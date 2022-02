Kumpi voittaa, suomalaistähti Iivo Niskanen vai itänaapurimme sauvasankari Aleksandr Bolšunov? Tästä on pitkälti kysymys perjantaina olympialaisissa lykittävässä perinteisen hiihtotavan 15 kilometrin kilpailussa. Kiihkeä latutaisto sivakoidaan väliaikalähtönä, ja se alkaa kello 9 perjantaiaamuna Suomen aikaa.

Bolšunov oli ylivoimainen olympialaisten yhdistelmäkilpailussa, ja myös Niskanen säväytti pronssimitalillaan. Molempien meno oli vahvaa perinteisen hiihtotavan osuudella.

Sanoman yhteinen olympiatoimitus kysyi asiantuntijoilta, kumpi voittaa perjantaina ja miksi?

Sami Jauhojärvi, tv-asiantuntija, olympiavoittaja

Nyt on valitettavasti pakko sanoa, että pahasti vaikuttaa Bolšunovin voitolta. Toivoisin, että Iivo voittaa ja haluaisin totisesti olla väärässä, mutta arvioni kääntyy nyt veli venäläiselle.

Bolšunov priorisoi ensi kertaa arvokisa­urallaan matkoja. Hän jätti sprintin hiihtämättä, vaikka oli siihen ilmoittautunut. Lisäksi hän veti skiathlonissa vapaan osuuden nenähengityksellä. Bolšunov oli kyllä ahtaalla Iivoa vastaan perinteisen osuudella, mutta se miten hän lähti vapaan osuudella...se kertoo kapasiteetista, jota Bolšunovilta ei ole vielä koskaan aiemmin nähty.

Toki Suomen huoltoryhmän hyvä työ näissä kisoissa voisi puoltaa Iivon voittoa. Siitä sen ei pitäisi ainakaan jäädä kiinni.

Pyeongchangin olympialaisten 50 kilometrillä Iivo Niskanen oli paras. Aleksandr Bolšunov oli silloin toinen.

Pirkko Määttä, hiihtäjälegenda

Iivo voittaa.

Iivo oli vakuuttava yhdistelmä­hiihdossa. Ainakin minulle oli yllätys, että hän otti siinä mitalin. Latuprofiili sopii sekä Iivolle että Bolšunoville, mutta mielestäni etenkin Iivolle. Uskon myös, että Iivolla on taas hyvät sukset. Suomen huoltoryhmä on onnistunut tähän mennessä erinomaisesti, ja toivottavasti kelit säilyvät samanlaisina, eikä mitään suurta muutosta tule.

Kisan alku kertoo Iivosta jo paljon. Jos hiihto on heti helppoa ja vaivatonta, niin sitten hän on vahvoilla. Hän on hyvässä iskussa ja toivotaan, että osuu vielä se oikein hyvä vire perjantaille.

Kari-Pekka Kyrö, hiihtomaajoukkueen ex-päävalmentaja

Iivo voittaa siinä tapauksessa, jos hän hiihtää oman huippuhyvän hiihtonsa – pikkuisen paremmin kuin skiathlonissa. Oikeastaan voitto vaatii Iivolta elämänsä parhaan hiihdon. Hän on latautunut siihen ja hän pystyy sen tekemään.

Bolšunovin perinteisen osuus skiathlonissa oli jäätävän hieno suoritus, toki Iivollakin se oli erittäin hyvä – kaksi maailman parasta siinä oli. Perjantaiksi minä näen, että Bolšunov pehmenee ja Iivo pikkuisen parantaa – siinä on Iivolla se voittamisen mahdollisuus. Bolšunovilla on jo ylivoimainen voitto takana ja kuuluu ihan urheilun perusdynamiikkaan, että hän ei tule enää toista tuollaista tykkihiihtoa hiihtämään. Hän tulee olemaan pikkuisen pehmeämpi.

Anita Korva, hiihtäjätoivo

Iivo voittaa tietenkin! Pitäähän sitä aina vähän kotiinpäin vetää – jos ei luota Iivoon, niin ei se sitten voita.

Bolšunovin veto yhdistelmä­kilpailussa oli pelottavan vahva, joten kyllä tämä asetelma vähän ehkä jännittää. Toisaalta Iivolla aukesi viime kisassa oikein kunnolla kone, niin kyllä hän sieltä tulee voittoon!

Juha Mieto, hiihtäjälegenda

Sanotaan Iivo, vaikka arvalla voisi tämän melkein vetää!

Melkein pelottaa, koska Bolšunov oli niin herkän näköinen tässä edellisessä kisassa. Totta kai hän sai kisan loppuun vielä hurmoksen päälle, kun näki, että kultaa tulee. Kyllä tämä seuraava kisa silti Iivolle pistetään, kunhan hänelle se päivän vire vaan nyt sattuisi kohdalleen ja sukset viimeisen päälle. Sen se vaatii.

Aleksandr Bolšunov nousi korkeimmalle korokkeelle Pekingin yhdistelmäkilpailun päätteeksi. Iivo Niskanen (oik.) otti pronssia.

Teemu Kattilakoski, MM-mitalisti

Ehdottomasti Iivo.

Iivo on todella vahvassa kunnossa ja ensimmäinen kisamatka antoi hyvät ennusmerkit pääkilpailuun. Yhdistelmä­kilpailussa Iivon perinteisen hiihto oli todella väljän, rennon ja helpon näköistä. Kova otatushan siitä Bolšunovin kanssa toki tulee.

Bolšunov on pelottavan kova, ja paljon on kiinni nyt siitä päivän vireestä – puolin ja toisin.

Suomen huoltotiimi on myös onnistunut aiemmilla matkoilla, ja se voi hyvinkin antaa voiton avaimet Iivolle tässä tiukassa kisassa.

