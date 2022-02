Mika Venäläisen johtama Suomen mastohiihdon huoltoryhmä on onnistunut Zhangjiakoun olympialaduilla tähän asti erinomaisesti.

Zhangjiakou.

Suomen maastohiihdon huoltoryhmä on saanut Pekingin olympialaisissa kiitosta kisojen alusta alkaen.

Ilman toimivia suksia menestystä ei tule, ja viiden kisan jälkeen Suomen hiihtäjillä on jo kolme mitalia ja tukku muita hyviä sijoituksia.

”Sukset toimivat tänään loistavasti ja näkeehän sen tuloksistakin”, totesi esimerkiksi Anne Kyllönen naisten perinteisen kymmenen kilometrin kisan jälkeen.

Huoltoryhmän päällikön Mika Venäläisen mukaan onnistumiset ovat seurausta kovasta työstä. Mitään taikatemppuja ei hänen mukaansa ole tehty.

Huoltojoukkue tuli Zhangjiakouhun viikko ennen olympialaisten alkua, ja heti alkoi ahkera suksien ja voiteiden testaaminen. Lisäksi Teemu Lemmettylän vetämä testiryhmä oli vieraillut kisaladuilla vuodenvaihteen molemmin puolin.

”Omasta mielestämme teimme testejä kohtalaisen paljon ja pääsimme sillä tavalla kiinni parhaisiin tuotteisiimme”, Venäläinen kertoo.

Suomalaishiihtäjille tuli menestystä heti ensimmäisessä starteissa.

Se kertoi, että huoltoryhmä oli niin sanotusti ”pelissä mukana”, eikä muiden maiden hiihtäjille tarvinnut antaa ainakaan kaluston toimivuudessa tasoitusta.

Mika Venäläinen ja Iivo NIskanen tutkivat suksia Oloksella vuonna 2017.

Venäläinen sanoo huoltoryhmän tavoitteeksi sen, että urheilijan menestys ei kaadu ainakaan heidän työhönsä.

Hän ei halua nostaa esiin mitään yksittäistä tekijää onnistumisen taustalla. Kyse on kokonaisuudesta.

Tärkeintä on tehdä varmaa työtä, ja sen päälle yritetään hankkia tietenkin kilpailuetua muiden maiden hiihtäjiin.

”Huippuonnistumien on aina monen yhteensattuman summa ja tarkoittaa mielestäni sitä, että se on osittain vahinko."

Venäläinen huomauttaa, että kokonaisuuteen kuuluu suksen valinta. Jos hiihtäjä valitsee olosuhteisiin nähden väärän välineen, voitelemalla sitä ei voi huippusukseksi muuttaa.

Zhangjiakoun olosuhteet eivät ole aiheuttaneet Venäläisen ryhmälle yllätyksiä. Tykkilumesta rakennetut ladut ovat erinomaisessa kunnossa ja kovat kuin rautatiet.

Sääkin on pysynyt päivästä toiseen varsin samanlaisena: lämpötila on pakkasella eikä lunta ole satanut.

Ainoastaan tykkilumen hienojakoinen koostumus on herättänyt ihmetystä. Joko se on tykitetty kovalla pakkasella tai sen tekemiseen on lisätty jotain kemikaalia, Venäläinen pohtii.

”Hidastahan se lumi on. Erittäin hidasta.”

Lumi muuttuu vielä hitaammaksi, kun pakkanen kiristyy iltaa kohti.

Myös lumen rakenne poikkeaa esimerkiksi suomalaisesta karkeasta tykkilumesta.

”Täällä on lumi on hyvin hienojakoista. Se pysyy kuin perunajauhona. Ja varmaan luistaakin samalla tavalla kuin perunajauho”, Venäläinen naurahtaa.

Suomen huoltoryhmä on muihin suurin hiihtomaihin verrattuna pieni, mutta erittäin tehokas.

Mikä on sen salaisuus?

”Luulen, että meillä on aika hyvähenkinen porukka. Se on vahvuus”, Venäläinen sanoo.

”Meillä on eri osa-alueiden osaajia sen verran paljon, että kun ne lyödään yhteen ja saadaan kaivettua joka päivä paras osaaminen esiin, niin silloin olemme ainakin minun mielestä vahvoja.”

Vaikka Zhangjiakoun olosuhteet ovat stabiilit ja selkeät, voitelussa on nähty myös epäonnistumisia. Esimerkiksi Ruotsin hiihtäjät antoivat median kautta huoltoryhmälleen melko suorasukaista palautetta vaisusti sujuneen yhdistelmäkisan jälkeen.

Venäläinen ei ota kantaa, mitkä maat ovat onnistuneet ja mitkä epäonnistuneet suksihuollossa.

"Äkkiä sattuu se pilkka omaan nilkkaan, jos sillä tavalla alkaa miettimään. Silmin nähden ei mitään suuria eroja ole ollut suuntaan eikä toiseen.”