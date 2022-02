Barçan Dani Alves syötti maalin, teki joukkueensa viimeisen maalin ja sai suoran punaisen kortin.

Barcelona nousi 4–2-voittoon La Ligan hallitsevasta mestarista Atlético Madridista sunnuntaina ja kipusi voittonsa ansiosta 38 pisteeseen ja neljänneksi sarjataulukossa. Atlético Madrid on sunnuntain jälkeen viidentenä ja kaksi pistettä Barçaa perässä. Real Madrid johti liigaa 50 pisteellä ennen sunnuntai-illan otteluaan.

Barcelona hallitsi kotikentällään Camp Noulla ottelua Atlético Madridia vastaan alusta lähtien. Kotijoukkue ei hätkähtänyt Atléticon Yannick Carrascon avausmaalia kahdeksan minuutin kohdalla.

Jordi Alba tasoitti pelin loistavalla volley-laukauksella Dani Alvesin keskityksestä, ja Gavi puski Barçan johtoon muutama minuutti myöhemmin.

Ronald Araujo lisäsi kotijoukkueen johtoa hieman ennen taukoa, kun hän pääsi tekemään maalin Gerard Piquen ylärimapuskun paluupallosta. Dani Alves teki neljännen maalin heti tauon jälkeen.

Alvesin ilta olisi ollut täydellinen ellei hän olisi ottanut suoraa punaista korttia Carrascon telomisesta 69. minuutilla.

Atléticon pitävänä tunnettu puolustus on vuotanut 30 kertaa 22 ottelussa, ja se on viisi maalia enemmän kuin koko viime kauden aikana. La Ligan kymmenen kärjestä Atlético on päästänyt eniten maaleja. Se on voittanut kymmenestä viime ottelustaan kaikissa kilpailuissa vain kolme ottelua.

Barça hyödynsi Atléticon haavoittuvuuden laidoilla, ja Alves ja Adama Traore pelasivat mainiosti valmentaja Xavi Hernandezin piristyneessä joukkueessa.

”Tänään näimme sellaisen Barçan kuin haluammekin”, Jordi Alba sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan ottelun jälkeen.

”Pelasimme intensiivisesti, ja vaikean vuoden jälkeen tästä pelistä voi olla ylpeä.”