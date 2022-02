Tunnettu brittilehti The Guardian nosti Therese Johaugin dopingtaustan vahvasti esiin.

Norjalaishiihtäjä Therese Johaug nappasi lauantaina odotetusti Pekingin olympialaisten ensimmäisen kultamitalin. Johaug voitti naisten yhdistelmähiihdon ylivoimaisesti yli puolen minuutin erolla toiseksi sivakoineeseen Natalja Neprjajevaan.

Brittilehti The Guardian nosti nopeasti esiin Johaugin dopingtuomion, jonka takia hän missasi Pyeongchangin olympialaiset neljä vuotta sitten.

”Pekingin 2022 ensimmäisen kultamitalin voitti tuomittu douppaaja Therese Johaug”, lehti otsikoi tulosuutisensa.

”Kaikki toiveet siitä että Pekingin talviolympialaisten kiistanalaisuudet väistyisivät hyvän mitalifiiliksen tieltä olympiatulen sytyttyä sysättiin nopeasti syrjään lauantaina, kun ensimmäinen kultamitali meni tuomitulle douppaajalle”, The Guardian aloitti artikkelinsa.

Johaug kärähti klostebol-nimisen anabolisen steroidin käytöstä syksyllä 2016, ja hänet määrättiin 18 kuukauden kilpailukieltoon.

Norjan lehdistö ei ole katsonut Guardianin valitsemaa kulmaa hyvällä. Muun muassa VG ja Dagbladet ovat ihmetelleet dopingtuomion nostamista otsikkoon, vaikka Johaug on jo kärsinyt rangaistuksensa.

Myös muut norjalaishiihtäjät nousivat tukemaan joukkuetoveriaan Dagbladetin artikkelissa. Maiken Caspersen Falla ja Tirill Udnes Weng ilmoittivat, etteivät pidä brittilehden artikkelista.

”Tiedän miten valtavan paljon työtä hänen menestyksensä takana on. Matkalla oli iso taantuma, josta hän on toipunut. En soisi tätä kultamitalia kenellekään ennemmin kuin Thereselle. On sääli, että he päättivät keskittyä tähän asiaan. Luulen että todella moni on kanssani samaa mieltä”, Falla sanoi norjalaishiihtäjien lehdistötilaisuudessa.

Weng oli omassa puheenvuorossaan vahvasti samoilla linjoilla.

”Ei tämä ole hirveän yllättävää, aina löytyy joku, joka haluaa palata tähän. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä Theresen saavutuksiin. Se (dopingtuomio) oli monta vuotta sitten, minusta meidän pitäisi jo unohtaa se”, Weng ruoti.

”Mutta aina löytyy ihmisiä, jotka ovat vähän kateellisia ja haluavat vetää hänet alas. Meidän on nostettava hänet ylös”, hän jatkoi.

Johaug itse kertoi Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle, ettei välitä enää dopingotsikoista. Hän kertoo sivuuttavansa ne nykyään täysin.

”Ihmiset saavat tehdä sellaisia otsikoita kuin haluavat, se ei kosketa minua. Asia on minun osaltani käsitelty”, Johaug sanoi.

”Olen saanut elämäni varrella paljon paskaa niskaan ja oppinut yhden asian, sen että pidän mukanani ihmisiä, jotka haluavat minulle hyvää.”

Seuraavan kerran Johaug jahtaa kultaa torstaina 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökilpailussa.

Hänen kovimpien haastajiensa joukkoon torstain kilpailussa on nostettu muun muassa Suomen huippuvireinen Kerttu Niskanen.

