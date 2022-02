Anni Keisalan on ilmoitettu olevan Naisleijonien ykkösmaalivahti, mutta Meeri Räisänen kokee olevansa samalla viivalla.

Meeri Räisäsellä on eri linjoilla maalivahtitilanteesta kuin päävalmentaja Juuso Toivola.

Peking

Naisleijonien kuohuttava maalivahtitilanne ei tällä hetkellä näytä hyvältä kahden murskatappion jälkeen.

Kanada-ottelussa Meeri Räisänen napattiin toisen erän jälkeen vaihtoon, kun hänen selän taakseen oli mennyt seitsemän maalia.

Räisäsen korvannut Anni Keisala yllätettiin vielä kolmannessa erässä neljä kertaa.

Molemmat ovat toki joutuneet jäällä ollessaan kiittämättömään paikkaan valtavaan kiekkosateeseen, kun Suomen puolustus ei ole kestänyt pohjoisamerikkalaisten rynnistystä.

Ensimmäistä otteluaan päävalmentajana toimineelta Juuso Toivolalta kysyttiin ottelun jälkeen, onko joukkueella tällä hetkellä selkeää ykkösmaalivahtia.

”Olemme ilmoittaneet, että Keisala on lähtökohtaisesti meidän ykkösmaalivahtimme. Nyt vielä analysoidaan maalivahtivalmentajan ja valmennuksen kanssa, että miten lähdemme noihin seuraaviin kahteen peräkkäiseen peliin”, Toivola vastasi.

Juuso Toivola tiimeineen joutuu nyt pohtimaan maalivahtitilannetta.

Joukkueen valinnan yhteydessä Pasi Mustonen todellakin ilmoitti, että Keisala on valittu ykkösmaalivahdiksi ja Räisänen kakkosmaalivahdiksi.

”Kakkosmaalivahdiksi on loistavan turnauksen pelannut Meeri Räisänen, joka sopii siihen rooliin täydellisesti ja on hyväksynyt sen roolin. Hänen varamiehekseen on Eveliina Mäkinen”, Mustonen sanoi tuolloin.

Meeri Räisänen sanoi mystisesti jo ennen Naisleijonien avausottelua, että joukkueen sisällä maalivahtihierarkiaa on käsitelty ”vähän eri tavalla”.

”Meille on sisäisesti sanottu, että meillä on kaksi pelaavaa maalivahtia, ja sillä mennään”, Räisänen kertoi Kanada-ottelun jälkeen.

Eli sinut on asetettu samalle viivalle Anni Keisalan kanssa?

”Kyllä.”

Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä Naisleijonien johto on viestittänyt ulospäin, viimeksi lauantain Kanada-ottelun jälkeen.

”Maalivahtien kanssa on keskusteltu. Kaikki kolme maalivahtia olivat siinä keskustelussa mukana”, Toivola kertoi.

”Onneksi meillä on kolme maalivahtia täällä. Meillä on varaa valita tilanteen mukaan joku heistä hyvästä kolmesta maalivahdista. Mennään sillä.”

Naisleijonien maalivahtitilanne on ollut tapetilla siitä asti, kun Noora Räty jätettiin joukkueen ulkopuolelle, ja hänelle tarjottiin kotiin jäävän varaykkösmaalivahdin roolia.

Hänet olisi siis haluttu kuljettaa paikalle, jos Anni Keisala ei pystyisi pelaamaan.

USA:ta vastaan koko ottelun pelannut ja ykkösmaalivahdiksi jo ennen turnausta nimetty Keisala näki maalivahtitilanteen näin:

”Kyllähän meillä on kolme hyvää maalivahtia tässä. Saamme hyvän kilpailun. Katsotaan, kellä kiekko tarttuu parhaiten.”

Keisala joutui kolmannessa erässä jäälle vaikeaan paikkaan, kun Suomen selkäranka oli jo katkennut.

”Todella haastava peli. Vastustaja oli jokaisella osa-alueella parempi. Kiekko liikkui vikkelään. Ei ollut helppo paikka tulla tuohon kolmanteen erään, välillä sai olla aika yksin”, Keisala sanoi.

Naisleijonien seuraava ottelu on maanantaina Sveitsiä vastaan. Heti perään tiistaina vastaan luistelee Venäjän olympiaurheilijat.

