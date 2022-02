Yksi asia jääkiekossa ärsyttää Susanna Tapania – ”Ringette on siitä kivempi”

Naisleijonissa ei ole vaihtunut vain päävalmentaja, vaan myös dj. Joukkueen ykkössentteri ja Turun urheilulähettiläs vastasi kymmeneen kysymykseen.

Tässä juttusarjassa esitämme kymmenen kysymystä Pekingin olympialaisissa tapaamillemme henkilöille.

Tällä kertaa vastausvuorossa on Naisleijonien ykkössentteri Susanna Tapani.

Kenellä on joukkueenne huonoimmat jutut?

”Niitä on niin monta. Mä sanon Ronja Savolainen. Hän on koko turnauksen istunut mun vieressä, joten joudun kuuntelemaan niitä juttuja päivittäin. Sieltä tulee ihan mitä vain ja aina jutut lähtee pois itse aiheesta. Hiljaisia hetkiä ei ole, kun Ronjan kanssa höpötämme.”

Kuka valitsee Naisleijonien pukukoppimusiikit?

”Minä ja Räisäsen Meeri ollaan vuoroteltu. Vanha dj Juuso Toivola lähti muihin hommiin (joukkueen päävalmentajaksi) ja jätti isot saappaat täytettäväksi. Hyvä kun vastuu on nyt puolitettu, niin ei saa yksin syytä, jos musiikki ei toimi. Yhtä sellaista kisabiisiä ei ole vielä tullut, mutta sekin varmaan tulee vielä. Ennen kuin menemme jäälle, soitamme jotain menevämpää, treenien ja pelien jälkeen puolestaan countrya.”

Onko country sinun valintasi?

”Se on aika monenkin mielimusiikkia, kun niin moni on pelannut tai pelaa parhaillaan jenkeissä. Se on sopivan leppoisaa musiikkia treenien jälkeen.”

Teipataanko mailan lapa kannasta kärkeen vai kärjestä kantaan?

”Kannasta kärkeen. Jos sanon, mistä vähiten tykkään lätkässä, niin se on mailan erkkaaminen! Mun erkat ovatkin olleet aina jonkun muun tekemiä. Kun aloitin lätkän, mun veli erkkasi mailan, kun en itse osannut. Nyt mulla on kärkierkka. Se tuli, kun pelasin junnupoikien kanssa ja siellä oli vahvat mielipiteet näissä asioissa. Sen verran olen oppinut, että nykyään teippaan itse. Ringette on siitä kivempi, ettei erkkaa tarvitse kuin mailan toiseen päähän, sitä ei tarvitse tehdä kuin kerran ja senkin tekee yleensä huoltaja.”

Kuka Naisleijonista nostaa eniten penkistä?

”Varmaan Hiirikosken Jenni. Vahva veikkaus, että Jenni voittaisi missä tahansa painonnostolajissa kenet vain.”

Lue lisää: Kuka Leijonista nostaa eniten penkistä, Sami Vatanen?

Millainen on pelipäivän ateria Kiinassa?

”Olen syönyt aika paljon ihan kiinalaista ruokaa, tykkään siitä Suomessakin. Jasminriisiä ja kanakastiketta on mennyt. Pasta-annoksia olen vältellyt. Niitä saa Suomessa tarpeeksi.”

Kenellä Naisleijonien joukkueesta on eniten Instagram-seuraajia?

”Mmmm, tästä joukkueesta sanoisin, että Meerillä (toim. huom. 17 600 seuraajaa). Maalivahdit ovat aika kovia Instagramissa. En ole kuitenkaan Meerin seuraajamäärästä kateellinen. Minulle tulee pian 10 000 seuraajaa täyteen (toim. huom 8 800 seuraajaa). Sen kymppitonnin haluankin, niin saisin sen linkkihomman.”

Olet monen lajin multilahjakkuus, mutta missä muussa olympialajissa haluaisit kilpailla?

”Niitä on aika paljon. Olemme asiaa täälläkin miettineet. Joku monipuolinen laji se pitäisi olla, ei mikään sellainen, jossa on vain yksi hyppy. Siksi sanon yhdistetty. Haluaisin joskus hypätä mäkihyppyä, sitä en ole koskaan kokeillut. Sen jälkeen pääsisi hiihtämään päälle, sitä minä taas teen talvisin paljonkin.”

Olympialaisten jälkeen siirryt Venäjän liigassa pelaavaan kiinalaisjoukkueeseen KRS Ranke Vaysiin, jonka asemapaikka on tiettävästi Moskovan seudulla. Kiina vai Venäjä?

”Kiinasta ei ole hirveästi nähty kuin olympiakylä, mutta tuota... Kiina. Ei perusteluita.”

Olet Laitilasta kotoisin oleva Turun urheilulähettiläs. Miksi vain turkulaiset pitävät Turusta?

”Muut ovat kateellisia. Olen täälläkin puhunut joka päivä Turun puolesta. Pikku hiljaa muut alkavat myöntyä sille.”

