Norjassa jahdataan nyt selitystä hiihtofiaskoon – asiantuntija penää: ”Miksi he eivät tee sitä, minkä kokemus osoittaa parhaaksi ratkaisuksi?”

Norjalaisasiantuntijoiden mielestä maan hiihtäjät eivät ole harjoitelleet riittävän paljon korkealla.

Pekingin olympialaisten maastohiihtokisat alkoivat viikonloppuna norjalaisittain alakanttiin. Miesten yhdistelmähiihdossa lajin mahtimaa jäi kokonaan ilman mitalia.

Naisten kisan voitti Therese Johaug, mutta muuten norjalaistulokset olivat heikkoja.

Norjan mediassa on pohdittu, olisiko Zhangjiakoun ohut vuoristoilma tehnyt joukkueelle tepposet.

Kiinassa hiihdetään noin 1 700 metriä merenpinnan yläpuolella. VG:n haastattelemat asiantuntijat ovat sitä mieltä, etteivät norjalaishiihtäjät ole harjoitelleet riittävästi riittävän korkealla.

"On totta, että osa Norjan hiihtäjistä on ollut paljon korkealla tänä vuonna. Mutta jotta siellä harjoittelusta saisi kunnolla hyötyä, sitä on tehtävä pitkään. Se pitää priorisoida monen vuoden ajaksi. Norjan maajoukkue ei ole tehnyt niin”, NRK:n asiantuntija Fredrik Aukland sanoo VG:lle.

Norjan hiihtomaajoukkueen valmistautuminen Pekingin kisoihin meni enemmän tai vähemmän pieleen, kun joukkueesta löytyneet koronatartunnat viivästyttivät lentoa kisapaikalle.

Aukland myöntää, että asia on voinut vaikuttaa siihen, etteivät urheilijat ole vielä täysin tottuneet kisoissa vallitseviin olosuhteisiin. Toisaalta Norjalta puuttui miesten avauskisasta Simen Hegstad Krüger positiivisen koronatestin johdosta.

Johaugin onnistumista huipputasollaan Aukland selittää sillä, että hän on viime vuosina tehnyt vaaditun työn ja harjoitellut paljon korkealla.

Myös toinen NRK:n asiantuntija Torgeir Björn nostaa Johaugin esimerkiksi korkealla hiihtämiseen totutelleesta urheilijasta. Hän tuo samassa yhteydessä esiin takavuosien menestyjistä Marit Björgenin, Petter Northugin ja ampumahiihtäjä Ole Einar Björndalenin.

"Jos hiihtäjillä ei ole sairautta, loukkaantumista tai korkealla ajan viettämistä estävää elämäntilannetta, miksi he eivät tee sitä, minkä kokemus osoittaa parhaaksi ratkaisuksi? Kuten Therese on tehnyt”, Björn naulaa.

Norjan maajoukkuevalmentaja Eirik Myhr Nossum ei niele asiantuntijoiden näkemyksiä purematta.

Hänen mielestään esimerkiksi 40:nneksi yhdistelmähiihdossa sijoittuneen Johannes Hösflot Kläbon epäonnistuminen ei johdu liian vähäisestä korkealla harjoittelusta.

"En usko että kyse on liian vähäisestä korkealla harjoittelusta. Silloin olisi erikoista, että Kläbo oli toinen vähän aikaa sitten Davosissa korkealla. Se mikä tekee hommasta raskasta täällä, on yhdistelmä kaikkea. Latu, korkeus ja kaikki muu yhdistettynä. Kisaaminen täällä on raskasta, siitä ei ole epäilystä”, Nossum kommentoi VG:lle.

Norjalaiset jahtaavat seuraavaksi menestystä tiistaina hiihdettävissä sprinteissä. Yhdistelmähiihdon karusta epäonnistumisestaan huolimatta Kläbo on miesten sprintin selkeähkö ykkössuosikki.

Naisten kisassa norjalaiset haastavat maailmancupin sprinttejä hallinneita ruotsalaishiihtäjiä.