Kiina sosiaalinen media on ollut pullollaan vihaisia kommentteja, kun Kiinan 19-vuotias taitoluistelija Zhu Yi kaatuili ja epäonnistui pahasti esityksissään Pekingin olympialaisissa sunnuntaina ja maanantaina.

Sosiaalinen media on varmasti raaka monessa maassa urheilijoilleen, mutta Kiinassa nettikansalaiset taitavat olla kaikkein vaativimpia omilleen.

Ilmiön huipentui viime kesänä Tokion olympialaisissa, kun pöytätenniksen pelaajat Xu Xin ja Liu Shiwen kumarrellen ja kyynelsilmin pyytelivät anteeksi, kun he saivat hopeaa.

Pöytätenniksen pelaajat Xu Xin ja Liu Shiwen olivat hopeasta kovin pahoillaan viime kesänä Tokiossa.

Innokkaille sometuomareille vain kulta olisi riittänyt Kiinalle vahvassa lajissa. Hopea oli heille ”Kiinan pettämistä”.

Moni muukin Tokion epäonnistunut kiinalainen mitalisuosikki kuten naisten lentopallojoukkue joutui somessa pahasti purruksi.

Kun Kiinan jalkapallojoukkue hävisi viime viikolla Vietnamille Hanoissa, Kiinan netti kihisi kiukkua ja häpeää. Haaveet pääsystä Qatarin kisoihin katkesivat.

”Älkää tulko takaisin Kiinaan”, luki Weibossa, Kiinan Twitterissä.

Kiina hävisi Vietnamille Hanoissa helmikuun alussa.

Häpeä onkin avainsana, kun yrittää ymmärtää haukkujen logiikkaa. Niissä toistuu usein, kuinka urheilija tai joukkue häpäisee Kiinan. Maa ikään kuin menettäisi kasvonsa, jos urheilija ei menesty parhaalla mahdollisella tavalla.

Nettihaukkujat lienevät ennen kaikkea joukko niin kutsuttuja pieniä vaaleanpunaisia eli innokkaan kansallismielisiä nuoria. Kiinassa jo koululaiset saavat paljon Kiinaa pontevasti ylistävää ja ylentävää kasvatusta, ja osaan nuorista se uppoaa syvälle.

Pienet vaaleanpunaiset ovat tottuneet siihen, että Kiinan sensuroidussa ja valvotussa somessa heidän ärhäkät, Kiinaa eri tavoin puolustavat – ja esimerkiksi muita maita haukkuvat – kommenttinsa menevät läpi.

Heille monet asiat näyttäytyvät kunnia-asioina Kiinalle.

Viranomaisille kansallismielisyyden läikkyminen urheilijoiden haukkumiseen näyttää olevan kiusallista. Zhu Yin saamia haukkuja alettiin aika pian siivota netistä pois. Virallisemmat kommentaattorit moittivat somekansaa siitä, että se käy niin nuoren urheilijan kimppuun.

Osa Zhu Yin saamasta arvostelusta kohdistuu hänen syntyperäänsä. Zhu syntyi Yhdysvalloissa, mutta vaihtoi vuonna 2018 kansalaisuutensa kiinalaiseksi. Näin hän pääsi myös edustamaan Kiinaa.

Nyt nettikansa moittii hänen horjuvaa kiinan kieltään, ja jo aiemmin hänen on epäilty saaneen paikkansa olympiatiimissä tutkijaisänsä suhteilla. Isä muutti aikoinaan Yhdysvaltoihin, mutta on nyt palannut Kiinaan.

Zhun paineet olivat valtaisia ensimmäisissä olympialaisissaan. Hän itki epäonnistumistaan jo ennen kuin pääsi ensimmäisen esityksensä loppuun.

Zhu Yi itki valtoimenaan huonosti mennyttä suoritustaan.

Toinen Yhdysvalloista Kiinan tiimiin tullut urheilija Gu Ailing (Eileen Gu) on sen sijaan otettu erittäin lämpimästi vastaan Kiinassa. Hän voitti maanantaina freestyle-hiihdon big air -kilpailun ja häneltä odotetaan kultaa parissa muussakin kilpailussa.

Hyvin itseään markkinoiva, monin tavoin menestynyt Gu on ollut kiinalaisten some-suosikki jo pidempään, mutta kullan jälkeen some on suorastaan Gu-onnesta sekaisin.

Sosiaalisen median kommentit on poimittu South China Morning Post -lehden jutuista. Sosiaalisesta mediasta ne on jo sensuroitu.

