Hiihdon sääntökirja paljastaa: Norjan yrittämä viestikikkailu on sääntöjen vastainen

Jos Zhangjiakoussa mennään kirjoitettujen sääntöjen mukaan, ampumahiihtäjä Tiril Eckhoffilla ei ole mitään asiaa vahvistamaan naisten viestihiihdon joukkuetta lauantaina. Vain yksi Norjan ampumahiihtäjistä täyttää ehdot.

Norja on haaveillut, että ampumahiihdon suksikanuuna Tiril Eckhoff vahvistaisi joukkuetta maastohiihdon 4x5 kilometrin viestissä lauantaina. Jos kirjoitettujen sääntöjen mukaan mennään, se ei ole mahdollista.

Norjan naisten hiihtojoukkue on Pekingin olympiakisoissa herännyt tylyyn todellisuuteen Therese Johaugin takana.

Kun Heidi Weng ei koronaprotokollan takia ole käytettävissä, megatähden saama tulituki muulta joukkueelta on nallipyssyn tasoa. Kun lisäksi kokeneista laatuhiihtäjistä Ingvild Flugstad Östberg on terveyssyistä sivussa ja Astrid Jacobsen lopettanut, tilanne on todella heikko.

Tämä olympiakisojen maastohiihtokilpailuja koskeva Kansainvälisen hiihtoliiton sääntökohta on kylmää kyytiä Norjan haaveille käyttää suksikanuuna Tiril Eckhoffia apuna lauantaina 4x5 kilometrin viestissä.

Kiinassa naisten maajoukkuevalmentaja Ole Morten Iversen saikin kuningasidean, johon Norja on miesten puolella turvautunut aiemminkin. Suksilla vauhdikas ampumahiihtäjä Lars Berger oli voittamassa Norjalle maastohiihtoviestin MM-kultaa 2005 ja 2007 sekä olympiahopeaa 2010.

Ole Morten Iversen paljasti norjalaisessa Nettavisenissa, että suunnittelee ampumahiihdon 2-kertaisen olympiavoittajan ja 10-kertaisen maailmanmestarin Tiril Eckhoffin pyytämistä hiihtämään toista viestin vapaan tekniikan osuuksista.

Eckhoff, 31, kuuluu naisten ampumahiihdon nopeimpiin hiihtäjiin. Hän kilpailisi tässä tapauksessa perjantaina päälajinsa pikamatkalla, lauantaina maastohiihtoviestissä ja sunnuntaina taas ampumahiihdon takaa-ajossa.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei Iversen ollut ennen lausuntojaan kovin perusteellisesti tutustunut sääntöön, joka koskee muista lajeista omiin ympyröihin lainattavia urheilijoita. Sanomien olympiatoimitus pyysi konsultointia asiassa maastohiihdon kansainväliseltä tekniseltä asiantuntijalta Annmari Viljanmaata. Hän toimitti sääntökohdat, jotka ovat Norjalle kylmä suihku.

Olympiakisoja koskevan säännön mukaan kukin maastohiihtojoukkue saa olympiakisoissa käyttää yhtä nais- ja miesampumahiihtäjää tai yhdistetyn urheilijaa apunaan – mutta vain jos tämä urheilija täyttää tietyt maastohiihdon kelpoisuuskriteerit.

Viestihiihdon tapauksessa urheilijalla saa olla Kansainvälisen hiihtoliiton pistetaulukossa enintään 300 ns. FIS-pistettä tuoreimmassa, 17. tammikuuta julkaistussa listassa. Mitä matalampi lukema on kyseessä, sen kovemmasta hiihtäjästä kyse. Esimerkiksi Johaugin lukema on nolla.

Tältä listalta puuttuvat kuitenkin kokonaan sekä Eckhoff että joukkueen toinen tähti ja raju hiihtäjä Marte Olsbu Röiseland. Tämä tarkoittaa, että kumpikaan ei ole olympiakisoissa kilpailukelpoinen kuin omassa lajissaan.

Maastohiihdon käytössä olisi viestiin ampumahiihtäjistä vain Ida Lien, 24, jonka FIS-pistemäärä on 121. Lien on viime talven viestimaailmanmestari päälajissaan, mutta tuskin vahvistus sivulajiin olympiakisoissa.

