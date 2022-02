Su Yiming voitti slopestylen olympiahopeaa vain 17-vuotiaana. Sitä ennen hän oli tehnyt jo uran elokuvissa.

Zhangjiakou.

Elokuvanäyttelijäksi koulupoikana.

Sponsorisopimus 7-vuotiaana.

Olympiamitalistiksi 17-vuotiaana.

Kotikisoissa hurraavan yleisön ja ison toimittajajoukon edessä.

Tarina kuulostaa amerikkalaiselta unelma, mutta sen tähti on kiinalainen lumilautailija Su Yiming.

Su kävi maanantaina Gentingin hiihtokeskuksen olympiarinteillä tiukan taistelun kanadalaisten Mark McMorrisin ja Max Parrotin kanssa slopestylen finaalissa.

Kolmikko esitteli toinen toistaan huikeampia suorituksia, ja lopulta voi vei Parrot. Su voitti hopeaa ja McMorris pronssia.

Ja kyllä: Su nimenomaan voitti.

Su-mania näkyi jo sunnuntaina käydyssä slopestylen karsinnassa, jonka ensimmäisen karsintaryhmän hän voitti.

Su tuuletti villisti suorituksiaan, yleisö (kyllä, olympialaisissa on paikallista erikseen kutsuttua yleisöä) kannusti spontaanisti ja kisojen vapaaehtoiset ryntäsivät katsomaan suosikkinsa suoritusta.

Suomalaiselle Sun suosio ja merkitys selvisivät viimeistään karsintakisan päätyttyä.

Kun suomalaistoimittajat odottivat puoli tuntia omaan suoritukseensa pettynyttä Rene Rinnekangasta, oli muutoin tyhjällä slopestyle-stadionilla Sun ympärillä vielä iso joukko kiinalaistoimittajia.

He eivät halunneet päästää uuden ajan sankaristaan irti.

Kanadan Max Parrot voitti slopestylen olympiakultaa (keskellä). Vasemmalla hopeamitalisti Su Yiming ja oikealla pronssia saanut Mark McMorris.

Ja maanantain finaalissa finaalissa meno oli vielä hurjempaa ja koronakurikin joutui lujille.

Aurinko paistoi kirkkaalta taivalta ja turvahenkilöt joutuivat pidättelemään faneja, jotta nämä eivät karkaisi halaamaan sankariaan.

”Yleisöä oli paljon enemmän ja he kannustivat kovasti. Vapaaehtoiset saivat keskeyttää tehtävänsä Sun laskujen ajaksi ja tulla hurraamaan. Katsomossa oli hyvä meininki”, kertoo finaalia paikanpäällä seurannut Kansainvälisen lumilautaliiton puheenjohtaja Satu Järvelä.

Kun Su sai viimeisen kierroksen pisteensä, hihkaisi hän englanniksi ”Oh my God, What the Fuck!.” Ja tuuletti sydämensä kyllyydestä.

Millainen nuori Su Yiming on?

”Iloinen, reipas ja taitava nuori mies”, sanoo Kiinan lumilautamaajoukkueeseen kuuluva Pekka Koskela.

Koskela valmentaa lumikourun laskijoita. Hän ei ole ollut juuri tekemisissä Sun kanssa, jonka lajeja ovat slopestyle ja Big Air.

Su Yiming tutustui lumilautailuun 4-vuotiaana, mutta ensimmäisen uransa hän teki lapsinäyttelijänä.

Ura alkoi, kun vuonna 2014 julkaistuun kiinalais-hongkongilaiseen toimintaelokuvaan The Taking of Tiger Mountain tarvittiin hiihtotaitoista nuorta poikaa.

Tämän jälkeen Su esiintyi muissakin elokuvissa. Koulukin sujui ilmeisen hyvin.

Kiinan valtion englanninkielisen tv-kanavan CGTN:n videolla Su kertoo päättäneensä keskittyä urheilemiseen vuonna 2015, kun Kansainvälinen olympiakomitea myönsi olympialaiset Pekingille.

Maanantai oli Sulle sitten unelmien täyttymys, vaikka hänen uransa urheilijana on vasta alkutaipaleella.

Su nautti olostaan palkintokorokkeella kanadalaisten supertähtien kanssa.

Esimerkiksi maanantaina Su oli suosituin aihe kiinalaisen sosiaalisen median Weibon keskusteluissa.

”Totta kai tämä on erityinen hetki elämässäni. Olympialaiset kotikaupungissani, ja näen perheeni, fanit ja kaikki minua tukeneet. Ja lisäksi pääsin palkintokorokkeelle idolini Mark McMorrisin kanssa. Hän ollut esikuvani siitä lähtien kun aloitin lumilautailun”, Su kertoi kisajärjestäjien tiedotteessa.

McMorris seurasi Sun laskemista ilolla jo sunnuntain karsintakisassa. Erityisen iloinen kanadalainen oli siitä, että Su kesti kotikisojen valtavat paineet.

Finaalin jälkeen Su myönsi paineet, mutta käsitteli ne samalla metodilla kuin muutkin urheilijat.

”Kun näin fanien ja kaikkien tukevan minua, päätin vain nauttia niin paljon kuin pystyin. Päätin pitää hauskaa ja tehdä parhaani. Sää, rata ja kaikki olivat kunnossa, Max Parrot ja Mark McMorris laskivat kuin hullut. Päätin vain tehdä parhaani, rentoutua ja nauttia.”

Su Yiming on nyt Kiinan kansallissankari, ja on toinen maansa lumilautailija, joka on voittanut olympiamitalin.

Su ja Pyeongchangin lumikourun hopeamitalisti Liu Jiayu ovat samalla urheilijoita, jotka voivat muuttaa koko lajin kulttuuria.

”Kiinalaiset lähtevät hieman erilaisella taktiikalla lumilautailuun kuin suomessa. Tulosta haetaan pian”, Satu Järvelä arvioi.

”Toivon, että lumilautailussa pysyy myös tietty leikillisyys. Vaikka aloittaa lajin, ei tarvitse ajatella, että minusta tulee olympiavoittaja. Voi myös kuvata ja tehdä lajia hauskuudella.”

Lumilautailun suosiolle Kiinassa Sun mitali teki joka tapauksessa hyvää. Lisää menestystä voi tulla Koskelan valmennettavista lumikourussa.

”Siellä useammallakin naisella on mitalisaumat”, hän sanoo.

Koskela tyrmää myös puheet Kiinan maajoukkueen ylivertaisista resursseista.

””Ei ne budjetit niin isoja ole kuin monet luulevat, mutta kaikki tarvittava saadaan tehtyä.”

Su Yimingin isovanhemmilla on joka tapauksessa samanlaiset haaveet kuin isovanhemmilla muissakin maissa.

”Suurin toiveeni on, että hän saa kasvaa terveenä ja elää iloisen elämän kuten muutkin lapset”, isoäiti Sun Xiuhua sanoo CNGT:n videolla.

Lähteet: Reuters, Kansainvälinen olympiakomitea, South China Mornig Post, CGTN.

Su Yiming taiteilee slopestyle-radan hyppyrillä.