Ilkka Herola, Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen ovat kuopiolaisen Puijon Hiihtoseuran terävä keihäänkärki.

Kun Suomen mitalimenestystä asetetaan kisojen jälkeen Suomen kartalle, Kuopion kohdalla on jo varmuudella merkintä. Jos lähipäivät sujuvat Puijon Hiihtoseuran edustajien kannalta suotuisasti, merkintöjä voi olla useampi.

Ei ihme, että Puijon Hiihtoseurassa sormet alkavat syyhytä jännityksestä loppuviikon lähestyessä.

Iivo Niskanen ehti jo avata paitsi suomalaisten myös puijolaisten mitalitilin. Keskiviikkona yhdistetyn kilpailija Ilkka Herolan odotetaan taistelevan mitalista normaalimäen kisassa, ja miesten 15 kilometrin (p) hiihdossa Niskanen on kuumin ennakkosuosikki Venäjän Aleksandr Bolšunovin ohella.

Miesten viestissä arvokisamitalin saamisesta taistelee myös Perttu Hyvärinen, joka avasi kisat yhdistelmähiihdon seitsemännellä sijalla.

Eikä siinä vielä kaikki. Kilpailijoiden lisäksi Puijolla riittää seurattavaa myös huollon onnistumisessa.

”Iso osa huoltotiimistä on puijolaisia, huoltopäällikköä (Mika Venäläinen) myöden. Saadaan sitä kautta kuulumisia ja tunnelmia”, kertoo Puijon hiihtoseuran varapuheenjohtaja sekä hiihtojaoston puheenjohtaja Kati Happonen.

Happonen sanoo, että kansainvälisillä menestyjillä on seuralle merkitystä idoleina. Maastohiihto on ollut seurassa kasvamaan päin oleva laji.

”Lapsia on tullut, kun on omia tähtiä, joita voi nähdä livenä junnuharjoituksissa. Toki korona-aika on sotkenut, kun huiput ovat joutuneet olemaan omissa oloissaan. Myös huipun takana tuleville 18-20-vuotiaille tähdillä on iso merkitys. Esikuvat ovat lähellä, ja heidän kanssaan voi tehdä yhteisharjoituksia.”

Ilkka Herola on Suomen yhdistetyn ykkösnimi.

Korona-aikana hiihtoa on päässyt ulkolajina harrastamaan. Suomessa meneillään oleva hiihtobuumi näkyy myös Puijolla, jossa aikuisten hiihtokoulujen paikat myytiin loppuun. Happonen uskoo, että hiihdon olympiamenestys ja tv-näkyvyys tuovat lisää kasvua myös aikuisharrastajiin kisojen jälkeen.

Vaikka buumia on näköpiirissä, sen kummempia kisakatsomoita Puijon Hiihtoseura ei ole järjestämässä kisojen seuraamiseen. Korona vie mahdollisuuksia osaltaan, lopusta huolehtii se, että kisat ajoittuvat suurelta osin arkiaamupäiviin. Viikonloppukilpailuiden aikana seura-aktiivit ovat kiinni kilpailutoiminnassa, joka pyörii kotimaisen kalenterin osalta tiiviisti.

”Ensi viikonloppuna on piirimestaruuskilpailut. Omien kilpailuiden ohessa varmasti hiihtäjät seuraavat olympialaisia”, Happonen uskoo.

Tyytyväisyys on molemmin puoleista. Niin Herolan, Hyvärisen kuin Niskasenkin lausumana on kuultu kehuja Puijon olosuhteista. Hyvärinen teki jopa olympialaisten viimeistelyn kotimaisemissaan.

Ladut ovat riittävän vaativia, ja Happoselta kiitosta lähtee myös Kuopion kaupungille, joka pitää hiihtoladut kunnossa.

Jos menestystä Pekingistä tulee, seuran muistamiset ovat Happosen mukaan pienimuotoisia ja henkilökohtaisia. Suuriin taloudellisiin palkitsemisiin seuralla ei hänen mukaansa ole varaa, eivätkä edustajat niiden perässä ole seuraan edes tulleet.

Niskanen liittyi Puijon Hiihtoseuran riveihin Pyeongchangin olympialaisten jälkeisenä kesänä, mutta on asunut Kuopiossa jo ennen sitä. Neljä vuotta sitten olleiden kisojen jälkeen kaupunki muisti Niskasta nimeämällä Puijon 2,5 kilometrin reitin Iivon lenkiksi. Reitin varrella on kylttejä, joissa kerrotaan hiihtosaavutuksista.

”Kävin siellä hiihtämässä ja totesin, että tähän lenkille täytyy ainakin yksi taulu lisätä”, Happonen sanoo yhdistelmäkisan mitaliin viitaten.

Asioiden osuessa kohdilleen muistettavat eivät jää Kuopiossa Niskaseen. Happonenuskoo, että kuopiolaisten mitalitili voi saada jatkoa jo keskiviikkona, kun Herola kilpailee.

”Olisi hienoa, jos mitali tulisi, mutta yhdistetty on herkkä laji”, Happonen sanoo.

