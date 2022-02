Leijonat kertoo Instagram-tilillään miten Jussi Olkinuora kyyditettiin ambulanssilla koronaeristykseen.

Leijonien oletettu ykkösvahti Jussi Olkinuora on viety koronaeristykseen.

Leijonat julkaisi Instagramin story-osiossa videon, missä Olkinuora on viety ambulanssin takaosaan. Hän asettui makaamaan ja vilkutti kameralle.

”Taas lähti terve pelaaja ambulanssilla eristykseen”, saatesanoissa mainittiin tsemppien kera.

”Toivottavasti on mahdollisimman lyhyt visiitti.”

Olkinuora on jo toinen Leijonien pelaaja, joka on joutunut koronaeristykseen. Suomen maajoukkueen luottohyökkääjä Marko Anttila on ollut eristyksessä perjantaista lähtien, vaikka hän on ollut täysin oireeton ja sairastanut koronan jo kotimaassa.

Suomi aloittaa ottelut torstaina, kun vastaan asettuu Slovakia.

Olkinuora oli Leijonien ykkösvahti viime kevään MM-kisoissa Latviassa ja oli mukana jo 2019, kun Suomi voitti MM-kultaa Slovakiassa. Seurajoukkuetasolla hän edustaa KHL-seura Metallurg Magnitogorskia.