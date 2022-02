Kylmä spagettibolognese on Kiinan ihmisoikeusrikkomusten asteikolla hyttysenkin ininää pienempi ongelma, kirjoittaa Juha Hiitelä.

Marko Anttilan tilannetta ei käy kateeksi. Kotimaassa terveeksi todettu kiekkoilija joutui kiinalaisen koronatestiloton kohteeksi ja kärrättiin eristyshotelliin.

Siellä 203-senttinen ja 104-kiloinen kiekkoilija on yrittänyt kymmenen neliön huoneessa pitää yllä edes lihaskuntoa. Kahtena ensimmäisenä päivänä ruoka oli tuotu kisakylästä ja oli saapuessaan kylmää.

Sunnuntaina Leijonat järjestivät ”Mörolle” pizzaa.

"Fyysisesti olen kunnossa, mutta totta kai harmittaa ja kupoli on jumissa”, Anttila kertoi sunnuntaina.

Tilanne on ikävä urheilijalle, joka on valmistautunut kisoihin ja joka ei koe olevansa sairas. Hän on koronansa sairastanut kotimaassa ja länsimäisen lääketieteen mukaan hän ei ole enää koronapositiivinen eikä eristykselle ole perustetta.

Mutta loppujen lopuksi Anttilan tilanne on kuitenkin lähinnä ensimmäisen maailman ongelma, kuten tiedostava nuoriso sanoisi.

Siksi Anttilakin on ollut kommenteissaan varsin maltillinen. Hänen asiansa ovat loppupeleissä ihan hyvin. Terve mies on jo maailmanmestari, jolla on koti Helsingin kantakaupungin tuntumassa sekä perhe, pelihommat ja talous hoidettu siihen malliin, että hän voi uran päättyessä hetken aikaa vetää happea ja miettiä mitä elämällään haluaa tehdä.

Kaikilla muilla ei ole asiat yhtä hyvin.

Siksi Leijonien päävalmentajan Jukka Jalosen kommentit Anttilan tilanteesta olivat vähintäänkin kummallisia ja tahdittomia, joidenkin mielestä noloja, pöyristyttäviä ja mauttomia.

"Tässä on kysymys siitä, että vähän niin kuin sorretaan ihmisoikeuksia”, Jalonen latasi Olympiakomitean tiedotustilaisuudessa.

"Tätä voi ajatella niinkin, että he [Kiina] tavallaan pilaavat nyt oman maineensa tällä. Jos näistä tulevat surullisenkuuluisat olympialaiset sen takia, että urheilijoita on vankilassa syyttä suotta. Se ei ole kovin hyvää mainosta Kiinalle minun mielestäni. Heidän kannattaisi ottaa lusikka kauniiseen käteen ja hoitaa asiat viisaasti kuitenkaan ketään riskeeraamatta.”

Jalosen turhautumisen ymmärtää, koska Anttila on hänen luottopelaajansa ja valmentaja on aina huolissaan pelaajistaan ja joukkueestaan. Leijonalauman johtaja haluaa puolustaa omiaan.

Mutta kommentit ovat mauttomia, kun muistetaan missä olosuhteissa ollaan.

Etenkin kun muistetaan, että Jalonen itse oli ensin Pietarin SKA:n ja myöhemmin Jokerien päävalmentaja, eli oli kiinteä osa KHL:n propagandakoneistoa, jota pyörittää Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiri. Siis se sama lähipiiri, joka pyörittää myös koko Venäjää, maata jonka ihmisoikeustilanne on Amnestyn mukaan heikentynyt etenkin vuoden 2012 jälkeen.

Sama propagandakoneisto pelaa säännöllisesti pelejä myös Minskissä, yhdessä liigan jäsenmaassa, jonka oma ihmisoikeustilanne ei ole juuri Kiinaa parempi.

Yön yli nukuttuaan Jalonen oli kertonut maanantaina medialle Pekingissä, ettei hänen ole mitään syytä muuttaa lausuntoja. Päävalmentaja siis ajoi kertaalleen ymmärryksen betoniseinään, peruutti ja täräytti siihen uudestaan. Kaasu pohjassa.

Anttila ei ole vankilassa, vaan karanteenihotellissa. Sen olosuhteet lienevät paremmat kuin olosuhteet suomalaisessa vankilassa, puhumattakaan kiinalaisten vankiloiden olosuhteista.

Ja olympialaiset Kiinassa olivat surullisenkuuluisat jo ennen kuin yksikään urheilija oli edes nähnyt karanteenihotellia tai jo ennen kuin kukaan oli ikinä edes kuullut maagista yhdistelmää covid-19.

Nämä olympialaiset ovat olleet kisaisännän julkistamisesta lähtien surullisen kuuluisat diktatuurisesta isäntämaastaan, joka rikkoo miljoonien ihmisoikeuksia, härskisti rajoittaa kansalaistensa tiedonsaantia, tukahduttaa demokratiapyrkimyksiä ja teettää järjettömiä, ympäristölle ja ilmastolle vaarallisia rakennusprojekteja.

Niistä pienimmästä päästä on keinolumen rahtaaminen kisapaikoille, jotta lumilajeja ylipäätään voidaan järjestää.

Kiina on vuosikymmenten ajan systemaattisesti kurittanut kansaansa ja etenkin etnisiä vähemmistöjään. Vuoden 2008 kesäkisojen aikainen toive demokratiakehityksestä on valunut viemäriin vuosia sitten.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat raportoi vuonna 2019 Kiinan pistäneen yli miljoona uiguuria uudelleenkoulutusleirille, jossa heitä aivopestään pois islaminuskosta ja vaaditaan vannomaan uskollisuudenvalaa kommunistiselle puolueelle.

Saman lehden tuoreimmassa Kuukausiliitteessä on laaja artikkeli siitä, miten uiguurien kohtalo on ollut karmea jo vuosikymmenten ajan.

Jokainen peruskoulun suorittanut suomalainen osaa lukea ja ymmärtää, että kysymys ei ole mistään mallioppilasvaltiosta ja että koronakaranteeni on tällä asteikolla aika mitätön rangaistus.

Aiemmin mainittu ihmisoikeusjärjestö Amnesty toimitti Suomen olympiakomitean pyynnöstä lausunnon, joka jaettiin kaikille olympialaisiin lähteville urheilijoille osana olympialaisiin liittyvää infopakettia.

Amnestyn raportti on tylyä luettavaa.

"Kiina antaa ja toteuttaa tiettävästi tuhansia kuolemantuomioita vuodessa. Se teloittaa enemmän ihmisiä kuin kaikki muut maat yhteensä.”

"Kidutus on yleistä.”

Kylmä spagettibolognese tuntuu näihin verrattuna aika mitättömältä katastrofilta. Suoraan sanottuna tässä mittakaavassa hyttysen ininäkin on suurempi ongelma.

Päävalmentaja Jalosellakin olisi ollut aikaa tutustua infopakettiin esimerkiksi Finnairin tilauslennolla, joka kyyditti Leijonat Helsingistä Pekingiin.

Lisäksi on syytä muistaa, että jokainen länsimaalainen urheilija on lähtenyt olympialaisiin vapaaehtoisesti ja on Kiinaan lähtiessään tiennyt, että riski karanteeneista on olemassa ja että diktatuurien toimintaan harvoin voi luottaa siinä määrin kuin länsimaiseen sivistysvaltioon.

Tai olisi ainakin voinut tietää. Jos olisi halunnut ottaa selvää.

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje

hs.fi/uutiskirjeet

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta

hs.fi/olympialaiset