Christian Eriksen aloitti harjoittelun Brentfordissa, mutta aikataulu paluulle on vielä hämärän peitossa

Christian Eriksen ei ole Brentfordin mukana vielä keskiviikon Manchester City -ottelussa.

Christian Eriksen muistetaan muun muassa Tottenhamin paidasta. Nyt Eriksen on palannut Valioliigaan ja Lontooseen, mutta tällä kertaa Brentfordin joukkueeseen.

Viime kesänä jalkapallon EM-kisoissa sydänpysähdyksen saanut Christian Eriksen on aloittanut harjoittelun uudessa seurassaan Brentfordissa, mutta lontoolaisseuran päävalmentaja ja Eriksenin maanmies Thomas Frank ei kiirehdi tähtipelaajan paluun kanssa.

"On todella hienoa nähdä hänet kentällä. Puhuin Christianin kanssa harjoituksen jälkeen. Hän oli hyvillään ja iloinen siitä, että saa olla osana joukkuetta ja tehdä taas sitä, mitä hän rakastaa”, Frank sanoi tiistaina.

Frank ei ottanut kantaa siihen, milloin Eriksenin paluu voisi tulla kysymykseen. Tanskan keskikenttätähti ei ole Brentfordin mukana, kun joukkue kohtaa keskiviikkona Valioliigan vierasottelussaan Manchester Cityn.

”Hänen paluunsa on tietysti asia, josta keskustelemme jatkuvasti. Meillä on tiedossa kaikki data, hänen loukkaantumistietonsa ja historiansa. Mutta jotta tuntisimme hänet, meidän on puhuttava hänen kanssaan päivittäin. Prosessi jatkuu seuraavien viikkojen ajan.”

Rytmihäiriötahdistimen saanut Eriksen, 29, teki sopimuksen Brentfordin kanssa tammikuun lopulla. Hän edusti aiemmin italialaista Interiä, mutta Italiassa säännöt estävät tahdistimen saaneen pelaajan osallistumisen jalkapallosarjoihin.

Eriksen muistetaan uraltaan parhaiten Hollannin mahtiseura Ajaxista ja lontoolaisseura Tottenhamista.