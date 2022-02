Naisleijonat nujersi viimeisessä alkulohko-ottelussaan Venäjän olympiakomitean joukkueen maalein 5–0.

Naisleijonat teki vuorokaudessa täydellisen muodonmuutoksen ja kaatoi Venäjän olympiakomitean joukkueen eheällä ja nälkäisellä esityksellä.

Maanantain Sveitsi-ottelua leimanneet kurittomuus ja hermoilu olivat poissa.

"Heti pelin alusta lähtien näki, että Suomi on tässä Venäjä-pelissä ihan erilaisella asenteella ja intohimolla”, kehuu Sanomien kisatoimituksen jääkiekko­asiantuntija Linda Leppänen.

”Kaasu oli pohjassa. Joukkue voitti kaksinkamppailut ja oli paljon enemmän hereillä kuin aiemmissa peleissä.”

Suomi oli hävinnyt kolme ensimmäistä ottelua murheellisella maalierolla 5–19. Alkulohko päättyi hienosti kasvojenpesuun 5–0-voitolla Venäjästä.

”Se oli tosi tärkeä voitto tähän saumaan, että he saavat vähän itseluottamusta puolivälierään”, Leppänen sanoo.

Lue lisää: Naisleijonat iski jättivoiton maskit kasvoillaan – Jenni Hiirikosken sykearvot nousivat pykälätolkulla: ”Kun happi ei kulje niin hyvin”

Nöyryyttävässä ja harvinaisessa Sveitsi-tappiossa Suomen avainpelaajista paistoi jopa turhautuminen. Nyt kehonkieli oli positiivisempi.

Leppänen kiinnitti huomiota Michelle Karvisen reaktioon, kun tähtihyökkääjä onnistui maalinteossa.

"Siitä tuuletuksesta näki, että nyt putosi apina selästä. Oli tosi tärkeää, että Michelle onnistui. On tärkeää, että kärkipelaajat ja kokeneet pelaajat saavat onnistumisia.”

Karvinen ohjasi ylivoimalla vapauttavan 2–0-maalin, joka oli hänelle turnauksen ensimmäinen täysosuma.

19-vuotias Sanni Rantala (vasemmalla) laukoi ensimmäisen arvokisamaalinsa.

Suomi onnistui maalinteossa laajalla rintamalla. Olympialaisten ensikertalaisista maalasivat puolustaja Sanni Rantala, 19, ja hyökkääjä Jenniina Nylund, 22.

”Sanni sai hyvän maalintekopaikan ja käytti sen hyväkseen. Hän katsoi oikein, että missä on tyhjä tila, ja laukoi sinne”, Leppänen sanoo.

”Nylund on pelannut ennakkoluulottomasti koko turnauksen ajan. Hän on ollut yksi suosikeistani ja toivoisin, että hän pääsisi ylempiin ketjuihin.”

Jo Sveitsi-ottelun maalivahtivalinta osoitti, että Anni Keisala on se maalivahti, johon Suomi luottaa. Keisala vastasi huutoon pitämällä nollapelin. Torjuntoja hänelle kertyi 19.

”Nollapeli oli ’Keissille’ tosi hyvä juttu juuri itseluottamuksen kannalta”, Leppänen sanoo.

”Ei hänen edes tarvinnut esittää kauheasti mitään paraatipelastuksia. On helppo pelata maalivahtina, kun viisikko edessä puolustaa hyvin. Aiemmissa peleissä ei ollut niin tiivistä pakettia.”

Japani haastaa Naisleijonat puolivälierässä.

Suomi kohtaa puolivälierässä Japanin, joka otti kakkoslohkon kärkipaikan. Japani kaatoi viimeisessä alkulohkon ottelussaan Tshekin voittolaukauskilpailussa.

Leppänen sanoo Japanin menneen ”tosi paljon eteenpäin” viime vuosina.

”He ovat tosi energinen ja taisteleva joukkue”, hän sanoo.

Yksi selkeä heikkouskin löytyy.

”Jos Suomella on Pohjois-Amerikan maihin nähden haasteita laukauksen kanssa, Japanilla on sama ongelma Suomeen verrattuna. Heillä on vähän heppoisempi se laukaus- ja maalintekotaito.”

Naisleijonat on ottelussa ylivoimainen ennakkosuosikki.

”Tosi suuri pettymys olisi, jos homma ei hoituisi”, Leppänen linjaa.

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje hs.fi/uutiskirjeet

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta hs.fi/olympialaiset