Ilkka Herola kuuluu yhdistetyn normaalimäen suosikkeihin.

Suomalaisista tositoimissa ovat Pekingin olympialaisissa keskiviikkona naisalppihiihtäjät Riikka Honkanen, Rosa Pohjolainen, Erika Pykäläinen. Naisten pujottelun ensimmäinen kierros lasketaan kello 4.15 alkaen ja toinen kierros 7.45 alkaen.

Yhdistetyn Ilkka Herola on keskiviikon suurin suomalaistoivo. Kilpailusta on pudonnut pois useita kärkinimiä koronatartuntojen vuoksi, joten Herolalla on hyvä mahdollisuus ottaa mitali.

Yhdistetyn normaalimäki hypätään kello 10 alkaen, ja kymmenen kilometrin hiihto-osuus on vuorossa kello 13. Herolan lisäksi kisaan osallistuvat Eero Hirvonen, Arttu Mäkiaho ja Perttu Reponen.

Helsingin Sanomien urheilutoimitus seuraa tässä jutussa päivän kisatapahtumia yhteistyössä Ilta-Sanomien, Aamulehden ja Satakunnan Kansan urheilutoimitusten kanssa.

