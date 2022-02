Suomalainen freestylehiihtäjä sijoittui yhdeksänneksi big airin olympiafinaalissa. Eileen Gu nappasi voiton.

Pekingin laitakaupungin teollisuusalue harmaine savupiippuineen ja kivitettyine ikkunoineen on surullinen näky, mutta varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa tuontilumella räiskyi varsinainen show.

Olympiaisäntä oli onnistunut luomaan puitteet freestylehiihdolle, eikä suomalaislaskija Anni Kärävä antanut ankean ympäristön häiritä.

Kärävä ylsi naisten big airin finaalissa yhdeksänneksi huonoimman ja parhaan hypyn yhteistuloksella 136,50. Hänen sarjansa 81,0, 54,0 ja 82,5 veti suun messingille, mutta ylipäätään Pekingissä kilpaileminen oli tärkeä asia.

Hän hymyili kilpaa auringon kanssa, kun vuosien loukkaantumiskierteen ja niukan karsinnasta jatkoon pääsemisen jälkeen hän ylsi hyvälle sijalle finaalissa, jossa oli mukana 12 kilpailijaa.

Televisiokameroille näytetyn ilon jälkeen hyväntuulisuus jatkui haastattelualueella.

”Tietenkin aina on parannettavaa, ja sitä varten harjoitellaan. Tähän kisaan valmistautumiseen ja olosuhteisiin nähden olen tosi tyytyväinen”, Kärävä kertoi STT:lle.

”Viimeisessä suorituksessa pääsin vielä valitsemaan, kumpaa (temppua) lähden koittamaan. Lähdin vain se mielessä, että teen onnentempun, ja sen mikä on oma juttu. Sen tein, ja on hyvä fiilis.”

Kisojen seuratuimpiin urheilijoihin lukeutuva kiinalais-yhdysvaltalainen Eileen Gu keräsi 188,25 pistettä ja voitti isäntien riemuksi. Hän edustaa äitinsä synnyinmaata Kiinaa. Ranskan Tess Ledeux (187,50) jäi niukasti toiseksi, ja Sveitsin Mathilde Gremaud (182,50) oli kolmas.

Kärävän, 21, oli määrä debytoida olympialaisissa neljä vuotta sitten Pyeongchangissa, mutta viimeisissä harjoituksissa ennen olympiamatkaa tullut polvivamma vesitti kilpailemisen. Sen jälkeen lantiomurtuma pilasi kauden 2019–20, joten Pekingin lähtölavalle kipusi jo pelkästä osallistumisesta onnellinen urheilija.

Hyvät suoritukset lisäsivät iloa ja kasvattivat palkintoa siitä, että vaikeuksien jälkeen on jaksanut jatkaa.

”On se isoin palkinto ja vieläpä pääsee näin isossa paikassa näyttämään. Iso asia ja hieno kokemus itselle, että pääsee tänne. Sijoitus on yksi asia, mutta kokonaisuus on toinen. Ylhäällä mietin, että miten edes olen täällä. Mikään temppu ei epäonnistunut pahemmin, niin se on kirsikka kakun päälle.”

Vuoret siinsivät horisontissa, kun Kärävä selvitti olevansa lähtöisin Espoosta ja asuvansa nykyisin kesät Helsingissä ja talvet Kuusamon Rukalla.

Tie vie seuraavaksi kohti vuoria, kun Zhangjiakoussa kilpaillaan freestylen slopestyle.

”Treenit alkavat ylihuomenna. Kolme päivää treeniä ja kisa perään.”

Karsinnat ovat sunnuntaina ja kilpailu maanantaina.

”En ole asettanut tulostavoitetta vaan tähtään samanlaiseen fiilikseen kuin täällä. Temput tulevat perässä. Luottavainen fiilis”, päätoiminen urheilija paalutti.

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje hs.fi/uutiskirjeet

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta hs.fi/olympialaiset