa-arvoisia näissä asioissa ja toivotaan, että jatkossa saadaan miehistäkin yhtä hyvät kuvat, että voisimme käyttää niitä pelkilleen”, Malmberg toteaa.

