Suomalaiset ovat viimein maailmankartalla vapaan sprinteissä. Jo oli aikakin, kirjoittaa Marko Lempinen.

Zhangjiakou

Se niistä pyllähdyksistä.

Suomalainen vapaan sprintti on viimein jaloillaan.

Zhangjiakoun olympialaduilla nähtiin tiistaina merkittävä käänne: suomalaishiihtäjät ovat vuosikausia tarponeet syvällä suossa vapaan sprinteissä, mutta nyt kujanjuoksu päättyi Joni Mäen upeaan nelossijaan.

Noin kuukausi sitten Imatran SM-kisoissa ei millään muotoa näyttänyt realistiselta, että Mäki venyisi raskaissa olympiamaastoissa finaaliin. Todistin paikan päällä, kuinka Mäki hävisi SM-parisprintin finaalin loppusuoralla Imatran Urheilijoiden Miro Karppaselle, kansallisen tason hiihtäjälle.

Okei, normaalisprintin Mäki voitti myöhemmin viikonloppuna näytöstyyliin, mutta maastot olivat kesyt. Mäki ei näyttänyt olevansa valmis lopulliseen kansainväliseen läpimurtoonsa.

Kuukaudessa ehtii kuitenkin tapahtua paljon. Siinä ajassa erinäisistä vaikeuksista kauden aikana kärsinyt Mäki viritti itsensä historialliseen kuntoon – hiihtäen itsensä kaikkien aikojen suomalaistulokseen olympialaisten vapaan sprinteissä.

Kova veto, ehdottoman kova. Olkoonkin, ettei kisassa ollut mukana yhtä paljon maailman huippusprinttereitä kuin maailmancupin kisoissa – kiitos olympiakiintiöiden.

Isoa kuvaa tämä ei himmennä yhtään: suomalaiset ovat viimein maailmankartalla vapaan sprinteissä.

Jo oli aikakin!

Suunta on ainoa oikea, sillä maastohiihdon tulevaisuus on nimenomaan vapaassa hiihtotavassa, suomalaisten pitkäaikaisessa murheenkryynissä.

”Vapaan sprinteissä taso on kovempi kuin perinteisen sprinteissä”, kuului myös maajoukkueen päävalmentajan Teemu Pasanen näkemys.

Joni Mäki oli huippuiskussa olympialaisten vapaan sprintissä.

Suomen maastohiihdossa suhtauduttiin liian pitkään nuivasti sprinttihiihtoon. Varsinkin vapaan sprintteihin, koska perinteinen on aina istunut paremmin suomalaisten pirtaan.

Vasta hiljalleen sprinttien arvostus on alkanut nousta, eivätkä normaalimatkojen hiihtäjät enää katso sprinttereitä niin kieroon.

Heikosta arvostuksesta huolimatta suomalaiset ovat pärjänneet ajoittain jopa hyvin perinteisen sprinteissä, olihan Ristomatti Hakola jopa olympiafinaalissa Pyeongchangissa 2018. Myös kuluvan kauden maailmancupissa suomalaisia on nähty perinteisen sprintin finaaleissa, Rukalla kauden avauksessa.

Syy tähän on suomalaisittain tyly: vain harvat maat ylipäätään satsaavat enää perinteisen sprintteihin.

Kääntäen: taso perinteisen sprinteissä on globaalisti niin heikko, että siinä suomalaisillakin on mahdollisuus pärjätä. Suomalaisten ohella tämän hiihtotavan huomioivat oikeastaan enää vain norjalaiset ja venäläiset, ehkä ruotsalaisetkin, mutta kaikki muut keskittyvät lähinnä vapaaseen.

Kummallista kyllä, päävalmentaja Pasanen näyttää olevan valmis allekirjoittamaan näkemyksen. Pasanen puhuu suomalaisen sprinttihiihdon nykytilasta suorastaan uskomattoman rohkeasti – rehellisesti.

"Perinteisellä suomalaisille tulee parempia suorituksia kuin vapaalla, koska muut maat eivät oikein osaa [perinteistä hiihtotapaa] – he ovat [Suomea] selkeästi huonompia siinä”, Pasanen pamautti Zhangjiakoussa.

”Keski-Euroopan maat satsaavat nimenomaan vapaan sprintteihin, jossa kilpailu on kovempaa.”

Maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen puhuu asioista suoraan.

Omalla tavallaan myös Pasasen tiukka lausuntokin symboloi suomalaisten ajattelutavan muutosta. Nyt tosiasiat ollaan viimein valmiita myöntämään, mikä on aina ensimmäinen askel kohti kehitystä.

”Olemme menneet jo selkeästi eteenpäin vapaan sprinteissä. Sillä puolella tulevaisuus näyttää varsin valoisalta, koska uusia lupauksia on tulossa jopa enemmän kuin normimatkoilla”, Pasanen sanoo.

Yksi heistä on eittämättä 21-vuotias Jasmin Kähärä, joka on ensimmäinen olympialaisissa nähty puhdas vapaan sprintin spesialisti. Tai no, rajatapauksena voi pitää ampumahiihtäjä Mari Ederiä, joka Sotšissa 2014 hiihti vapaan sprintissä.

Vielä noin kuukausi takaperin Kähärä oli keskellä mediakohua, itkunsekaisin tuntein. Tuolloin jännitteet olivat kovia, kun Kähärä ja distanssihiihtäjä Riitta-Liisa Roponen taistelivat viimeisestä olympiapaikasta. Sen nappasi lopulta Kähärä, 43-vuotiaan kansansuosikin nenän edestä.

Tiistaisen olympianäyttönsä (aika-ajossa 13:s, jäi puolivälierävaiheeseen) perusteella Kähärän ei tarvitse murehtia, mitä valintakohusta jälkikäteen ajatellaan. Hän on tulevaisuudessa uuden esiinmarssin suunnannäyttäjä.

