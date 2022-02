Kommentaattorina toiminut hiihtäjä Kari Øyre Slind veti sanojaan myöhemmin takaisin.

Olympialaiset ovat olleet toistaiseksi paha pettymys Ruotsin hiihtäjätähdelle Frida Karlssonille. Torstain 10 kilometrin (p) kilpailun jälkeen Karlsson lyyhistyi maaliin päästyään maahan ja joukkuekaveri Ebba Anderssonin mukaan Karlssonin oli vaikea saada henkeä.

Jo avauskilpailu oli Karlssonin osalta dramaattinen. Hän sai jättää haastattelut väliin kylmettymisen pelossa ja kertoi myöhemmin pyörtyneensä maaliintulon jälkeen. Tähän mennessä Karlssonilla on koossa olympialaisista sijat 5 ja 12, joista ensimmäinen yhdistelmäkilpailusta ja jälkimmäinen torstaina 10 kilometriltä.

Norjassa Karlssonin toistuvat ongelmat saivat torstaina tylyn vastaanoton. Verdens Gang -lehdelle olympialaisia kommentoiva hiihtäjä Kari Øyre Slind antoi palaa lähetyksessä suorasukaisen mielipiteensä ruotsalaisesta.

”Kun hänellä ei mene hyvin, on tärkeää luoda draamaa, jotta huomio kääntyy pois. Hän on draamakuningatar”, kuului kommentti Expressenin mukaan.

Kisan jälkeen kommentit levisivät nopeasti ruotsalaismediaan. Puolustajia tuli nopeasti. Esimerkiksi Ebba Andersson sanoi Expressenille, ettei usko Karlssonin pystyvän näyttelemään olotilaa maaliintulon jälkeen. Hänen mukaansa Karlssonin voimat olivat täysin lopussa.

Myös maajoukkueen valmentaja Anders Byström kommentoi Øyre Slindin lausuntoja myöhemmin päivän aikana.

”En usko, että hän on nähnyt, kun Frida palasi olympiakylään. Miten väsynyt ja uupunut hän oli. Mielestäni on melko röyhkeää sanoa noin”, Byström kommentoi.

”Draamaan en usko. En usko, että hän on käynyt minkäänlaisia näytelmäkursseja. Heillä voi olla teorioita, mutta emme välitä niistä.”

Kun Kari Øyre Slind näki kommenteistaan syntyneet otsikot ja kyyneleitään nielleen Karlssonin haastattelun kisan jälkeen, hän otti sanojaan takaisin.

”Istun täällä ja pidän suutani vähän supussa. Sehän on helppoa televisiossa. Minulla on pieni möykky mahassani, kun näin Frida Karlssonin haastattelut. On liian pirullinen tilanne seistä kilpailun jälkeen puhumassa itku kurkussa. Tämä on hänen unelmansa, jonka eteen hän on tehnyt töitä”, Slind sanoi.

