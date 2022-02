Lumilautailija Shaun White lopettaa kilpauran Pekingin olympialaisiin.

Yhdysvaltalainen lumilautailija ja laji-ikoni Shaun White kertoi lauantaina, että ura kilpailijana päättyy Pekingin olympialaisiin.

White, 35, on nyt viidensissä ja viimeisissä talviolympialaisissaan. Hän on juhlinut halfpipen olympiakultaa vuosina 2006, 2010 ja 2018, ja Pekingistä haussa on vielä neljäs kultamitali.

Lumilautailua suuren yleisön tietoisuuteen mittavan uransa aikana tuonut White aikoo "rutistaa jokaisen tipan hauskuutta ja jännitystä" uransa viidensistä ja viimeisistä olympiakisoista.

Jo pääsy kisoihin oli saavutus, loukkaantumisten ja koronatartunnan jälkeen. Kehokin on antanut pieniä viestejä, että voisi olla aika siirtyä laskemaan ihan vain huvikseen.

”Mielessäni olen päättänyt, että tämä on viimeinen kisani. Tässä on kaikenlaista, pieniä juttuja jotka kasaantuvat ja vievät harjoituspäiviä, joita normaalisti minulla olisi”, White sanoi.

White lisäsi, että muiden, nuorempien laskijoiden yhä hurjemmat temput vaikuttavat myös päätökseen.

”Suurin ylpeydenaiheeni on se, että olen pysynyt huipulla niin pitkään lajissa, joka muuttuu koko ajan.”

White aikoo nauttia joka hetkestä viimeisissä kisoissaan. Kilpailemisen lopettaminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö White muuten jatkaisi lajin parissa.

Ensimmäisen olympiakultansa White saavutti vuonna 2006 Torinossa.

Sen jälkeen White halusi sementoida itsensä lajin historiaan voittamalla Vancouverissa kultaa vuonna 2010.

Horjumaton sija lajin ykkösenä jatkui, kun White korjasi potin myös vuoden Pyeongchangin 2018 talviolympialaisissa

