Ukrainan Petro Shoturma epäonnistui rangaistuspotkussa viimeisellä minuutilla ja Venäjä rynni EM-kisojen finaaliin.

Venäjä ja Ukraina kohtasivat perjantaina futsalin EM-kisojen välieräottelussa, josta ei jännitettä puuttunut.

Maiden välillä on vallinnut käytännössä sotatila viimeiset kahdeksan vuotta. Tilanne maiden rajalla on jännittynyt, kun Venäjä on marssittanut sinne joukkojaan.

Futsalkentällä Venäjä oli lopulta parempi maalein 3–2. Se eteni turnauksen finaaliin, jossa vastustajaksi asettuu joko Espanja tai Portugali.

Välieräottelu sai dramaattisen päätöksen, kun Ukrainan 29-vuotias Petro Shoturma epäonnistui rangaistuspotkussa pelin viimeisellä minuutilla.