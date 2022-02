Propaganda­koneisto käyttää suomalaisten videoita surutta hyväkseen – kaikki haukut on kiinalaisesta somesta siivottu pois

Propagandakoneisto poimii rusinat pullasta ja saa Kiinan kansan uskomaan, että urheilijoiden mielestä kaikki toimii Pekingissä täydellisesti.

Kiekkoleijonien Ronja Savolaisen ja Petra Niemisen hauska tyyny- ja peittopelleily on levinnyt kiinalaiseen someen moneen paikkaan.

Peking

Kiekkoleijonat Ronja Savolainen ja Petra Nieminen esittelevät iloisina Pekingissä hotellihuoneessa söpöä pussimaista tyynyä ja sen sisällä olevaa vilttiä. He ovat kuvanneet videon alkujaan ilmeisesti johonkin länsimaiseen sosiaalisen median palveluun.

Kiekkoleijonien Ronja Savolaisen ja Petra Niemisen tekemä esittelyvideo Pekingin hotellihuoneen lahjoista on kopioitu moneen paikkaan kiinalaisessa somessa. Tässä Haike-nettijulkaisun postaus Sina Weibossa. Ilmeisesti Haike on tehnyt kiinaksi tekstityksen, jossa kerrotaan, kuinka naiset todella pitävät saamistaan lahjoista.

Toisessa, Tiktok-videossa Jenniina Nylund ja Sini Karjalainen esittelevät hupaisina mannekiineina suomalaisten kisa-asuja hotellihuoneessaan.

Kiekkoleijona Jenniina Nylund ja Sini Karjalainen esittelivät kisa-asuja Tiktokissa. Video on levinnyt ainakin kiinalaisen somen Sinaan, jonne sen on pannut sometililleen Haike-nettimedia.

Nyt videot ja kuvakaappaukset niistä ovat levinneet kiinalaiseen someen ja nettilehtiin. Ne todistavat Kiinan kansalle, että olympiajärjestelyt ovat täydelliset ja ulkomaiset urheilijat viihtyvät.

Samoin on käynyt monille muillekin urheilijoille. Yhdysvaltalaisen kelkkailijan Summer Britcherin vuolaat kehut vlogissaan huoneiden säädettävistä sängyistä ovat päätyneet lämmittämään myös kiinalaisten mieliä.

Summer Britcherin vloggaus ihanasta sängystä on päätynyt kiinalaiseen Bilibiliin, jonne sen on joku myös kiinaksi tekstittänyt.

Sveitsiläisen Nicolas Huberin hassutteluvideot karanteenihuoneessaan ovat nousseet pieneksi kiinalaiseksi somehitiksi. Hän punnertaa käsillä seisten ja pomppii hullunkurisissa asuissa pitkin huonetta. Näin kivaa urheilijoilla on jopa koronakaranteenissa Pekingissä!

Nicolas Huberin pelleilystä on tullut muun muassa Kiinan Bilibilissä pienoinen somehitti.

Sen sijaan kiinalaisesta somesta ei löydä länsimaissa nähtyä videota, jossa belgialainen kelkkailija Kim Meylemans itkee karanteeninsa kauheutta Pekingissä.

Eikä Kiinassa kerrota urheilijoista, jotka valittavat huoneidensa olleen kylmiä ja vessanpönttöjen tukossa. Tai että kisakylän ruoka ei maistu.

Näin Kiina toimii aina. Se poimii makeat rusinat ulkomaalaisten kommenteista ja käyttää niitä surutta maan sisäiseen propagandaan.

Propagandan tarkoitus on osoittaa maailman arvostavan Kiinaa ja asioita, joita maata johtava kommunistinen puolue on kansalleen järjestänyt. Talviolympialaiset ovat puolueelle merkittävä propaganda-ase.

Someen propagandasta osa syötetään virallisia väyliä, kuten valtioon sidoksissa olevan median juttujen ja päivitysten kautta. Osa on propagandakoneiston ostamien somettajien, muka tavallisten ihmisten, sinne lisäämää.

Ja luultavasti iso osa on tavallisten kiinalaisten omasta innostuksesta jakamia päivityksiä. Viranomaisia miellyttävät päivitykset saavat jäädä elämään. Epämiellyttävät – kuten itkevät urheilijat Pekingin kisoissa – sensuroidaan nopeasti pois.

Niinpä kiinalaisille on muodostunut Pekingin kisoista ruusuinen kuva, joka varmasti vahvistuu kisapäivä kisapäivältä.

Kisojen virallisemmissa propagandavideoissa kiinalaiset suuret tähdet laulavat ja tanssivat kisabiisiä Join us in winter. Videoissa on lapsia ja lumisia maisemia, joissa lasketellaan ja luistellaan.

Hongkongilainen laulaja Wallace Chang tähdittää kiinalaisen BR-televisiokanavan myös somessa jakamaa videota. Siinä lauletaan Join us in winter.

Myös vähemmistökansat – kuten Xinjiangin uiguurit – tanssivat kisabiisiä useissa videoissa hymy huulilla, usein kansallispuvuissa.

Xinjiangin lapset laulavat Join us in winteriä Haokan-videon verkkosivuilla.

Lännessä kerrotut uutiset Xinjiangin leirityksistä ovat keskiverto-kiinalaisille vieraita.

Mitä urheilija voi tehdä, jotta hän ei päätyisi somepäivityksillään osaksi Kiinan propagandaa?

Riski on aina olemassa, jos hän haluaa kertoa myös kivoista jutuista, joita Kiinassa tapahtuu. Ja Kiinassahan on usein mahtavia hetkiä.

Me Kiinassa työskentelevät ulkomaiset toimittajat tunnemme ongelman. Mehän kerromme Kiinasta muuhun maailmaan sekä ikäviä että iloisia asioita.

Minun ja HS:n ex-kirjeenvaihtajien Kuukausiliitteessä juuri julkaistu pitkä juttu Xinjiangin ikävistä tapahtumista kautta vuosikymmenten ei varmasti leviä Kiinassa.

Sen sijaan olympialaisten aikaan joka aamu julkaistava videosarjani Pekingin ihanista ja ihmeellisistä asioista saattaisi joltain osin päätyä kiinalaiseen propagandakäyttöön.

Tietenkään minun kirjoituksillani ei ole yhtä suurta propaganda-arvoa Kiinalle kuin olympiaurheilijoiden kehuilla.

Länsimainen some on Kiinan netissä blokattu ennen kaikkea siksi, että kiinalaiset eivät näkisi oman valtionsa ja johtajiensa tekemiä vääryyksiä. Pekingissä ei näy Facebook, Instagram tai Twitter. Kiinalaisilla on omat somevastineensa.

Jopa Tiktok – kiinalainen keksintö – on Kiinassa blokattu. Kiinassa toimii sen sisar Douyin.

Tutkimusten mukaan vain hyvin pieni osa kiinalaisista on hankkinut blokkauksen rikkomiseen tarvittavan virtuaalisen avaimen, joten kansan syvät rivit ovat sangen tietämättömiä länsimaisen somen sisällöstä.

On silti turha ajatella, että muun maailman sosiaaliseen mediaan tehdyt, viranomaisten kuvioihin sopivat päivitykset eivät löytäisi tietään myös Kiinan sosiaaliseen mediaan.

Hyvin pieni ulkomaista mediaa seuraava kansanosa on sangen aktiivinen Kiinan somessa, ja myös viranomaiset poimivat sopivaa ulkomaista aineistoa maan sisäiseen käyttöön.

Kiina blokkaa Twitterin kansalaisiltaan, mutta sekä kiinalainen valtiosidonnainen media että ulkoministeriön virkamiehet käyttävät surutta Twitteriä levittääkseen viestiään ulkomaille.

Iloisesti laulaviin uiguureihin törmää myös englanninkielisessä some-maailmassa.

Olympialaisten alla Kiina palkkasi länsimaisia PR-ammattilaisia levittämään kivoja tarinoita Kiinasta ulkomaille. He käyttävät läntisen sosiaalisen median vaikuttajia, joilla on paljon seuraajia.

Brittiläinen The Guardian -lehti haastatteli yhtä diilin tehnyttä amerikkalaiskonsulttia. Hän kertoi, että jokainen hänen palkkaamansa vaikuttajaa tekee 3–5 mukavaa päivitystä Kiinasta marraskuun ja maaliskuun välillä.

Tämän yhden konsultin kautta Kiina oli saamassa noin kolme miljoonaa katselukertaa yhdysvaltalaisten nuorten joukossa.

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje hs.fi/uutiskirjeet

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta hs.fi/olympialaiset