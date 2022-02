Miesten jääkiekkomaajoukkue vanheni ja naisten joukkue nuoreni edellisistä olympialaisista.

Pekingin jääkiekkoturnauksien osallistujamaiden pelaajalistat voivat muuttua vielä pelien alettuakin, koska poikkeusajan kisoissa on käytössä varapelaajajärjestelmä. Kisojen avajaispäivän pelaajalistoja vertaamalla Suomen miehistö on kuitenkin keski-iältään turnauksen vanhin, 30,4 vuotta.

Edellisissä olympialaisissa Pyeongchangissa Leijonat pelasi joukkueella, jonka keski-ikä oli 28,8. Nyt jalkeilla olevasta ryhmästä puuttuvat Miro Heiskasen ja Eeli Tolvasen kaltaiset teini-ihmeet.

Pekingissä nuorimmat pelaajat ovat hyökkääjät Hannes Björninen ja Niko Ojamäki, jotka täyttävät tänä vuonna jo 27.

26-vuotias Hannes Björninen on Leijonien kuopus.

”Kilpailukykyinen joukkue, joka taistelee ihan varmasti kultamitalista siinä missä mikä tahansa muukin joukkue”, päävalmentaja Jukka Jalonen kuvaili kisamiehistön julkaisun yhteydessä.

Mitään huru-ukkoja Pekingiin ei ole lennätetty, vaikka Suomen lisäksi 30 vuoden keski-ikään yltää vain Tanska. Yhdysvaltojen keski-ikä on kisojen nuorin, vain 24,6, mutta jenkit ovat pärjänneet "opiskelijapojilla" ennenkin, kuten Lake Placidin ihme todisti vuonna 1980.

Valtteri Filppula, 37, on Leijonien ikänestori.

”Filppula oli erinomainen marraskuussa Helsingin EHT-turnauksessa ja on ollut loistava myös Sveitsin liigassa. Hän on pelannut siellä yli piste per peli -tahdilla. Vaikka ikää on, hän on erinomaisessa fyysisessä kunnossa”, Jalonen ennakoi.

Leijonissa on riittänyt ikämiehiä aiemminkin. Pyeongchangissa 2018 tuolloin 36-vuotiaat Lasse Kukkonen ja Mika Pyörälä muodostivat "pappaosaston".

Neljä vuotta aiemmin Sotšissa Teemu Selänne pelasi 43-vuotiaana adjutantteinaan Sami Salo, 39, ja Kimmo Timonen, 38. Selänne valittiin turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi, joten ikä ei haitannut.

Valtteri Filppula on 37-vuotiaana Leijonien vanhin pelaaja.

Pekingissä kokeneeseen kaartiin lukeutuva rymyhyökkääjä Leo Komarov, 35, uskoo Suomen pysyvän nuorempien perässä.

”Kyllä jalka nousee toivottavasti. Nykynuoret ovat erittäin hyviä pelaajia. Yritämme olla mukana. Kokemus auttaa siinä, että tunnemme toisiamme ja olemme olleet hyvällä tasolla pitkään. Leijonissa on ollut aina hyviä pelaajia. Hyvä joukkue on koossa”, Komarov vastasi STT:lle.

Millainen on roolisi esimerkkinä?

”Ei tässä tarvitse sanoa kenellekään mitään. Jokainen tietää, missä mennään. Vetää vain täysillä ja yrittää näyttää, miten tässä joku on opettanut nuorempana minuakin. Olla oma itsensä, se on tärkeintä.”

Naisten maajoukkueen runko on ollut pienemmästä pelaajamäärästä johtuen miesten maajoukkuetta stabiilimpi, mutta Naisleijonat koki myllerryksen vuoden 2019 MM-kotikisojen jälkeen. Silti Suomi pysyi viime vuoden MM-kilpailuissa mitalikannassa.

Pyeongchangin pronssipelaajista puolenkymmentä on lopettanut, ja tilalle on noussut nuorempia. Keski-ikä oli tuolloin 25,7, mutta Pekingiin valittiin 24,2-vuotias joukkue. Se sijoittuu vertailussa turnauksen keskivaiheille. Pyeongchangissa Naisleijonat oli kolmanneksi vanhin.

”Neljän vuoden takainen joukkue oli kokeneempi, tämä taas luisteluvoimaisempi. Mitalipotentiaali on varmasti olemassa, pelillisesti ratkaisevaksi tekijäksi noussee taktinen maltillisuus. Into ei saisi selättää pelifiksuutta”, päävalmentajan paikalta perjantaina perhesyiden takia vetäytynyt Pasi Mustonen muistutti ennen turnausta.

Naiset aloittivat turnauksen torstaina, mutta Yhdysvallat oli vahvempi maalein 5–2. Suomi aloittaa miesten jääkiekkoturnauksen 10. helmikuuta Slovakian kohtaamisella.