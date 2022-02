Venäjällä syytettiin taitoluistelijan dopingkäryä lännen provokaatioksi ennen sen vahvistumista. Vahvistuksen jälkeen venäläiset uskovat edelleen tähtiurheilijansa puhtauteen ja pitävät käryä väärinkäsityksenä.

Venäläinen taitoluistelija Kamila Valijeva on joutunut Pekingin olympialaisissa dopingkohun keskelle.

Taitoluistelija Kamila Valijevaa tuetaan Venäjällä täysillä hänen antamastaan positiivisesta dopingtestistä huolimatta.

Pekingin olympialaisissa dopingkohun keskelle joutunutta Valijevaa, 15, ovat puolustaneet niin poliitikot, media kuin kansalaisetkin.

Venäjän taitoluisteluliitto tiedotti uskovansa urheilijansa rehellisyyteen ja puhtauteen. Se sanoi tekevänsä kaikkensa, jotta positiivisen dopingtestin olosuhteet ja syyt selviäisivät.

Ennen dopingkäryn vahvistumista Venäjällä puhuttiin laajasti lännen provokaatioista eikä haluttu uskoa tapahtuneeseen.

Valijeva antoi positiivisen dopingnäytteen 25. joulukuuta Venäjän mestaruuskisoissa Pietarissa. Näytteestä löytyi trimetatsidiini-nimistä lääkevalmistetta. Ensimmäistä kauttaan aikuisten sarjassa kilpaileva Valijeva luisteli Pietarissa Venäjän mestaruuteen.

Pekingissä Valijeva ehti voittaa taitoluistelun joukkuekilpailun osana Venäjän olympiakomitean joukkuetta, mutta palkintojenjakoa on lykätty positiivisen dopingtestituloksen vuoksi.

Venäläinen urheilulakimies Artjom Patsev arvioi uutistoimisto Tassille, että kielletty aine trimetatsidiini on voinut päätyä Valijevan elimistöön heikkolaatuisten hyväksyttyjen lääkkeiden tai ravintolisien kautta.

Venäjällä on herättänyt epäilyksiä positiivisen dopinglöydöksen ajankohta. Valijeva antoi positiivisen näytteen viime vuoden lopussa, mutta olympialaisten aikana näytteet ovat olleet negatiivisia. Venäjän medioissa on epäilty, että dopingkohun taustalla on kilpailijamaiden kateus.

”Outoa, että kohu nousi vasta venäläisten taitoluistelijoiden voiton jälkeen. Odotettiin, että urheilija hämmästyttää kaikki taivaallisella luistelullaan, kunnes hyökättiin. Ei voida hyväksyä, että tällainen aarre kuuluu Venäjälle”, kirjoittaa muun muassa Pravda-lehti.

Taitoluistelutähteä ovat nousseet puolustamaan myös poliitikot. Venäjällä pidetään kohtuuttomana, että 15-vuotiasta höykytetään tällä tavoin. Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov lupasi Valijevalle perjantaina Venäjän vankkumattoman tuen. Hän uskoi, että kyseessä on väärinkäsitys.

”Tuemme Kamila Valijevaamme ehdottoman rajattomasti ja täysillä kaikissa tapauksissa. Kannustamme kaikkia tukemaan häntä. Sanomme Kamilalle: Kamila, olet venäläinen, älä peitä kasvojasi. Kävele ylpeänä kaikkialla ja mikä tärkeintä, esiinny ja päihitä kaikki”, siteerasi Ria Novosti Peskovia.

Venäjänkielinen Eurosport kirjoittaa analyysissaan, että Valijevaa on suojeltava valtavilta paineilta ja syytöksiltä. Sen sijaan mädäntyneisyytensä jälleen osoittanutta venäläistä urheilujärjestelmää ei sen mukaan tule suojella.

Venäjällä jännitetään, pääseekö Valijeva mukaan olympialaisten yksinluistelukilpailuun, joka alkaa 15. helmikuuta. Eurosportin venäläistoimittajan mielestä dopingista kiinni jäänyttä Valijevaa ei pitäisi päästää mukaan yksilökilpailuun, koska se näyttäisi kaikin puolin oudolta.

”Miten me reagoisimme, jos [Aleksandr] Bolšunovin rinnalla kilpailisi norjalainen hiihtäjä, jolla on vahvistettu positiivinen dopingtesti ja joka sitten voittaisi Sašan ja saisi kultaa?”

Valijeva voitti tammikuussa Tallinnassa Euroopan mestaruuden. Pekingin joukkuekilpailussa hän hyppäsi ensimmäisenä naisena onnistuneen neloishypyn olympialaisissa.

