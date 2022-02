Harvoin olympialaisten kisamaskotit on myyty loppuun olympialaisten ensimmäisten päivien jälkeen, mutta Pekingin talviolympialaisten pandamaskotti Bing Dwen Dwen on saavuttanut huiman suosion paikallisten keskuudessa. Se on myyty monista paikoista jo loppuun.

Avaruusasuun pukeutunut, muhkea ja suurisilmäinen panda on haluttu lelu. Jonot kertovat, missä matkamuistomyymälöissä maskottia vielä on myytävänä. Liikkeiden eteen on kertynyt useiden satojen metrien jonoja jo ennen liikkeiden aukeamista, sanomalehti Washington Post kertoo.

Innokkaimmat jonottavat jopa yön yli saadakseen himoitun kisamaskotin.

Bing Dwen Dweniä myyvän liikkeen eteen muodostui torstaina pitkät jonot Pekingissä.

Jos suosittuja tuotteita ei saa, niitä voi yrittää tehdä itse. Lapsi opetteli kirjomaan kisamaskotin Nanchangissa.

Kaupat ovat rajoittaneet pandatuotteiden myyntiä yhteen per asiakas, koska kova kysyntä on herättänyt myös mustan kaupan markkinat. Jos kisamaskotin hinta matkamuistomyymälässä on noin 25 euroa, saatetaan siitä muualla pyytää kymmenkertaisia hintoja.

Uutistoimisto Reuters kertoi aiemmin tällä viikolla, että Kiinan viranomaiset ovat tehostaneet tuotantoa kansalaisten vaatimuksesta.

"Me kiinnitämme erityistä huomiota tähän ongelmaan ja koordinoimme tehtaiden kanssa lisätäksemme Bing Dwen Dwenin tarjontaa”, Pekingin olympialaisten järjestelykomitean tiedottaja Zhao Weidong sanoi lehdistötilaisuudessa aiemmin tällä viikolla.

Zhao kertoi niukan tarjonnan johtuneen osittain siitä, että tuotantolaitokset suljettiin viikoksi, koska paikalliset viettivät uuttavuotta.

Reutersin mukaan lähes miljoona ihmistä seurasi valtion mediassa keskiviikkona näytettyä suoraa lähetystä Fujianin maakunnan tehtaalta, jossa leluja valmistetaan.

Työntekijät ryntäsivät heti vapaiden jälkeen valmistamaan lisää maskotteja Qidongin kaupungissa Jiangsun maakunnassa.

Pandan suunnittelijan mukaan Bing Dwen Dwen on talviurheiluasiantuntija tulevaisuudesta, ja siksi sillä on yllään avaruuspuku. Maskotti symboloi ”voimaa ja tahdonvoimaa”.

Washington Postin artikkelissa kerrotaan, että Bing Dwen Dwen -nimi merkitsee kiinaksi elinvoimaa ja puhtautta ja että se on eräänlainen positiivisen energian ruumiillistuma.

Kiinan valtion tiedotusvälineet ovat vahvistaneet Bing Dwen Dwenin tarinaa mielellään, koska ihastuttava panda vie huomion pois ikävämmistä asioista, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan jännitteisestä tilanteesta Kiinan ihmisoikeuksiin liittyen.

Bing Dwen Dwen hypähteli ilmaan, kun kiinalainen freestylehiihtäjä Eileen Gu laski kultaa.

Bing Dwen Dwenin suosio on sikäli yllätys, että panda ei herättänyt juurikaan positiivista kiinnostusta, kun se vuonna 2019 julkaistiin. Washington Postin mukaan maskottia kuvailtiin tuolloin ”rumaksi”, jäätyneeksi pandaksi” tai ”seesamipalloksi, jonka täyte vuotaa ulos”.

Kisamaskotin suosio on lähtenyt lentoon sosiaalisen median alustoilla. Mutta onko se sattumaa?

Twitter ei ole saatavilla Kiinassa, mutta maskotti on palvelussa valtavan suosittu. Yhdessä vaiheessa siitä oli enemmän twiittejä kuin avajaisista tai talviolympialaisista kokonaisuudessaan.

Sanomalehti Sydney Morning Heraldin analyysin mukaan lähes 20 prosenttia Twitterissä aktiivisesti Bing Dwen Dwenistä kirjoittavista tileistä luotiin viimeisen kuukauden aikana.

Harvat niistä tuhansista tileistä, jotka twiittasivat päivittäin rakkaudestaan ​​#BingDwenDweniin, olivat lähettäneet viestejä ennen kisoja.

Tilaa olympialaisten ilmainen uutiskirje hs.fi/uutiskirjeet.

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta hs.fi/olympialaiset.