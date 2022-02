Olympiavoitolla uransa kruunanneelle Therese Johaugille hyytävä päivä olympiavuorilla oli ”järjettömän suuri”.

Zhangjiakou/Helsinki

Ilmeistä pystyi päättelemään paljon. Vähintäänkin sen, että viimeistään nyt Kerttu Niskanen tietää olevansa elämänsä kunnossa – suorastaan järisyttävässä sellaisessa.

Sen olympialaisten maastohiihtoavaus, 15 kilometrin yhdistelmäkilpailu, eittämättä todisti lauantaina.

”Hiihtäminen tuntui hyvältä ja helpolta”, neljänneksi taistellut Niskanen, 33, sanoi ensimmäiseksi saavuttuaan median haastattelupisteelle Zhangjiakoun hiihtostadionilla.

”Sijoitus oli hyvä, mutta kyllä hieman harmittaa, kun olin kuitenkin lähes loppuun asti mitalin syrjässä kiinni”, sanoi Niskanen, joka jäi hopeasijasta lopulta vain kuusi sekuntia.

Äärimmäisen itsekriittiseksi tiedetyn Niskasen hiihto erityisesti perinteisen lenkillä näytti jopa niin helpolta, että se ilmiselvästi vaikutti eläväisen persoonan käyttäytymiseen median edessä.

Niskanen yritti tehdä kaikkensa välttääkseen luomasta itselleen paineita ennen torstaita, jolloin hyisissä vuoristo-olosuhteissa hiihdetään perinteisen kymppi, hänen selkeä päämatkansa.

Paksuun toppapukuun sonnustautunut, hupun visusti piponsa päälle vetänyt Niskanen seisoi tentattavana naama peruslukemilla.

Kun jo Sotšissa 2014 päätösmatkalla (30 km) neljänneksi sivakoineelta hiihtäjältä tivattiin kuntotekijöistä, hän tyytyi mahdollisimman lyhyisiin vastauksiin.

”Olen nyt paremmassa kunnossa kuin Sotšissa, jossa en edes osannut odottaa (henkilökohtaista) mitalia. Vire ja kunto ovat hyviä”, Niskanen tokaisi.

Oletko nyt elämäsi kunnossa?

”No… Varmaan joo.”

Norjan Therese Johaug oli hitaalla ladulla odotetun ylivoimainen, mutta kakkoseksi venyneen Venäjän Natalia Neprjajevan ja Itävallan Teresa Stadloberin kanssa suomalainen taisteli lähes loppuun asti himmeimmistä mitaleista.

”Viimeisen pitkän mäen päällä olin vielä tuntumassa ja tiesin saavani sen muutaman metrin laskussa tuohon vastatuuleen kiinni. Mutta kun Neprjajeva ja Stadlober iskivät tuohon loppuun, en enää saanut kunnolla imua”, Niskanen ruoti.

Uran ensimmäinen henkilökohtainen arvokisamitali jäi lähemmäksi kuin varmasti kukaan edes Niskasen lähipiirissä uskalsi ennen kisaa toivoa. Siis kisassa, joka oli hiihtäjälle selkeä välietappi ennen varsinaista h-hetkeä.

Aviomiehensä Juho Mikkosen valmennuksessa oleva Niskanen on metsästänyt henkilökohtaista arvokisamitalia jo noin 11 vuotta. Kuluvalla kaudella hän on jo kertaalleen voittanut perinteisen väliaikalähdön, joulukuun lopussa Tour de Skillä.

Niskanen on saavuttanut kaikkiaan neljä arvokisamitalia viesteistä. Aikuisten tasolla hän on jäänyt henkilökohtaisissa kilpailuissa neljänneksi nyt yhteensä neljä kertaa. Tällä kertaa ero mitalisijaan oli selvästi pienin.

Yhdistelmäkilpailu eli skiathlon on ollut Krista Pärmäkoskelle vahva kilpailumuoto jopa yhden MM- ja yhden olympiamitalin arvoisesti. Lauantainakin Pärmäkoski oli erittäin vahva kilpailun puolimatkaan saakka.

Hän myönsi kuitenkin käyneensä perinteisen hiihdon 7,5 kilometrin aikana sen verran lähellä rajojaan, että paukut loppuivat luistelusuksien päällä, kun piti seurata Johaugin takana muista mitaleista hiihtäneitä Neprjajevaa, Stadloberia, Frida Karlssonia ja Niskasta.

Pärmäkoski ei seitsemänteen sijaansa vaikuttanut ainakaan päälle päin pettyneeltä.

”Mitali oli tavoite, eikä se nyt niin hirveän kauas (28 sekuntia) jäänyt. Vapaan osuus oli aika raskas.”

JO kilpailun alkupätkällä Pärmäkoski kävi ladulla lyhyen Venäjä-painimaaottelun, kun ratamerkkausten ulkopuolelle ajautunut Julia Stupak ajoi härskisti suomalaisen suksien päälle.

”Tönäisin kahdella kädellä.”

Pärmäkoski suhtautui luottavaisesti päämatkaansa, 10 kilometrin (p) väliaikalähtöön ensi torstaina. Yksi muuttuja, raju tuuli, kuitenkin huolettaa häntä, samoin kuin Iivo Niskasta.

Jos tuuli pysyy yhtä kovana kuin tähän asti, se pyryttää väistämättä perinteisen latu-uria umpeen. Pärmäkoski pohti, onko kielletyn luisteluhiihdon valvonta siinä tapauksessa asianmukaisella tasolla.

”Ensi viikolla tuulen pitäisi vähän laantua. Toivottavasti näin käy.”

Norjan Therese Johaug juhli uransa ensimmäistä henkilökohtaista olympiavoittoa.

Niskasen tavoin 33-vuotias Johaug saavutti vihdoin sen, mitä hänen uraltaan vielä puuttui, henkilökohtaisen olympiavoiton. Edellisiin olympiakisoihin neljä vuotta sitten hän ei päässyt kilpailukiellon takia.

”Tiesin, että täällä oli viimeinen mahdollisuus saavuttaa olympiavoitto. Se tekee tästä vielä vähän suurempaa. On selvää, että tämä on järjettömän suuri päivä. Tämä voitto on puuttunut uraltani. Kulunut viikko on ollut outo, samoin kulunut vuosi. Olen ollut itsekäs ja paljon poissa perheen ja ystävien luota”, Johaug tunnelmoi kisan jälkeen VG:n mukaan.

Johaug on suurin voittajasuosikki myös 10:n ja 30 kilometrin kilpailuissa.

”Nyt voin vähän rentoutua. Olen saavuttanut unelmani, mutta haluan hiihtää lujaa myös seuraavissa kilpailuissa”, Johaug sanoi.

Naisten yhdistelmäkilpailu, 7,5 km (p)+7,5 km (v): 1) Therese Johaug Norja 44.13,7, 2) Natalia Neprjajeva ROC jäljessä 30,2 sekuntia, 3) Teresa Stadlober Itävalta –30,5, 4) Kerttu Niskanen Suomi –36,1, 5) Frida Karlsson Ruotsi –42,5, 6) Jessie Diggins USA –50,5, 7) Krista Pärmäkoski Suomi –58,4, 8) Anastasia Rigalina ROC –1.17,2, 9) Delphine Claudel Ranska –1.17,8, 19) Ebba Andersson Ruotsi –1.27,6, ...12) Johanna Matintalo Suomi –2.22,8, ...22) Anne Kyllönen Suomi –3.56,3. Maaliin hiihti 62 naista.

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje hs.fi/uutiskirjeet

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta hs.fi/olympialaiset