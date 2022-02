Juraj Slafkovsky varataan ensi kesänä NHL:ään.

Leijonia miesten olympiaturnauksen avauksessa kahdella osumalla kurittaneen Slovakian Juraj Slafkovskýn kohdalla voi käyttää kulunutta ilmaisua ketsuppipullon aukeamisesta.

Turun Palloseurassa pelaava 17-vuotias lupaus on tehnyt koko tällä kaudella turkulaisjoukkueessa yhden maalin. Nyt tällä kaudella aikuisten peleissä iskettyjen maalien määrä nousi kerralla kolmeen. Olympiaosumat eivät auttaneen Slovakiaa, sillä Suomi voitti ottelun 6–2.

Jo maalin tekeminen olympiaturnauksessa on Slafkovskýn ikäiselle pelaajalle harvinainen temppu. Kansainvälinen jääkiekkoliitto (IIHF) kertoi Twitter-tilillään, että Slafkovsky on ensimmäinen maalin tehnyt 17-vuotias pelaaja olympiaturnauksessa sitten vuoden 1984 ja Sarajevon kisojen, jolloin Yhdysvaltojen Ed Olczyk onnistui maalinteossa.

IIHF:n esittelemä tieto koskee miesten turnausta. Naisissa maalin on tehnyt nuorempana ainakin Sveitsin Alina Müller, joka on kaikkien aikojen nuorin jääkiekon olympiamitalisti. Müller osui Sotšissa 2014 pronssiottelussa ennen kuin täytti 16 vuotta.

Myös Olczykin maali tehtiin turnauksessa, jossa NHL-pelaajat eivät olleet mukana. Ensimmäisen kerran NHL-pelaajat osallistuivat turnaukseen vuonna 1998 Naganossa. Olczyk ehti olympiaedustuksensa jälkeen pelata NHL:ssä yli tuhat ottelua, mutta olympialaisissa hän ei enää pelannut, vaikka ura Naganon turnauksen aikaan jatkuikin.

Slafkovskýstakin odotetaan NHL-pelaajaa. Hänen on ennakoitu kelpaavan ensi kesän varaustilaisuudessa kymmenen, tai jopa viiden, ensimmäisen pelaajan joukossa.

Slovakia kaipaa Slafkovskýn tapaisia suunnannäyttäjiä kiekolleen. Maan pelaajamäärä NHL:ssä on vajonnut maan huippuvuosista. Tällä kaudella taalajäillä on pelannut yhdeksän slovakialaista kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia, moni heistä pienessä roolissa.

Tehokkain slovakialainen tällä kaudella on ollut New Jersey Devilsin Tomas Tatar, joka on koonnut vaatimattomat 18 pistettä 44 ottelussa. Esimerkiksi suomalaisten pistepörssissä 13 parasta ylittää Tatarin lukemat.

Esimerkiksi Salt Lake Cityn kisojen aikaan kaudella 2001–02 NHL-peliaikaa sai kauden aikana 31 slovakialaista kenttäpelaajaa. Kyseisen kauden päätteeksi Slovakia voitti keväällä MM-kullan.

Hyvien vuosien jälkeen laadukkaista lupauksistakin on ollut pulaa: edellinen ykköskierroksen varaus Slovakiasta on Marco Dano vuonna 2013. Slafkovskýlla on hyvä mahdollisuus yltää kesällä korkeimmalla numerolla varatuksi slovakialaiseksi sitten kolmantena vuonna 2000 huudetun Marian Gaborikin.

