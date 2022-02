Timo Seppälä jännittää lauantaina kotonaan Haapajärvellä samaan aikaan kuin hänen poikansa Tero Seppälä Pekingissä.

”Tero ei anna mitaleita helpolla”, ampumahiihtäjän isä kertoo puhelimessa ennakkotunnelmistaan lauantaina olympiakisoissa kilpailtavasta ampumahiihdon pikamatkasta.

Tiistain normaalimatkalle Tero Seppälä lähti koko miesporukan viimeisenä numerolla 92, kun suurin osa kuumasta ryhmästä starttasi alkupäässä.

Poikkeuksellisella taktiikallaan vasemmalta puolelta laukova Seppälä halusi välttää, ettei laskeva aurinko häikäise häntä ampumapenkalla.

Seppälän kisan aikana hiihtokeli kuitenkin hidastui, ja mahdollisuudet huippusijoitukseen hiipuivat. Seppälä oli kahdella sakkominuutilla 23:s.

Lähtöryhmästä piti päättää jo naisten normaalimatkan jälkeen maanantaina.

”Kisa oli Terolle parhaasta päätä. Kaksi sakkoa on hyvä, kun yleensä niitä on tullut normaalimatkalla kolme neljä”, Timo Seppälä sanoo.

Vaikka hiihtolajien keskuspaikassa Zhangjiakoussa oli normaalimatkan jälkeen jo puoliyö, Tero jaksoi soittaa kotiin isälleen.

”Kävimme kisaa vielä läpi. Olimme molemmat samaa mieltä, että mitään ei olisi tehty toisin. Taktiikkaa ei olisi muutettu, vaikka keli yllätti ja hidastui. Tero palautui hyvin, limakalvot tosin ärtyivät”, Timo Seppälä kertoo.

Muuten olympiapaikassa on riittänyt säätöä enemmän kuin tarpeeksi. Bussimatka Pekingistä kesti tuntikausia. Zhangjiakoussa koronatestejä on päivittäin, samoin kisajärjestäjien asetestejä.

”Terokin pohti ennen kuin pääsi perille omaan kämppäänsä, että ’huh huh, kannattiko tänne asti lähteä, kun on niin hankalaa’. Nyt hän alkaa jo tottua ja sopeutua. Vielä on monta kisaa jäljellä”, Timo Seppälä sanoo HS:lle ennen kuin lähtee illaksi kuuluttajaksi lasten Hippo-hiihtoihin.

Haapajärven Kiilojen puheenjohtaja Tapani Keskitalo kirjaa talkoomies Toivo Heikkilän kellottamia aikoja lasten Hippo-hiihdoissa Someron hiihtokeskuksessa Haapajärvellä. Timo Seppälä kuuluttaa.

Pekingissä käytiin kauden kolmas normaalimatkan kisa. Seppälälle se oli tosin vasta toinen 20 kilometrin kilpailu.

Hän jätti väliin maailmancupin avauskisan marraskuussa Östersundissa. Antholz-Anterselvassa hän oli tammikuussa neljällä sakkominuutilla samalla sijalla kuin olympiakisoissa: 23:s.

Timo Seppälän parhaina kisavuosina 1990-luvun alussa normaalimatka oli ampumahiihdon kuninkuusmatka.

Nykyisin matkojen painopiste on siirtynyt televisioinnin takia sähäköihin pikamatkoihin ja takaa-ajoihin, kun kisa kestää vajaan tunnin.

”Minulle kaksikymppiä on edelleen se kuninkuusmatka. Kisoja on paljon enemmän, ja ne ovat tiukempia kuin minun aikanani, jolloin kisaaminen oli muutenkin erilaista”, 53-vuotias Timo Seppälä sanoo.

Olympialaisissa Timo Seppälä edusti Suomea vuonna 1994 Lillehammerissa, jossa ohjelmassa oli vain kaksi henkilökohtaista matkaa ja viesti.

Pekingissä ohjelmassa on neljä henkilökohtaista matkaa – sprintti, takaa-ajo, normaalimatka ja yhteislähtö – ja kaksi viestiä, joista toinen on sekaviesti. Siinä Suomi oli viikko sitten yhdestoista.

Lillehammerissa Timo Seppälä oli normaalimatkalla 41. ja viestissä viides. Seppälän lisäksi viestissä olivat Harri Eloranta, Erkki Latvala ja Vesa Hietalahti.

”Meillä oli etukäteen sovitut kiintiöpaikat niille, jotka pääsevät hiihtämään. Pikamatkalle Suomella oli vain kolme paikkaa. Lillehammerista jäi silti hyviä muistoja ja hieno yleisö.”

Kun Timo Seppälä täytti 50 vuotta kesällä 2018, perhe teki yhdistetyn syntymäpäivä- ja lomamatkan Lillehammeriin.

”Oli mukava lenkkeillä samoissa kisamaisemissa, nähdä vuoden 1994 olympialogoja ja käydä urheilumuseossa.”

Tero Seppälä normaalimatkan kisassa Pekingissä.

TerO SEPPÄLÄ on harjoitellut paljon maajoukkueen ulkopuolella. Isän mukaan se on ollut osin pakon sanelemaa.

”Maajoukkueessa on 60–70 treenipäivää vuodessa. Siitä jää paljon päiviä kotiharjoitteluun”, sanoo Timo Seppälä, joka vastasi itse pitkään Teron valmennuksesta.

Olympiakaudeksi valmennusvastuun otti venäläinen Anatoli Hovantsev, joka valmentaa Seppälää ja muutamaa muuta alueen ampumahiihtäjää Kontiolahdella.

Hovantsev on lajipiirissä arvostettu ampumahiihtovalmentaja. Venäjän maajoukkuetta hän valmensi vuosina 2018–2022.

Suomen joukkueen peräsimessä hän oli vuosina 1998–2002 ja valmensi sen jälkeen vuosia Kontiolahden Urheilijoissa.

Onkin paljon Hovantsevin ansiota, että Seppälä on noussut uudelle tasolle tällä kaudella. Seppälä on ollut hyvä hiihtäjä, mutta ampumisen tarkkuus ja nopeus ovat takunneet.

”Täytyy olla rohkeita ja uusia keinoja, joilla päästään eteenpäin. Nyt valmennusta on tehty Anatolin mukaan. Tero on tehnyt omia variaatioita valmennusohjelmassa, ja korkean paikan treenejä Keski-Euroopassa on pidennetty. Tietty linjaus on ollut paikallaan”, Timo Seppälä kertoo.

Viime kaudella Seppälä, 26, ylsi kaksi kertaa 20 parhaan joukkoon maailmancupissa. Tällä kaudella hän on ollut 20:n sakissa jo kahdeksan kertaa. Kärkikymmenikössä hän on ollut neljästi.

TerO SEPPÄLÄN toiveena on ollut voittaa isänsä sijoitukset olympiakisoissa. Se onnistui heti ensimmäisissä olympiakisoissa vuonna 2018 Pyeongchangissa, kun hän oli parhaimmillaan 10 kilometrin pikakisassa 20:s.

Timo Seppälän olympialaisten viestisijoitusta Tero ei ole vielä päihittänyt. Pyeongchangissa Suomi oli sekaviestissä kuudes.

”Toivotaan, ettei minun viestisijoitukseni jää perheen parhaaksi. Koko talvi on ollut hyvällä tasolla. Teron parhaat matkat ovat vasta tulossa”, Timo Seppälä sanoo.

Ampumahiihdon lisäksi isää ja poikaa yhdistää rakkaus metsään. Tero Seppälä on valmistunut metsäinsinööriksi Joensuun yliopistosta. Isä Timo on koulutusjohtajana Haapaveden ammattiopistossa Jedussa, jossa voi opiskella muun muassa maa- ja metsätalousammatteihin.

Lopputyötään varten Tero Seppälä kiersi metsien taimikkoalueita ja arvioi niiden hoitotarpeita. Samaa työtä on edessä, kun olympiakausi on ohi.

”Keväällä Teroa odottaa taas palstatyömaa”, isä Seppälä lupaa.

Ampumahiihdon miesten 10 kilometrin pikakisa kilpaillaan Pekingissä lauantaina kello 11 Suomen aikaa.

