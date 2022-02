Japanin Ayumu Hirano hätkähdytti finaalilaskussaan triplakorkilla ja nappasi ensimmäisen olympiakultansa.

Yhdysvaltalaisen lumilautailijan Shaun Whiten olympiaura on tullut päätökseen. Miesten lumikourun finaalissa kisannut White jäi kolmen laskunsa jälkeen neljänneksi ja jäi täten tällä erää mitalitta.

Finaalissa parhaan tuloksensa White otti toisesta laskustaan, josta hän sai tasan 85 pistettä. Kolmas ja viimeinen lasku päättyi kaatumiseen.

Lumilautalegenda kisasi jo viidensissä olympialaisissaan. Kaikkiaan kolme olympiakultaa voittanut White nappasi ensimmäisen olympiakultansa jo vuonna 2006 Torinossa.

Lisäksi 35-vuotias White on urallaan esimerkiksi juhlinut arvostetussa X-Gamesissa voittoa lumilautailijana 13 kertaa ja rullalautailijana kahdesti.

Whitella on ollut roolinsa kilpa­lumilautailun suosion ja näkyvyyden kasvattamisessa. Samalla hän on tienannut omaisuuden. Epävirallisten arvioiden mukaan Whiten nettovarallisuus on noin 60 miljoonaa dollaria.

Whiten näkyvyydessä merkitystä on ollut myös sillä, että punertavahiuksinen ja lempinimeä Flying Tomato -totteleva lautailija on ollut erottuva hahmo.

Finaalin voitti Japanin Ayumu Hirano 96 pisteellä. Toiseksi ponnisti australialainen Scotty James ja kolmannen sijan otti Sveitsin Jan Scherrer.

Scottyn paras oli toisen kierroksen 92,50 pistettä kerännyt lasku. Scherrer loisti niin ikään toisella laskullaan, josta mies sai 87,25 pistettä.

Japanin Hirano sen sijaan oli toisen kierroksen jälkeen Jamesia jäljessä, ennen kuin kukisti australialaisen kolmannesta laskusta ottamillaan hirmupisteillä.

Kultamitali oli 23-vuotiaalle Hiranolle ensimmäinen. Kahdet edeltävät olympialaisensa Hirano päätti hopeasijalla. Kultasuosikin viittaa puettiin Sotshin ja Pyeongchangin hopeamitalistille jo ennen kisoja.

Joulukuun Dew Tour -kisassa Hirano teki historiallisen triplakorkin, jolla hän varmisteli The New York Timesin mukaan perjantaina myös olympiakultaansa.

