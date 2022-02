Yksi erä riitti Ruotsille Slovakiaa vastaan – Nyt joukkue on valmis kohtaamaan Leijonat: ”Tavoite on kulta eikä reitillä ole väliä”

Ruotsi ratkaisi Slovakia-ottelun heti ensimmäisessä erässä.

Lucas Wallmark on tehnyt jo kolme maalia Ruotsille Pekingissä.

Peking

Tahmeaa oli, jos ei lasketa ensimmäistä erää. Ruotsi kaatoi Slovakian 4–1 Pekingin olympiajääkiekon alkusarjassa ensimmäisen erän maaleilla.

Ruotsi latoi Joakim Nordströmin, Lucas Wallmarkin ja Max Fribergin johdolla ensimmäisessä erässä etumatkan, joka ei joutunut missään vaiheessa uhatuksi.

Kuinka ollakaan, nuori TPS:n pelaaja Juraj Slafkovsky teki taas Slovakian ainoan maalin. Hän osui kahdesti Leijonia vastaan päivää aikaisemmin. Taitava ja kookas nuorukainen, joka on NHL:n ensi kesän kärkivarauksia.

”Slovakialla oli ensimmäisessä erässä tiukka alku, mutta kun erä meni eteenpäin pysyimme kärsivällisinä ja kaivoimme muutamat maalit”, Jokereissa pelaava puolustaja Philip Holm sanoi.

”Kaikkiaan meiltä tasainen esitys ja ansaittu voitto.”

Tre Kronor kaatoi Latvian päivää aikaisemmin lähes unettavassa ottelussa, ja kovaa punnertamista oli tämäkin.

Slovakia voitti laukaukset kuten Suomea vastaan, mutta hyvä yritys ei millään korvaa taitoa, vaikka kuinka toivoisi.

Magnus Hellberg torjui peräti 40 kertaa. Hyvä määrä, mutta se kertoo paljon myös Ruotsin pelistä. Joukkue joutui jopa pulaan Slovakiaa vastaan, ja ainoastaan vastustajan kyvyttömyys ratkaista piti Tre Kronorin elossa.

”Puhumme paljon yksinkertaisesti pelaamisesta, ja miten se tehdään otteluissa. Voimme vielä parantaa tiettyjä pelin alueita sunnuntain Suomi-otteluun”, Holm sanoi.

Lohkon päätösottelussa Holm kohtaa joukon nykyisiä seurakavereita. Iiro Pakarinen pelaa Holmin kanssa KHL-arkea, samoin Hannes Björninen, Marko Anttila ja puolustajat Niklas Friman ja Petteri Lindbohm. Omaa vuoroaan odottavat myös Tommi Kivistö ja Veli-Matti Savinainen.

”Siitä tulee hauskaa, mutta emme ole toistemme faneja silloin. Se on varmaa. Tiedämme, että heillä on erittäin hyvä joukkue, mutta niin on Ruotsikin erittäin vahva”, Holm sanoi.

”Ottelusta tulee kiva peli, mutta toivottavasti voitamme.”

Ruotsi varmisti, että se pelaa lohkovoitosta sunnuntaina ja suorasta paikasta puolivälieriin. Olympialaisten turnausmuodossa jokainen joukkue menee alkulohkosta jatkoon, joten voitolla ja tappiolla on yhden ylimääräisen ottelukierroksen ero.

”Tässä turnaussysteemissä jokainen ottelu on tärkeä, kun peliä rakennetaan koko ajan paremmaksi. Meidän tähtäin on kulta eikä sillä ole väliä, mitä reittiä pitkin se tulee.”

Ruotsi kohtaa Suomen sunnuntaina kello 10.40 alkaen. Discovery+ ja TV5 näyttävät ottelun suorana.

