Suomalaisten on vaikea tätä tajuta – Pekingissä -6 astetta on turkkikeli

Pekingin saasteet ovat vähentyneet huomattavasti, mutta ilma on yhä hyvin epäterveellistä. Olympialaisten aikaan teollisuuden rajoitukset ja tuuli ovat pitäneet saasteet kurissa, kirjoittaa HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja Mari Manninen.

Olympialais­ten monet urheilijat ovat kertoneet, kuinka he ovat lähes jäätyneet suoritustensa aikana. He hytisevät näkyvästi haastatte­luissa.

Tämä ei minua yllätä, sillä asun ja olen asunut aiemminkin Pekingissä. Peking on talvisin petollisen kylmä kaupunki.

Kun ulkona on pari miinusastetta, on ennen ulosmenoa katsottava, tuuleeko. Jos tuulee – ja täällä tuulee usein – on paras panna kerrosta toisen päälle ja pipo syvälle päähän.

Tuulinen -6 on Pekingissä jo turkkikeli. Itse olen käyttänyt täyspitkää untuvatakkia ja karvahattua ja niin paksuja talvisaappaita, että Helsingissä niille on harvoin käyttöä.

Pekingiläismiehet tuntevatkin sangen hyvin pitkät kalsarit. Myynnissä on myös toppahousuja kaupunkikäyttöön, esimerkiksi vuorellisia farkkuja.

Suomalaisten on tätä vaikea tajuta. Lukuisia kertoja olen selittänyt kotimaasta tulleille vierailijoille, että vaikka sääennusteen mukaan Pekingin lyhyt talvi näyttäisi leudolta, se ei sitä ole. Talvipalttoo mukaan!

Hiihtojen olympiapaikat ovat hyvän matkaa Pekingin ulkopuolella ja korkeammalla, ja siellä mittari painuu kovemmille pakkasille kuin pääkaupungissa. Voin vain kuvitella, miltä tuntuu hiihtää Zhangjiakoun -13 asteessa, kun tuuli vinkuu korvissa.

Pekingin talvikeleissä on sellainenkin piirre, että aamut ja illat ovat usein todella kylmiä, vaikka välissä on lämmin päivä, jolloin voi astella takki auki ja pää paljaana.

Ruotsalaiset ovat vaatineet kilpailujen siirtämistä illoista keskemmäksi päivää.

Onneksi Pekingissä säät luultavasti jo lämpenevät, ja paikalliset puhuvat kevään alusta.

” Minä valitsen ennemmin tuulen kuin saasteet.

Italialaisen ampumahiihtäjän Lisa Vittozzin hiukset hulmusivat tuulessa lauantain viestikisassa. Kasvoteippaukset suojasivat purevalta pakkaselta.

Vaikka tuuli kylmentää, se on pekingiläisten ystävä. Tuuli vie ilmansaasteet pois. Minä valitsen ennemmin tuulen kuin saasteet.

Hiihtopaikoilla saasteet eivät ole olleet niin pahat kuin Pekingin keskustassa, mutta kyllä ne sielläkin vaikuttavat.

Pekingin keskustassa saastetilanne on parantunut huomattavasti viime vuosina. Vuoden 2013 pahimmat päivät ovat vain painajaismaisia muistoja. Silloin isoissa risteyksissä ei nähnyt liikennevaloja paksun savusumun takaa.

Tätä nykyä Pekingin keskustan ilma on useimmiten puhtaan näköistä tai ei ainakaan kovin hämyistä. Kun aurinko paistaa, maanpinnallakin on tavallisesti kirkasta ja puista tulee varjoja maahan. Öisin on jopa näkynyt tähtiä!

Peking ja koko Kiinakin ovat tehneet määrätietoisesti töitä ilmansa putsaamiseksi.

Miten hyvää Pekingin ilma sitten on?

Kysyin sitä Pekingin ilmanlaatua pitkään seuranneelta Lauri Myllyvirralta. Hän on johtava analyytikko suomalaisessa ajatuspaja Centre for Research on Energy and Clean Airissa.

Hän kertoi, että vuosikymmen sitten Pekingin ilman pienhiukkas­pitoisuus oli pahimmillaan keskimäärin noin 100 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa. Viime vuonna luku putosi 33 mikrogrammaan, ja se täytti ensimmäistä kertaa Kiinan omat ilmanlaatustandardit.

Silti hyvään ja terveelliseen ilmaan on vielä paljon matkaa. Helsingin keskustassa pienhiukkaspitoisuus on 9 mikrogrammaa, ja Maailman terveysjärjestön suositus on 5 mikrogrammaa.

”Pekingin nykyisen pienhiukkastason arvioidaan nostavan esimerkiksi keuhkosyövän riskiä noin 45 prosenttia ja monien sydän- ja verisuonisairauksien riskiä 40–70 prosenttia”, Myllyvirta kirjoitti sähköpostissaan.

Myllyvirta muistutti, että Peking joutui säätämään olympialaisten ajaksi raskaalle teollisuudelle rajoituksia.

Kiitos rajoitusten ja rapsakan tuulen, olympialaisaikaa on saatu viettää kirkkaassa ja raikkaassa vaikkakin kylmässä Pekingissä.

Pekingin ilmanlaatu voi olla pahimmillaan hyvin huono. Kuva savusumuisesta Pekingistä marraskuulta.

