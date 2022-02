Tero Seppälä valitsi ampumahiihdon normaalikisaan viimeisen lähtöryhmän, jotta välttäisi laskevan auringon haitat ampumapaikalla. Se ei kannattanut.

Zhangjakou.

Puoli tuntia liian aikaisin alkanut kisa ja Zhangjakoun ilta-aurinko pakottivat Suomen miesten ampumahiihdon ykkösnimen Tero Seppälän taktiseen pohdintaan, jossa ei tällä kertaa ollut onni myötä.

Laskevan ilta-auringon takia Seppälä päätti valita 20 kilometrin kisaan viimeisen lähtöryhmän, vaikka tiedossa oli, että auringon laskiessa pakkanen kiristyy ja keli huononee.

Seppälällä oli hyvä syy taktikoinnilleen.

”Aurinko laskee ampumapaikalla sillä tavalla, että se häiritsee minua vasemmalta ampuvana”, hän selvitti lähtöryhmän valintaa.

Seppälän omaan taktiikkaan nähden arpaonni oli hyvä, sillä hän sai viimeisen ja tavallaan turvallisimman lähtöpaikan, numeron 92.

Huonoa Seppälän kannalta oli se, että valittu taktiikka oli väärä. Auringon laskiessa keli huononi enemmän kuin ampumapaikalla saatu hyöty todennäköisesti oli.

Hidastunut keli vei Seppälältä mahdollisuuden tavoitella huippusijoitusta.

”Otin tietoisen riskin, sillä tiesin, että se [myöhäinen lähtöpaikka] voi ladulla vaikuttaa”, Seppälä kommentoi.

Seppälän taktiikka tosiaankin poikkesi monista. Esimerkiksi kärkikymmeniköstä kahdeksan oli valinnut ensimmäisen lähtöryhmän.

Kultaa voittanut Quentin Maillet Fillon starttasi numerolla 11, hopeaa ottanut Valko-Venäjän Anton Smolski numerolla 28 ja pronssimies Johannes Thingnes Bø numerolla viisi ja niin edelleen.

Seppälän ja Bøn lähtönumeroiden välillä oli aikaa liki 45 minuuttia ja sen aikana keli ehti hidastua melkoisesti.

Kaksi sakkoa ampunut Seppälä hävisi kärkeen lopulta kolme ja puoli minuuttia.

Seppälä arvioi, että joutui antamaan hiihtovauhdissa tasoitusta melkoisesti loppua kohti heikentyneen luiston takia.

”Parin viimeisen kierroksen aikana tuntui, että voimia on ihan hyvin, mutta kello ei vain tykännyt, vaikka yritin pitää tasaista hyvää vauhtia. Keli hidastui niin paljon.”

Tero Seppälä ampui avausmatkalla kaksi sakkoa.

Seppälän epäonneksi miesten avausmatka hiihdettiin toistaiseksi lämpimimpänä päivänä, jolloin keli heikkeni eniten.

Eniten Seppälä koki kelin hidastumisen vaikuttaneen loivissa ylämäissä, kun suksen liu’uttaminen kävi hankalaksi.

Seppälän ampumalla kahdella sakolla olisi voinut yltää esimerkiksi 15 parhaan joukkoon. Mutta se on jossittelua, eikä Seppälä ollut kisan jälkeen tapahtuneesta moksiskaan. Olympialaiset ovat vasta alussa ja uusia kisoja tulee.

”Halusin ottaa riskin, sillä arvokisoissa pitää uskaltaa riskeerata, jos haluaa kärkisijoista taistella”; Seppälä totesi.

Seppälä on ottanut tällä kaudella hurjan harppauksen eteenpäin. Maailmancupissa hän on sijoittunut kolme kertaa kuuden joukkoon.

Normaalikisa on ollut hänelle vaikein matka tähän asti. Parhaimmillaan Seppälä on ollut tällä kaudella viides pikakisassa. Se on ohjelmassa lauantaina.

Avausmatkan jälkeen erittäin hyvävoimaiselta vaikuttanut Seppälä voi kamppailla pikamatkalla nappisuorituksella jopa mitalisijoista.

”Kunto on hyvä ja ammuntakin on löytymässä”, hän totesi.

Seppälän onneksi miesten muut kisat alkavat kello 17, jolloin aurinko ei haittaa häntä edes varhaisella lähtöpaikalla.

Muilla suomalaisilla päivä oli vieläkin hankalampi kuin Seppälällä. Olympiadebytantti Heikki Laitinen oli 66:s, itseään pehmeäksi moittinut Olli Hiidensalo 74:s ja terveysongelmista kertonut Tuomas Harjula 81:s.