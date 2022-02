Tällainen on Niskasten hiihtoperhe

Niskasten hiihtoperheessä on jo kisojen ensimmäisen viikon aikana juhlittu kolmea mitalia. Mitä Vieremällä kasvaneiden olympiamitalistien taustalta löytyy?

Iivo Niskanen kruunasi omat ja perheensä kisat jo kesken Pekingin olympialaisten, kun hän voitti perjantaina olympiakultaa 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailussa.

Torstaina isosisko Kerttu Niskaselta jäi olympiakulta naisten 10 km kilpailussa vaivaisten neljän kymmenyksen päähän.

Iivosta, 30, ja Kertusta, 33, tulikin jo torstaina talviolympiahistorian neljäs veli ja sisko -sisaruspari, joka on voittanut henkilökohtaiset mitalit samoissa talviolympialaisissa. Edellisen kerran tempussa onnistuivat Kroatian alppihiihtäjät Ivica ja Janica Kostelic Torinon olympiakisoissa 2006.

Iivo Niskanen nappasi Pekingissä sunnuntaina yhdistelmäkisan pronssia ennen perjantaista jättipottiaan.

Niskasten pihapiirissä Vieremällä kilpailtiin vuoden ympäri, kun Iivo ja Kerttu olivat lapsia. Monipuolinen liikunta loi pohjan, jolle huippuunsa viritetty urheilijan keho on rakennettu. Liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys ja puhtaat kestävyysominaisuudet luotiin huomaamatta.

"Tuloksista päätellen, ja koska kestävyysurheilupohja oli heti molemmilla hyvä, niin molemmilla oli taustalla luontaista ja monipuolista liikuntaa”, sanoo Esko Paavola, Niskasten lukioaikainen valmentaja.

Iivon ja Kertun lisäksi hiihtoa harrasti myös perheen esikoinen Katri. Myöhemmin hiihdon sijasta tunnetuksi muotisuunnittelijaksi urallaan edennyt Katri ei ollut niin kilpailuhenkinen kuin häntä kaksi vuotta nuorempi Kerttu ja kuusi vuotta nuorempi Iivo. Perheen neljästä lapsesta nuorin, Iita, ei ole julkisuuden henkilö.

"Kun maalla asutaan, niin harrastajia on vähän. Jos perheestä löytyy treeni- ja kilpakumppani, niin kyllähän se on vahvuus. Silloin tulee tehtyä enemmän. Varmasti sisarukset ovat toisiaan auttaneet”, Paavola arvioi.

Hiihtourien ensimmäisiä satoja kilometrejä Niskaset tahkosivat Eero-isän tekemillä pihapiirin laduilla. Eero Niskasen mukaan Kerttu oli ekaluokkalainen, kun unelma olympiamitalista syttyi hiljattain hiihtämisen aloittaneen nuoren tytön silmissä.

"Kerttu taisi olla seitsemänvuotias, kun katselimme hiihdon MM-kisoja tv:stä. Kun suomalaisten kaulaan ripustettiin mitali, niin Kerttu sanoi, että tuollaisen minäkin haluan. Siitä se lähti, unelma olympiamitalista”, Eero Niskanen muisteli torstaina.

Saman palon Kerttu Niskasen silmistä huomasi myöhemmin Paavola, joka valmensi Niskasta 2004–2012.

"Kertussa on kaksi eri puolta. Normaalielämässä hän on säihkyvä, säkenöivä, iloinen ja ystävällinen. Lähtöviivalla on taistelijan ilme, josta näkee, että ollaan tosissaan.”

Esko Paavolan mukaan Kerttu Niskanen on kilpalatujen ulkopuolella säihkyvä, säkenöivä, iloinen ja ystävällinen.

"Kerttu pärjäsi Hopeasompa-kisoissa jo todella hyvin ja sitten hän lähti urheilulukioon Vuokattiin. Ensimmäinen valmentaja Esko Paavola sai jalostettua taitoja eteenpäin ja siitä se lähti”, Eero Niskanen muisteli torstaina.

Paavola vastaavasti kehuu vuolaasti Tarja-äidin ja Eero-isän merkitystä. Paavolan mielestä Niskasten perhe on ollut valmentajan näkökulmasta ihanteellinen.

"Taustalla ei voisi olla parempaa perhettä. Kolmen K:n taktiikka päti kotona. He kuljettivat, kustansivat ja kannustivat, mutta eivät koskaan puuttuneet valmennukseen. Sen parempaa taustatukea ei ole kuin heiltä sai”, Paavola kiittää.

” ”Erosin jopa ammattiliitosta, että sain parit kolmet sukset ostettua.”

Vuonna 2018 sanomalehti Kalevan haastattelussa Eero Niskanen paljasti, ettei valmentajan, voitelumiehen, kuljettajan ja huoltajan rooli ollut aina helppo.

Lapsia kuskattiin vihreällä farmarimersulla, hiihtovälineitä suksiboksissa sen katolla. Voide- ja välinehankintoja varten oli pinnisteltävä.

"Monenlaista säästökuuria on tehty. Erosin jopa ammattiliitosta, että sain parit kolmet sukset ostettua. Olin sen verran varma työnantajasta, etteivät hommat heti lopu”, Eero Niskanen kertoi Kalevalle.

Kerttu Niskanen kahmaisi neljä vuotta sitten Pyeongchangissa olympiakultaa voittaneen pikkuveljen syleilyyn.

Iivo ja Kerttu Niskanen juhlivat tammikuussa Tour de Skillä perinteisen kisan voittoa samana päivänä.

Vieremän yläasteen entinen liikunnanopettaja Heikki Kuulasmaa tuki Iivo Niskasen hiihtouraa alkuaikoina mielenkiintoisella tavalla, ennen kuin Niskanen sai ensimmäiset suksi- ja sponsorisopimuksensa.

”Iivo viljeli perunaa perheen pienellä peltotilkulla ja myi perunat syksyllä. Näin hän tienasi rahaa uusiin suksiin ja muihin varusteisiin”, Kuulasmaa muisteli Ilta-Sanomille vuonna 2018.

"Minäkin ostin aina ison säkillisen, vaikkei meillä ole kotona kunnon säilytyspaikkaa. Puolet perunoista meni pilalle, mutta annan kyllä ison arvon Iivon hirmuiselle himolle.”

” "Kerttu on vähän kuin tuore pajuvitsa: taipuu, mutta ei taitu.”

Esko Paavola on yksi tärkeimmistä henkilöistä Niskasten hiihtosuvun menestyksen taustalla.

Sinnikkyys. Jopa sisu. Ne ovat kestävyysurheilussa pakollisia ominaisuuksia. Esko Paavola kehuu Niskasen sisarusten sietokykyä, kun he joutuvat kilpailuissa äärirajoille.

"Kerttu on vähän kuin tuore pajuvitsa: taipuu, mutta ei taitu”, Paavola luonnehtii.

Muille valmennettavilleen Paavola teki Kerttu Niskasen sinnikkyydestä esimerkin 2010, kun Niskanen taisteli terveysongelmista huolimatta alle 23-vuotiaiden MM-kultaa.

"Vielä tammikuun alussa hän oli mykoplasmassa eikä pärjännyt ollenkaan, ja oli vähän lohduttomassakin tilassa. Kolme viikkoa myöhemmin hän oli maailmanmestari. Äkkiä hän nousi, kun pääsi terveeksi. Se tuntui yllättävältä ja olen myöhemmin käyttänyt sitä esimerkkinä”, Paavola sanoo.

Iivo Niskanen saavutti olympiapronssia jo avausmatkaltaan 30 kilometrin yhdistelmäkilpailusta.

Iivo Niskanen nousi viimeistään perjantaina kolmansissa peräkkäisissä olympialaisissa saavuttamallaan olympiakullalla tasavertaiseksi jäseneksi suurimpien suomalaisten olympiasankarien joukkoon. Toisinkin voisi olla, jos maajoukkuevalmentaja Magnar Dalen olisi 2014 kuunnellut niin sanottuja paremmin tietäviä.

"Sain [kotimaisilta hiihtoihmisiltä] joitain vihaisia sähköposteja, joissa sanottiin että kotiin jää parempia urheilijoita. Mutta jos meillä ei olisi täällä Iivo Niskasta, olisi tilanteemme aika vaikea”, Dalen sanoi Sotshissa 2014.

Sotshissa Niskanen voitti Sami Jauhojärven kanssa parisprintissä ensimmäisen olympiakultansa. 15 kilometrin perinteisellä hän jäi 0,2 sekunnin päähän pronssista ja mutisi Ylen haastattelussa, että seuraavan kerran sitten kahdeksan vuoden päästä.

Niskaset ovat kääntäneet kymmenykset edukseen, vaikkei siltä ehkä vielä torstaina tuntunut.

