Lauantaina hiihdettävään naisten viestiin lähtee menestyksennälkäinen joukkue.

Suomen joukkue lauantaiaamuna hiihdettävässä naisten 4 x 5 kilometrin maastohiihtoviestissä on hiihtojärjestyksessään Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski.

Jasmi Joensuu jäi viestijoukkueesta rannalle.

Viestin nelikko on sama, joka hiihti kymmenen kilometrin perinteisessä kilpailussa torstaina. Niskanen hopealle ja Pärmäkoski pronssille. Matintalo oli14:s ja Kyllönen 16:s.

Ensimmäisenä ladulle pääsee Kyllönen, jolle aloitusosuus on tuttu paikka.

”Viisi kilometriä perinteistä on yksi mielimatkoja, sopii minulle hyvin”, Kyllönen toteaa.

Kyllönen luottaa siihen, että ylämäkiosuudet kulkevat, kunhan ne uskaltaa hyödyntää. Alamäkiin hän toivoo vetoapua porukasta.

”Lähdetään pitämään vauhtia alusta alkaen, mutta kun ollaan näin korkealla, niin tsippaamisia tulee tapahtumaan. Kun on vain kaksi perinteisen latua, on oltava tarkkana ettei jää peesiin”, Kyllönen pohtii.

Jos ykkösosuudella vauhtia pidetään yllä, niin todennäköisesti sitä kasvatetaan kakkososuudella.

”Mitä katsoin listoja, niin kakkososuudella on jopa joukkueiden parhaita urheilijoita, joten kova osuus on tulossa”, Matintalo arvioi.

Kolmantena hiihtää Niskanen, jolle kolmospaikka ei ole se kaikista tutuin osuus. Naisten perinteisen kympin hopeamitalisti kertoi palautuneensa torstain kisasta hyvin, lisätehoja palautumiseen toi veli Iivo Niskasen ylivoimainen voitto miesten perinteisen 15 kilometrin kisassa perjantaina.

”Kisat on lähtenyt niin hyvin liikenteeseen, tuntuu että koko joukkueella on hyvä boogie päällä. Toivotaan, että se saa jatkua ja että omat jalat pysyy tuoreena. Kun menestystä tulee, niin se auttaa huomattavasti palautumiseen.”

Ankkuriosuudesta huolehtii torstaina pronssia naisten perinteisellä hiihtänyt Pärmäkoski. Hänet nähtiin ankkurina myös MM-viestissä Oberstdorfissa viime vuonna.

”Täällä on erilaista, kun hiihdetään niin korkealla.”

”Kisa ei lopu mäen päälle, laskuissakin pitää tehdä töitä, ja taktisesti pitää käyttää voimansa oikein, että ne loppuvat vasta maaliviivan jälkeen.”

Torstai oli mitalisteille pitkä päivä. Pärmäkoski kertoo, että unet jäivät vähiin ja vatsan täyttäminen kisan jälkeen tuotti ruokarajoitteiselle hankaluuksia.

Pärmäkosken ruokavalio on gluteeniton ja laktoositon, eikä siihen kuulu tomaatti tai punainen liha.

Kisapaikan ruokalassa tarjonta oli illalla vähissä, mutta onneksi huippu-urheilija on tottunut kantamaan eväitä mukana.

Yleisestikään kisaruuat eivät tunnu makuhermoja kutkuttelevan.

”Aika samalta ne maistuvat, on toki vaihtoehtojakin. Ruokarajoitteisena se on aika riisipainotteista, joko kalalla tai katkaravuilla. On muutama kanaviipalekin, mutta kun niitä ei mausteta millään, niin se on vähän kurjaa. On pitänyt yrittää löytää jotain rasvaisempaa, jossa olisi edes vähän rasvan makua.”

Vaikka makunautinnot ovat vähissä, palautumaan on kuitenkin päästy ja ladulle lähdetään menestystunnelmissa.

”Siellä meidän miehet taisteli tänään hyvin, niin me taistellaan huomenna”, Pärmäkoski sanoo.

Pärmäkoski, Niskanen ja Kyllönen hiihtivät Sotshin hopeajoukkueessa vuonna 2014. Pärmäkoski ja Matintalo kuuluivat viime talven pronssijoukkueeseen Oberstdorfin MM-hiihdoissa.

Niskanen ja Pärmäkoski pitävät Norjaa viestin ennakkosuosikkina, mutta myös Venäjä on kova. Kyllönen nostaa yllättäjäksi Saksan.

Suomella on mitalisaumat auki, mutta joukkue ei suostu ottamaan ennakkosuosikin viittaa.

”Nautitaan siitä, että olemme kovia haastajia, yritämme käyttää tilaisuuden hyväksi”, Niskanen toteaa.

Naisten viesti käynnistyy lauantaina kello 9.30 Suomen aikaa.

