Varapelaajat majoittuvat eri paikassa kuin muu joukkue ja elämä on rajatumpaa.

Peking

Veli-Matti Savinaisen, Oliwer Kasken, Teemu Turusen ja Tommi Kivistön silmät eivät varsinaisesti rävähtäneet ihastuksesta ammolleen, kun he saapuivat majoitustiloihinsa viime torstaina.

”Suomen mittapuulla voidaan puhua jopa motellista”, Veli-Matti Savinainen kuvaili majapaikkaa Leijonien aamuharjoitusten jälkeen sunnuntaina.

Edellä mainittu nelikko muodostaa Leijonien varapelaajien ryhmän Pekingin olympialaisissa.

NHL:ssä ryhmää kutsutaan ”taxi squadiksi”.

Leijonien varapelaajat harjoittelevat joukkueen mukana mutta viettävät yönsä erillisessä majoituksessa kisakylän ulkopuolella.

Kun varapelaajajärjestelmän käyttöönotosta ilmoitettiin hieman ennen olympiaturnauksen alkua, Suomen olympiajoukkueen johtaja Mika Lehtimäki sanoi, että majoituspaikat Pekingissä ovat kortilla.

Kahden yön jälkeen Savinaiselle ja kumppaneille löytyi kuitenkin omat huoneet paremmasta hotellista.

”Nyt kaikki toimii vallan mainiosti”, Savinainen sanoo.

Veli-Matti Savinainen voitti Leijonissa maailmanmestaruuden 2019.

Kisakylässä asuvat urheilijat pääsevät liikkumaan kylässä ja käyttämään sinne pystytettyjä palveluita.

Kisakylän ulkopuolella majoittuvien olympiavieraiden elämä on rajatumpaa, koska Kiina haluaa pitää koronakuplan tiiviinä ja paikalliset erossa olympiaväestä.

Hotelleista pääsee ainoastaan erittäin pienelle ja rajatulle piha-alueelle, eikä esimerkiksi kauppoihin tai ravintoloihin ole mitään asiaa.

Korkeat väliaikaiset suojamuurit erottavat kisakävijät muista kiinalaisista.

Muurit avataan vain kuljetusten ajaksi. Kuva yhdestä kisakäyttöön valjastetusta hotellista Pekingistä. Kuva ei ole hotellista, jossa Leijonien pelaajia majoittuu.

Savinainen on tottunut KHL-arjessaan tähtitasoltaan vaihteleviin hotelleihin, mutta tällä kertaa hotellin ulkopuolelle ei pääse lainkaan tuulettumaan vapaa-ajalla.

Pitkä kisarupeama motellitason majoituksessa olisi ollut liikaa, kun ruokakaan ei täyttänyt huippukiekkoilijoiden ravinnontarvetta.

”Sen takia halusimme vaihtaa hotellia, hän selventää.

Suomen johtoryhmä järjesti asian nopeasti, eikä Savinaisella ole moitittavaa olosuhteista.

Tuoreille Kiinan-kävijöille Pekingin olympialaiset mielivaltaisen tiukkoine koronasääntöineen ovat olleet alkumetreiltä saakka eksoottinen kokemus.

Savinainen sen sijaan ei ole keltanokka.

Hän edusti kiinalaista KHL-seuraa Kunlun Red Staria kaudella 2018–2019 ja osasi suurin piirtein odottaa, mitä Pekingissä on edessä.

”Se (kausi Kiinassa) oli aikamoinen kokemus”, hän sanoo.

”Samalla lailla he jatkavat kuin kolme vuotta sitten. Porukkaa on paljon, mutta kukaan ei oikein tiedä mitä tehdä. Jokaisella on oma pieni ruutunsa. Jos kysyy jotain sen ulkopuolelta, niin kukaan ei tiedä mitä tehdä tai keneltä kysyä. Ihmisten tehtävät on tässä maassa jaettu todella pieniin osiin.”

Osuva esimerkki työvoiman runsaudentulvasta on se, että haastattelun aluksi yksi kisojen noin 20 000:sta vapaaehtoisesta tarjoutuu pitämään toimittajan puhelinta Savinaisen lähettyvillä nauhoituksen ajan.

Tähän suomalaiset eivät tohdi suostua, vaikka haastattelut Pekingissä huudellaan turvallisuussyistä metrien päästä raja-aitojen takaa.

Ehkä olisi kannattanut suostua työntekijän tarjoukseen, sillä puhelinta avuliaasti pidellyt Savinainen lipsauttaa luurin haastattelun päätteeksi käsistään kivilattialle.

”S**tana”, hän kiroaa.

Ei naarmuja tai halkeamia.

Leijonien joukkueenjohtaja Mika Kortelainen pyytää vapaaehtoistyöntekijältä haastattelualueelle ensi kerraksi lisää tasoja, johon nauhurit voi asettaa.

Todennäköistä on, ettei viesti kulje ruohonjuuritasolta eteenpäin.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kertoi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina, että useampi Leijonien joukkueen pelaajista sairasti koronaviruksen ennen olympialeiriä.

Savinainen sanoo saaneensa tartunnan noin viisi viikkoa sitten.

Sen takia hän suhtautui huolettomasti turnaukseen matkustamiseen, vaikka peliaikaa ei välttämättä ole tiedossa ja Kiinan ääritiukat koronaprotokollat tiedettiin etukäteen.

”Siltä istumalta kun kysyttiin, päätin lähteä mukaan.”

Yle Urheilu uutisoi, että Savinainen antoi Pekingissä jo yhden positiivisen koronanäytteen, mutta heti perään kaksi negatiivista tulosta. Hän ei siis joutunut Marko Anttilan tavoin eristyshotelliin.

Kyse on CT-arvojen sahaamisesta. Kiinalaiset tekevät tulkinnan positiivisuudesta tai negatiivisuudesta CT-arvojen perusteella.

Lue lisää: Marko Anttila istuu tylysti eristyksessä, vaikka on täysin terve – asiantuntija kertoo, mihin Kiinan raaka koronatoiminta perustuu

Hotellimajoituksessaan Savinainen ja muut varapelaajat kuluttavat aikaansa pelaamalla korttia ja katsomalla televisiosarjoja.

”Mikäs tässä on ollessa. Vietämme hallilla paljon aikaa. Pääsee jäälle treenaamaan ja katselemaan pelejä. Ilmainen ruokakin vielä”, hän sanoo.

Eikä Savinaisen tili pääse hupenemaan muutenkaan, sillä hänellä on väärän yhtiön luottokortti matkassaan.

Olympiaympäristössä voi maksaa ainoastaan Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) virallisen yhteistyökumppanin Visan maksukorteilla.

”Minulla on kolmen viikon säästökuuri, kun Mastercard ei toimi, hän ilmoittaa.”

Taustalla joukkueenjohtaja Mika Kortelainen purskahtaa nauruun.

Leijonissa on iloinen tunnelma, vaikka huoli ja ärtymys Anttilan tilanteesta painavat takaraivossa.

