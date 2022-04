Eteläkorealainen Jung Hyun Cho, 51, saapui Suomeen viime syyskuussa. Taskussa oli vuoden oleskelulupa ja matkalaukussa valkea, mustakauluksinen työpuku, dobok.

Dobokille oli ensimmäistä kertaa käyttöä lokakuun leiriohjauksissa.

Cho on ammatiltaan taekwondolähettiläs (dispatch master). Hänet lähetti Suomeen lajijärjestö Kukkiwon. Suomessa Cho sai tittelikseen liittovalmentaja.

Cho on osa koneistoa, jolla Etelä-Korea on levittänyt ja ylläpitänyt kansallisurheiluaan taekwondoa maailmalla.

Taekwondon maailmanjärjestöön World Taekwondoon (WT) kuuluu jo yli 210 kansallista jäsenliittoa.

Lajin suosiosta saa osin kiittää eri maihin lähteneitä taekwondomestareita ja Chon kaltaisia taekwondolähettiläitä. Tehostettu lajivienti alkoi 1960-luvulla. Kohdemaassaan tulokkaat esittelivät lajia ja avasivat taekwondokouluja.

Mestari Jung Hyun Cho ei tullut Suomeen perustamaan taekwondokouluja: WT-taekwondon toi maahamme suurmestari Dae Jin Hwang jo 1970-luvun lopulla. Harrastaja­kunta on vakiintunut, ja arvokilpailuissa on edetty podiumille asti. Suomen Taekwondo­liitossa on yli 70 jäsenyhteisöä.

Mikä Chon rooli sitten on Suomessa?

Suomen Taekwondoliiton toiminnanjohtaja Tatu Iivanainen kertoo, että taekwondo­lähettiläät kehittävät nykyään kohdemaan huippu-urheilua tai kamppailua. He tukevat maajoukkuetta ja kilpailijoita tai kouluttavat vaikkapa poliiseja.

Iivanaisen mukaan Cho keskittyy Suomessa erityisesti kilpaurheilun vahvistamiseen.

”Cho hoitaa liiton otteluvalmennusta pääkaupunkiseudulla. Totutetaan urheilijoita viikkorytmiin, tarjotaan mahdollisuuksia urheilijan elämäntapaan.”

”Cho tulee ohjaamaan myös leireillä ja ylipäätään edistämään monipuolisesti taekwondoa. Esimerkiksi seura- ja kouluvierailuja suunnitellaan”, Iivanainen luettelee.

Helmikuussa Chon ohjaamia ottelu­harjoituksia oli yhdet viikossa Urhea-hallilla Vallilassa, maaliskuun alusta jo useammat pääkaupunkiseudulla.

”Kaikki ottelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan”, Cho kertoo.

Helmikuun alusta Jung Hyun Cho on ohjannut taekwondoa keskiviikkoisin Urhea-hallissa Helsingin Vallilassa. Kuvassa hän neuvoo, mitä potkua seuraavaksi tehdään.

Taekwondo on osa Etelä-Korean maaidentiteettiä. Kamppailu- ja taistelulajit muhivat Korean niemimaalla jopa pari tuhatta vuotta ennen kuin taekwondo kehittyi nykyiseen muotoonsa 1950-luvulla.

Kansallisintoa pidättelivät vuodet 1910–1945, jolloin Korea oli Japanin siirtomaana. Tuona aikana perinteiset korealaiset kamppailulajit kiellettiin. Niitä harrastettiin salaa.

Vuosina 1950–1953 käydyn Korean sodan myötä niemimaa jakaantui Pohjois- ja Etelä-Koreaan.

Taekwondokaan ei säilynyt yhtenäisenä. Kamppailulajikoulukunnat halusivat alun perin luoda yhteisen tyylin ja perustivat tätä varten Korean Taekwondo-yhdistyksen (KTA). Tyylisuunta ITF Taekwon-Do erkaantui silti omille teilleen vuonna 1966.

WT-taekwondo järjestäytyi 1970-luvulla. Vuonna 1972 KTA ja Etelä-Korean kulttuuri-, urheilu- ja matkailuministeriö perustivat Kukkiwonin, joka vaalii tyylisuunnan opetuksellista sisältöä. Hanke sai valtion tukea.

Seuraavana vuonna syntyi urheilulajin kattojärjestö World Taekwondo Federation (WTF). Nimi siistittiin vuonna 2017 World Taekwondoksi (WT).

Verkkosivuillaan Kukkiwon kertoo, että sillä on 56 lähettilästä viidessä maanosassa.

Suomen taekwondolähettiläs Cho on vihkiytynyt asiaansa. Hänellä on yliopisto­tutkinto valmennuksesta ja Kukkiwonin myöntämä 8. danin musta vyö.

Kun tieto siitä, että Suomi on saamassa taekwondolähettilään, tavoitti Chon, hän ilmoittautui oitis ehdolle. Perheellisenä hän arvosti muun muassa Suomen laadukasta koulutusta. Chon valinta varmistui kesällä 2019. Odotellessaan oleskelulupaa Etelä-Koreassa hän muun muassa opiskeli suomea ja piti taekwondon online-harjoituksia.

Chon palkan maksaa Kukkiwon, jota rahoittaa Etelä-Korean kulttuuri-, urheilu- ja matkailuministeriö. Myös vuokra ja vakuutukset katetaan.

Suomessa Cho asettui Espooseen. Perhe yhdistyy, kun vaimo Seon Mi Jin ja poika Won Jin Cho matkaavat Suomeen toukokuussa.

Jung Hyun Cho ja hänen poikansa Won Jin Cho retkeilivät Seoraksanin kansallispuistossa Etelä-Koreassa marraskuussa 2020. Won Jin on nyt seitsemänvuotias.

Taekwondolähettiläs tekee tunnetuksi paitsi taekwondoa, myös lajin kotimaata ja sen kulttuuria.

”Cho on yhdyshenkilö sekä Kukkiwoniin että Suomen Etelä-Korean suurlähetystöön”, Iivanainen sanoo.

Etelä-Korea arvostaa taekwondoa, ja se näkyy rahoituksina. Esimerkiksi Etelä-Korean suurlähetystö on sponsoroinut jo kuusi kertaa taekwondokilpailu Ambassador’s Cupia Suomessa.

Mitä paremmin Etelä-Korea tunnetaan, sitä paremmin sen tuotteet kiinnostavat. Chon mukaan kaupan edistäminen ei ole kuitenkaan pääasia. Lisäksi hän peräänkuuluttaa vastavuoroisuutta.

”Etelä-Koreaa voisi kiinnostaa esimerkiksi Suomen talviurheilu”, Cho kertoo.

Jung Hyun Cho toimi Etelä-Afrikan taekwondolähettiläänä vuosina 2003–2019. Hän oli ottelun maajoukkuevalmentaja ja opetti puolustusvoimissa.

Tärkeä osa työtä oli esitellä lajia kouluissa. Maassa oli paljon köyhyyttä, ja urheilu toi toivoa.

Suomessakin Cho mainitsee koulut kanavina lisätä lajitietoisuutta. Hän painottaa ohjaavansa sekä kilpailijoita että harrastajia.

”Haluan auttaa kaikkia. Auttaminen on minun työni”, Cho toteaa.

Oleskeluluvan saadessa jatkoa Suomesta voi tulla Cholle ja hänen perheelleen uusi kotimaa. Työhön ja maahan sitoutuminen synnyttää myös unelmia.

”Haluan, että Suomi saa taekwondon olympiamitalin.”

WT-tyylisuunnan taekwondo-ottelu oli ensi kertaa kesäolympialaisten virallinen laji vuonna 2000 Sydneyssa. Lajin etu on pysyä olympialaisissa, sillä se takaa tunnettuuden.

Olympialaisten mitalitilastot kertovat taekwondon matkasta kansallisurheilusta maailmanurheiluksi. Etelä-Korea on ollut arvatenkin menestynein maa, mutta Tokiossa se putosi ensi kertaa kultakannasta.

Välillä tappio kielii onnistumisesta.