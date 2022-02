Heliövaara ja hänen brittiparinsa Lloyd Glasspool hävisivät loppuottelun Ranskan Montpellierissä.

Harri Heliövaaran uran kolmas finaalipaikka ATP-tennisturnauksessa ei tuonut kolmatta nelinpelititteliä, vaan Heliövaara ja hänen brittiparinsa Lloyd Glasspool hävisivät tenniksen ATP 250 -turnauksen loppuottelun Ranskan Montpellierissä. Viisinkertainen grand slam -voittajapari Pierre-Hugues Herbert ja Nicolas Mahut Ranskasta veivät voiton erin 4–6, 7–6 (7–3), 12–10.

Heliövaaralla ja Glasspoolillakin oli ottelukatkaisupelin tilanteessa 10–9 ottelupallo, mutta ranskalaiset voittivat ottelun kolme viimeistä pistettä.

”Kun matsipalloja on molemmilla joukkueillla, ollaan senteistä kiinni, kumpi sen voittaa. Hirveästi harmittaa, että se ei ollut me. He tiesivät kokemuksellaan mitä tehdä ja pelasivat kuvioita, jotka selvästi tulivat selkäytimestä”, Heliövaara sanoi ottelun jälkeen STT:lle.