Naisleijonien historiaa tehneestä vuoden 2019 MM-hopeajoukkueesta jo kentällisen verran pelaajia on lopettanut uransa.

Esimerkiksi Venla Hovi on lähtenyt valmentajaksi Kanadaan. Linda Leppänen luotsaa naisten SM-liigassa Ilvestä. Hyökkääjä Annina Rajahuhta puolestaan jatkaa lajin parissa mutta aidan toisella puolella. Hän toimii tätä nykyä naiskiekon tv-asiantuntijana.

Pekingin talviolympialaisia Rajahuhta kommentoi Discoveryn ja TV5:n studiolähetyksissä, joita tuotetaan Kööpenhaminasta käsin. Ohjelmaan kuuluvat muun muassa kaikki Suomen naisten ottelut.

"Olen kokenut tämän aika luontevaksi, koska jo pelaajana olin sellainen pukukopin pelle ja tykkäsin olla äänessä”, uusi tv-kasvo naurahtaa.

Tulikasteensa Rajahuhta sai viime elokuun MM-kisoissa.

"Olen tykännyt tästä tosi paljon. Paljon on vielä uuden opettelua, ja olen vielä harjoittelija näissä hommissa.”

Naiskiekkoilu elää Suomessa murrosta, jossa myös entisille pelaajille on avautumassa uusia työllistymismahdollisuuksia.

"Aiemmin vanhat pelaajat eivät ole jääneet lajin pariin. Nyt esimerkiksi valmentajapuolella liitto ja seurat ovat luoneet päätoimisia päävalmentajan paikkoja naisten joukkueisiin”, 32-vuotias Rajahuhta mainitsee ja on asiasta hyvillään.

Annina Rajahuhta päätti pelaajauransa viime kauteen. Kuva Bluesin paidasta vuodelta 2019.

Olympiakiekon kommentaattorina Rajahuhta tietää, mistä puhuu. Hän edusti Suomea kolmissa kisoissa, joista jäi käteen kaksi mitalia.

Vancouverin olympialaisissa vuonna 2010 hän oli parikymppinen ensikertalainen. Pronssitaistossa kaatui Ruotsi jatkoajalla.

Yllätys oli melkoinen, kun presidentti Tarja Halonen ilmestyi pukukoppiin pelin jälkeen.

"Kun sanotaan, että hän on muumimamma, niin hän oli juuri sitä. Hän kävi halaamassa kaikkia ja kertoi, että on ylpeä meistä. Se on piirtynyt minulle mieleen”, Rajahuhta sanoo.

"Se oli iso juttu tällaiselle keltanokalle.”

” ”Itkimme siellä kopissa ja sitten piti vielä koota itsensä pelaamaan ne pelit.”

Annina Rajahuhta (toinen oikealta) sai maistaa olympiapronssia Vancouverin kisoissa 2010. Kuvassa naisleijonista myös Linda Leppänen, Venla Hovi, Rosa Lindstedt, Jenni Hiirikoski ja Mari Saarinen.

Sotshin kisoista neljä vuotta myöhemmin tuli katastrofi. Varmana pidetty mitali vaihtui puolivälierien hirveäksi shokkitappioksi.

Kaiken lisäksi tappion jälkeen tuli tieto, että edessä olisi vielä kaksi sijoitusottelua.

”Itkimme siellä kopissa ja sitten piti vielä koota itsensä pelaamaan ne pelit.”

Pian Sotshin kisojen jälkeen, syksyllä 2014, Rajahuhdan maailma järkkyi. Hän sai kuulla sairastavansa keskushermostoa rappeuttavaa MS-tautia.

Diagnoosi pysäytti.

"Mietin tosi pitkään, että mitä minä nyt teen. Pitääkö minun alkaa tehdä muita juttuja elämässä?”

MS-tautidiagnoosin saatuaan Annina Rajahuhta päätti laittaa itsensä huippukuntoon.

Kovaluonteinen urheilija päätti toisin. Hän jatkaisi jääkiekossa.

"Päätin, että pistän itseni kuntoon.”

Työ toi tulosta.

"Sain ammattilaissopimuksen Kiinaan ja pääsin Pyeongchangin olympialaisiin. Se todisti itselleni, että vaikka olisi vaikeuksia tai sairauksia taustalla, ei elämän täydy päättyä siihen.”

Rajahuhta jatkoi maajoukkueuraansa aina Espoon kotikisoihin asti. Hokkarit hän löi naulaan viime kauden jälkeen – Kiekko-Espoon kapteenina ja Suomen mestarina.

Diagnoosin saatuaan Rajahuhta joutui urheilijana miettimään, kannattaisiko asiasta edes kertoa muille.

"Sitä pureskelin, että jos puhun tästä, vaikuttaako se siihen, miten ihmiset näkevät minut. Alkaako porukka sääliä minua? Kokevatko he, että olen jotenkin heikompi? Urheiluyhteisöissä on ollut vähän se ajatus, että mitä vähemmän on heikkouksia, sitä parempi olet”, Rajahuhta hymähtää.

Annina Rajahuhta (keskellä) taisteli kiekosta Espoon MM-kotikisoissa vuonna 2019.

Asenteet ovat muuttumassa. Viime vuosina jopa jääkiekon kaltaisessa konservatiivisessa lajissa on ryhdytty puhumaan avoimemmin muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmista.

Vaikeneminen ja ontto machoilu ovat mennyttä maailmaa.

"Kun uskalsin sanoa ääneen, että minulla on MS-tauti, koin saavani siitä lisää voimaa. Koin, että puhuminen auttoi minua käsittelemään asiaa”, Rajahuhta sanoo.

Hänelle sateli paljon viestejä, etenkin nuorilta naisilta, jotka kiittelivät hänen rohkeuttaan. Vertaistuki antaa voimaa muillekin.

"Olen iloinen, jos pystyn auttamaan tai luomaan uskoa jollekin muullekin, että elämä jatkuu.”

” ”Sairauden takia minun täytyy oikeasti pitää huolta siitä, että syön hyvin, nukun tarpeeksi ja minulla on aikaa palautua.”

Rajahuhta ei mieti MS-tautiaan joka päivä, eikä se rajoita hänen elämäänsä.

"Mutta tämän sairauden takia minun täytyy oikeasti pitää huolta siitä, että syön hyvin, nukun tarpeeksi ja minulla on aikaa palautua.”

"Sairauden ansiosta kiinnitän näihin asioihin huomiota. Tämä tuo motivaation jatkaa uran jälkeenkin sitä, että pidän lihaksistosta huolta myös tulevaisuudessa.”

Entisenä maajoukkuepelaajana Rajahuhta on tv-kommentaattorina erikoisessa tilanteessa, kun hänen on arvioitava julkisesti vanhoja joukkuekavereitaan. Myös Noora Rätyä ympäröinyt valtaisa mediakohu on ollut Rajahuhdalle vaikea paikka, sillä hän on Rädyn ystävä.

"Tiedostan sen asian ja olen pyrkinyt ottamaan etäisyyttä näiden kahden eri roolin välille, että milloin olen ystävä ja milloin asiantuntija”, Rajahuhta pohtii.

Räty-kohussa hän ei ole asiantuntijana halunnut valita puolia. Kohun toinen osapuoli, Pasi Mustonen, on hänkin Rajahuhdalle hyvin tuttu mies.

"Totuus on usein tuolla välimaastossa, kun asiassa on kaksi osapuolta”, hän muistuttaa.

