Sunnuntaina odotetaan Suomen mitalitilin aukeamista Pekingin olympialaisissa.

Sunnuntaille on ladattu suomalaisittain kovat odotukset Pekingin olympialaisissa.

Päivä alkaa suomalaisittain varsin aikaisin, kun Enni Rukajärvi hakee uransa kolmatta olympiamitalia slopestylen finaalissa. Kisa alkaa jo kello 3.30 Suomen aikaa.

Slopestylemiehillä on ohjelmassa karsinta kello 6.30 alkaen. Rene Rinnekangas ja Kalle Järvilehto hakevat paikkaa maanantain finaaliin.

Ja kun slopestylen karsinta on saatu pakettiin, käännetään katseet maastohiihtoon. Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Remi Lindholm starttaavat miesten yhdistelmäkisaan kello 9. Ja matkanahan on 15 km (p) + 15km (v).

Niskanen on tunnetusti kovassa iskussa perinteisellä, mutta vapaa on lievä kysymysmerkki. Onnistuessaan hänellä on kaikki mahdollisuudet mitalille.

Suomalaisurheilijoiden osalta päivän päättää mäkihyppääjä Antti Aalto normaalimäen kisassa kello 13.

